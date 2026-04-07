Двое погибших и двое пострадавших в результате детонации взрывоопасных предметов на Сумщине
В Сумской области два человека погибли в результате взрыва взрывоопасных предметов, еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Два человека погибли
5 апреля в одном из сел Свеской громады, по предварительным данным, во время тушения пожара в траве люди наткнулись на взрывоопасный предмет.
52-летний мужчина и 70-летняя женщина погибли - они получили травмы, несовместимые с жизнью.
Еще столько же пострадавших
6 апреля в другой части общины двое мужчин ехали на тракторе по знакомому маршруту и наехали на взрывоопасный предмет. Предположительно, это было взрывчатое вещество, сброшенное врагом с дрона.
Мужчины 53 и 48 лет получили осколочные ранения. Их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.
