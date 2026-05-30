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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Ворог масовано атакував Шостку. У Сумах влучання в АЗС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 30 травня росіяни здійснили масовану атаку по Шостці Сумської області. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, адміністративні споруди та транспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Була загроза повторних ударів

Як зазначається, рятувальники ліквідовували пожежі та обстежували пошкоджені території одночасно на кількох локаціях.

Через загрозу повторних ударів роботи тимчасово призупиняли.

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Атака на АЗС у Сумах

За даними ОВА, вранці ворожий БпЛА влучив в одну з АЗС у Сумах, спричинивши пожежу.

Усі осередки горіння ліквідовано.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини

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Автор: 

обстріл (34320) Сумська область (4752) Суми (1115) Шостка (103) Сумський район (621) Шосткинський район (165)
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