Трое детей пострадали в результате российских ударов по Сумщине у 12-летней - тяжелая травма

За медицинской помощью обратились трое детей, пострадавших в результате российских атак на Сумскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В Липоводолинской громаде в результате удара вражеского БПЛА пострадал 12-летний ребенок. У ребенка тяжелая травма. Состояние стабилизировали, его госпитализируют.

В Сумской громаде в результате атаки вражеского дрона пострадала 16-летняя девушка, находившаяся вблизи места попадания. Предварительно, повреждения не тяжелые. Необходимая медицинская помощь оказывается.

Также в больнице сегодня обследуют 8-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Сум 21 мая.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 23 мая 2026 года войска РФ атаковали траурную колонну в Сумах. Есть погибший и раненые.

Кроме того, в Новослободской громаде в Сумской области женщина пострадала от взрыва вражеской мины. Ранее она эвакуировалась из громады, но на днях вернулась, чтобы присмотреть за домом.

