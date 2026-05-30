1 310 0
Ворог масовано атакував Шостку. У Сумах влучання в АЗС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 30 травня росіяни здійснили масовану атаку по Шостці Сумської області. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, адміністративні споруди та транспорт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Була загроза повторних ударів
Як зазначається, рятувальники ліквідовували пожежі та обстежували пошкоджені території одночасно на кількох локаціях.
Через загрозу повторних ударів роботи тимчасово призупиняли.
Атака на АЗС у Сумах
За даними ОВА, вранці ворожий БпЛА влучив в одну з АЗС у Сумах, спричинивши пожежу.
Усі осередки горіння ліквідовано.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль