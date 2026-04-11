Підліток підірвався на міні на Сумщині: він у важкому стані

У Шосткинському районі на Сумщині неповнолітній підірвався на міні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, поблизу прикордонного села у Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій.

Його у важкому стані доставляють до лікарні.

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"Дитина, яку раніше евакуювали з громади, приїхала туди на Великдень. Закликаю жителів прикордоння бути обережними. Території залишаються замінованими і небезпечними. Важливо: не повертайтеся у прикордонні населені пункти звідки оголошена евакуація", - наголосив очільник області.

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