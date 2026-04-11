Подросток подорвался на мине на Сумщине: он в тяжелом состоянии
В Шосткинском районе Сумской области несовершеннолетний подорвался на мине.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Как отмечается, вблизи приграничного села в Хутор-Михайловской громаде 17-летний юноша на мотоцикле наткнулся на взрывное устройство.
Его в тяжелом состоянии доставляют в больницу.
"Ребенок, которого ранее эвакуировали из громады, приехал туда на Пасху. Призываю жителей приграничной зоны быть осторожными. Территории остаются заминированными и опасными. Важно: не возвращайтесь в приграничные населенные пункты, из которых объявлена эвакуация", - подчеркнул глава области.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А з Херсону навіть не думають евакуювати ! Бо куди ж оголошуавати, коли посад багато - ЛДА, поліця, тцк та СП, міліція, поліція... де ж вони хаочуватися будуть без обласного центру