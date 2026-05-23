Повернулася після евакуації, щоб доглянути господарство: жінка травмувалася на ворожій міні на Сумщині

У Новослобідській громаді в Сумській області жінка постраждала від детонації ворожої міни.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Жінка в лікарні

Як зазначається, постраждалу з множинними травмами доставили до лікарні. Медики зараз надають їй необхідну допомогу.

Повернулася після евакуації

За попередніми даними, ця жінка раніше евакуювалася з громади, але днями повернулася, щоб доглянути домогосподарство. І сьогодні вона натрапила на вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

Мінна небезпека

Голова ОВА закликає мешканці бути максимально уважними та обережними.

