Трое человек пострадали в результате атаки российских дронов в Сумах

Вечером 23 мая в результате атаки российских дронов в Сумах пострадали три человека.

Об этом сообщил главаСумской ГВА Сергей Кривошеенко, информирует Цензор.НЕТ.

Люди пострадали во время сбивания вражеского дрона

"В парковой зоне города во время сбивания вражеского беспилотника пострадали 3 человека. Все доставлены в больницу. Предварительно, травмы - не тяжелые", - говорится в сообщении.

27-летний мужчина и женщина проходят дополнительное обследование и находятся под наблюдением врачей. 26-летняя женщина продолжает лечение амбулаторно.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 23 мая 2026 года войска РФ атаковали траурную колонну в Сумах. Есть погибший и раненые.

Кроме того, в Новослободской громаде в Сумской области женщина пострадала от детонации вражеской мины. Ранее она эвакуировалась из общины, но на днях вернулась, чтобы присмотреть за домом.

Также сообщалось, что за медицинской помощью обратились трое детей, пострадавших в результате российских атак на Сумскую область.

