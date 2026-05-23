303 1
Трое детей пострадали в результате российских ударов по Сумщине у 12-летней - тяжелая травма
За медицинской помощью обратились трое детей, пострадавших в результате российских атак на Сумскую область.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
- В Липоводолинской громаде в результате удара вражеского БПЛА пострадал 12-летний ребенок. У ребенка тяжелая травма. Состояние стабилизировали, его госпитализируют.
- В Сумской громаде в результате атаки вражеского дрона пострадала 16-летняя девушка, находившаяся вблизи места попадания. Предварительно, повреждения не тяжелые. Необходимая медицинская помощь оказывается.
Также в больнице сегодня обследуют 8-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Сум 21 мая.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что утром 23 мая 2026 года войска РФ атаковали траурную колонну в Сумах. Есть погибший и раненые.
- Кроме того, в Новослободской громаде в Сумской области женщина пострадала от взрыва вражеской мины. Ранее она эвакуировалась из громады, но на днях вернулась, чтобы присмотреть за домом.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Омельянов
показать весь комментарий23.05.2026 21:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль