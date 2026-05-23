Трое детей пострадали в результате российских ударов по Сумщине у 12-летней - тяжелая травма

За медицинской помощью обратились трое детей, пострадавших в результате российских атак на Сумскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

  • В Липоводолинской громаде в результате удара вражеского БПЛА пострадал 12-летний ребенок. У ребенка тяжелая травма. Состояние стабилизировали, его госпитализируют.
  • В Сумской громаде в результате атаки вражеского дрона пострадала 16-летняя девушка, находившаяся вблизи места попадания. Предварительно, повреждения не тяжелые. Необходимая медицинская помощь оказывается.

Также в больнице сегодня обследуют 8-летнего мальчика, пострадавшего во время обстрела Сум 21 мая.

Что предшествовало

обстрел (32730) Сумская область (4175) Сумы (1354) Роменский район (20) Сумский район (599) Долина (1)
Вивезіть хоч на літо дітей з прифронтових територій в більш безпечні місця. ,рашиські варвари хочуть побільше убити цивільних .
23.05.2026 21:50
 
 