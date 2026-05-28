Росіяни атакували безпілотником цивільних на Сумщині: двоє загиблих

Росіяни атакували цивільних на Сумщині

Сьогодні, 28 травня 2026 року, російські війська атакували цивільних в Охтирському районі Сумської області.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, близько 08:00 ранку окупанти атакували безпілотником двох цивільних, які рухались польовою дорогою у Великописарівській громаді Охтирського району.

Жертви атаки

Повідомляється, що внаслідок удару загинули чоловік та жінка. Їх дані наразі встановлюються.

обстріл (34198) Сумська область (4737) Охтирський район (53) Велика Писарівка (14)
Жодного дня без вбивств мирних громадян ,це стратегія варворської орди геноцид проти українського народу. На жаль влада майже не реагує на рашиські злочини ,хочаб інформаційно мали розповідати що таке рашизм і огидний "русский мир" як для України так іц за кордон.
28.05.2026 12:39 Відповісти
Бо це не їх народ, їхній народ в Ізраілі.
28.05.2026 13:11 Відповісти
 
 