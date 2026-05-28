Росіяни атакували безпілотником цивільних на Сумщині: двоє загиблих

Сьогодні, 28 травня 2026 року, російські війська атакували цивільних в Охтирському районі Сумської області.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, близько 08:00 ранку окупанти атакували безпілотником двох цивільних, які рухались польовою дорогою у Великописарівській громаді Охтирського району.

Жертви атаки

Повідомляється, що внаслідок удару загинули чоловік та жінка. Їх дані наразі встановлюються.

