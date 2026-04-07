Двоє загиблих і двоє постраждалих внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів на Сумщині

У Сумській області дві людини загинули внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів, ще дві - зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Дві людини загинули

5 квітня в одному із сіл Свеської громади, попередньо, під час гасіння загоряння трави люди натрапили на вибухонебезпечний предмет.

52-річний чоловік та 70-річна жінка загинули - вони дістали травми, несумісні з життям.

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Ще стільки ж постраждалих

6 квітня в іншій частині громади двоє чоловіків рухалися трактором знайомим маршрутом і наїхали на вибухонебезпечний предмет. Попередньо, це була вибухівка, скинута ворогом з дрона.

Чоловіки 53 та 48 років дістали уламкові поранення. Їх госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

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