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Підліток підірвався на міні на Сумщині: він у важкому стані
У Шосткинському районі на Сумщині неповнолітній підірвався на міні.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
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Як зазначається, поблизу прикордонного села у Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій.
Його у важкому стані доставляють до лікарні.
"Дитина, яку раніше евакуювали з громади, приїхала туди на Великдень. Закликаю жителів прикордоння бути обережними. Території залишаються замінованими і небезпечними. Важливо: не повертайтеся у прикордонні населені пункти звідки оголошена евакуація", - наголосив очільник області.
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