Двое погибших и двое пострадавших в результате детонации взрывоопасных предметов на Сумщине

В Сумской области два человека погибли в результате взрыва взрывоопасных предметов, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Два человека погибли 

5 апреля в одном из сел Свеской громады, по предварительным данным, во время тушения пожара в траве люди наткнулись на взрывоопасный предмет.

52-летний мужчина и 70-летняя женщина погибли - они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще столько же пострадавших 

6 апреля в другой части общины двое мужчин ехали на тракторе по знакомому маршруту и наехали на взрывоопасный предмет. Предположительно, это было взрывчатое вещество, сброшенное врагом с дрона.

Мужчины 53 и 48 лет получили осколочные ранения. Их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сумская область жертвы мина
