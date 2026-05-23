Трое человек пострадали в результате атаки российских дронов в Сумах
Вечером 23 мая в результате атаки российских дронов в Сумах пострадали три человека.
Об этом сообщил главаСумской ГВА Сергей Кривошеенко, информирует Цензор.НЕТ.
Люди пострадали во время сбивания вражеского дрона
"В парковой зоне города во время сбивания вражеского беспилотника пострадали 3 человека. Все доставлены в больницу. Предварительно, травмы - не тяжелые", - говорится в сообщении.
27-летний мужчина и женщина проходят дополнительное обследование и находятся под наблюдением врачей. 26-летняя женщина продолжает лечение амбулаторно.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что утром 23 мая 2026 года войска РФ атаковали траурную колонну в Сумах. Есть погибший и раненые.
- Кроме того, в Новослободской громаде в Сумской области женщина пострадала от детонации вражеской мины. Ранее она эвакуировалась из общины, но на днях вернулась, чтобы присмотреть за домом.
- Также сообщалось, что за медицинской помощью обратились трое детей, пострадавших в результате российских атак на Сумскую область.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль