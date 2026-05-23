Троє дітей постраждали через російські удари по Сумщині: у 12-річної - важка травма
По медичну допомогу звернулися троє дітей, які постраждали внаслідок російських атак на Сумську область.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
- У Липоводолинській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 12-річна дитина. У дитини важка травма. Стан стабілізували, її госпіталізують.
- У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого дрона постраждала 16-річна дівчина, яка перебувала поблизу місця влучання. Попередньо, ушкодження не важкі. Необхідна медична допомога надається.
Також у лікарні сьогодні обстежують 8-річного хлопчика, який постраждав під час обстрілу Сум 21 травня.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що зранку 23 травня 2026 року війська РФ атакували траурну колону у Сумах. Є загиблий та поранені.
- Крім того, у Новослобідській громаді в Сумській області жінка постраждала від детонації ворожої міни. Раніше вона евакуювалася з громади, але днями повернулася, щоб доглянути домогосподарство.
