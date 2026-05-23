Вернулась после эвакуации, чтобы присмотреть за хозяйством: женщина получила травму от вражеской мины на Сумщине

В Новослободской громаде Сумской области женщина пострадала в результате взрыва вражеской мины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Женщина - в больнице

Как отмечается, пострадавшую с множественными травмами доставили в больницу. Медики сейчас оказывают ей необходимую помощь.

Читайте также: Подросток подорвался на мине в Сумской области: он в тяжелом состоянии

Вернулась после эвакуации

По предварительным данным, эта женщина ранее эвакуировалась из громады, но на днях вернулась, чтобы присмотреть за домом. И сегодня она наткнулась на взрывоопасный предмет, который детонировал.

Минная опасность

Глава ОВА призывает жителей быть максимально внимательными и осторожными.

Читайте также: Двое погибших и двое пострадавших в результате детонации взрывоопасных предметов в Сумской области