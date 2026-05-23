УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8328 відвідувачів онлайн
Новини Підрив на міні
158 0

Повернулася після евакуації, щоб доглянути господарство: жінка травмувалася на ворожій міні на Сумщині

Жінка натрапила на ворожу міну на Сумщині

У Новослобідській громаді в Сумській області жінка постраждала від детонації ворожої міни.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жінка в лікарні

Як зазначається, постраждалу з множинними травмами доставили до лікарні. Медики зараз надають їй необхідну допомогу.

Також читайте: Підліток підірвався на міні на Сумщині: він у важкому стані

Повернулася після евакуації

За попередніми даними, ця жінка раніше евакуювалася з громади, але днями повернулася, щоб доглянути домогосподарство. І сьогодні вона натрапила на вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

Мінна небезпека

Голова ОВА закликає мешканці бути максимально уважними та обережними.

Також читайте: Двоє загиблих і двоє постраждалих внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів на Сумщині

  • На Сумщині, особливо у прифронтових громадах, залишається високий ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети. Ворог продовжує дистанційно мінувати території області.
  • Також загрозу несуть ворожі БпЛА, які не здетонували одразу після падіння, та уламки і частини збитих дронів.

Автор: 

Сумська область (4723) міна (467) Конотопський район (76) Нова Слобода (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 