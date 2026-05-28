Россияне атаковали беспилотником гражданских лиц на Сумщине: двое погибших

Сегодня, 28 мая 2026 года, российские войска напали на мирных жителей в Ахтырском районе Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, около 08:00 утра оккупанты атаковали беспилотником двух гражданских лиц, которые двигались по полевой дороге в Великописаревской громаде Ахтырского района.

Жертвы атаки

Сообщается, что в результате удара погибли мужчина и женщина. Их данные в настоящее время устанавливаются.

