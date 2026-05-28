Новости Обстрелы Сумщины
Россияне атаковали беспилотником гражданских лиц на Сумщине: двое погибших

Сегодня, 28 мая 2026 года, российские войска напали на мирных жителей в Ахтырском районе Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, около 08:00 утра оккупанты атаковали беспилотником двух гражданских лиц, которые двигались по полевой дороге в Великописаревской громаде Ахтырского района.

Жертвы атаки

Сообщается, что в результате удара погибли мужчина и женщина. Их данные в настоящее время устанавливаются.

обстрел Сумская область Ахтырский район Великая Писаревка
Жодного дня без вбивств мирних громадян ,це стратегія варворської орди геноцид проти українського народу. На жаль влада майже не реагує на рашиські злочини ,хочаб інформаційно мали розповідати що таке рашизм і огидний "русский мир" як для України так іц за кордон.
28.05.2026 12:39 Ответить
 
 