Троє дітей постраждали через російські удари по Сумщині: у 12-річної - важка травма

По медичну допомогу звернулися троє дітей, які постраждали внаслідок російських атак на Сумську область.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

  • У Липоводолинській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 12-річна дитина. У дитини важка травма. Стан стабілізували, її госпіталізують.
  • У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого дрона постраждала 16-річна дівчина, яка перебувала поблизу місця влучання. Попередньо, ушкодження не важкі. Необхідна медична допомога надається.

Також у лікарні сьогодні обстежують 8-річного хлопчика, який постраждав під час обстрілу Сум 21 травня.

Що передувало

обстріл (34072) Сумська область (4728) Суми (1106) Роменський район (21) Сумський район (610) Липова Долина (1)
Вивезіть хоч на літо дітей з прифронтових територій в більш безпечні місця. ,рашиські варвари хочуть побільше убити цивільних .
23.05.2026 21:50 Відповісти
 
 