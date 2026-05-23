158 0
Повернулася після евакуації, щоб доглянути господарство: жінка травмувалася на ворожій міні на Сумщині
У Новослобідській громаді в Сумській області жінка постраждала від детонації ворожої міни.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Жінка в лікарні
Як зазначається, постраждалу з множинними травмами доставили до лікарні. Медики зараз надають їй необхідну допомогу.
Повернулася після евакуації
За попередніми даними, ця жінка раніше евакуювалася з громади, але днями повернулася, щоб доглянути домогосподарство. І сьогодні вона натрапила на вибухонебезпечний предмет, який здетонував.
Мінна небезпека
Голова ОВА закликає мешканці бути максимально уважними та обережними.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль