Подросток подорвался на мине на Сумщине: он в тяжелом состоянии

В Шосткинском районе Сумской области несовершеннолетний подорвался на мине.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Как отмечается, вблизи приграничного села в Хутор-Михайловской громаде 17-летний юноша на мотоцикле наткнулся на взрывное устройство.

Его в тяжелом состоянии доставляют в больницу.

"Ребенок, которого ранее эвакуировали из громады, приехал туда на Пасху. Призываю жителей приграничной зоны быть осторожными. Территории остаются заминированными и опасными. Важно: не возвращайтесь в приграничные населенные пункты, из которых объявлена эвакуация", - подчеркнул глава области.

Сумская область (4071) мина (396) Шосткинский район (145) Хутор-Михайловский (1)
➡️Важливо: не повертайтеся у прикордонні населені пункти звідки оголошена евакуація", - наголосив очільник області. Джерело: https://censor.net/ua/n3610017
А з Херсону навіть не думають евакуювати ! Бо куди ж оголошуавати, коли посад багато - ЛДА, поліця, тцк та СП, міліція, поліція... де ж вони хаочуватися будуть без обласного центру
11.04.2026 15:20 Ответить
Так то Херсон а в нас тут і до цього багато сел майже порожні.
11.04.2026 15:35 Ответить
 
 