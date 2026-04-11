Подросток подорвался на мине на Сумщине: он в тяжелом состоянии

В Шосткинском районе Сумской области несовершеннолетний подорвался на мине.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Как отмечается, вблизи приграничного села в Хутор-Михайловской громаде 17-летний юноша на мотоцикле наткнулся на взрывное устройство.

Его в тяжелом состоянии доставляют в больницу.

"Ребенок, которого ранее эвакуировали из громады, приехал туда на Пасху. Призываю жителей приграничной зоны быть осторожными. Территории остаются заминированными и опасными. Важно: не возвращайтесь в приграничные населенные пункты, из которых объявлена эвакуация", - подчеркнул глава области.

