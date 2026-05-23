Вернулась после эвакуации, чтобы присмотреть за хозяйством: женщина получила травму от вражеской мины на Сумщине
В Новослободской громаде Сумской области женщина пострадала в результате взрыва вражеской мины.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Женщина - в больнице
Как отмечается, пострадавшую с множественными травмами доставили в больницу. Медики сейчас оказывают ей необходимую помощь.
Вернулась после эвакуации
По предварительным данным, эта женщина ранее эвакуировалась из громады, но на днях вернулась, чтобы присмотреть за домом. И сегодня она наткнулась на взрывоопасный предмет, который детонировал.
Минная опасность
Глава ОВА призывает жителей быть максимально внимательными и осторожными.
- В Сумской области, особенно в прифронтовых громадах, сохраняется высокий риск наткнуться на взрывоопасные предметы. Враг продолжает дистанционно минировать территории области.
- Также угрозу представляют вражеские БПЛА, не взорвавшиеся сразу после падения, а также обломки и части сбитых дронов.
