Троє дітей постраждали через російські удари по Сумщині: у 12-річної - важка травма

По медичну допомогу звернулися троє дітей, які постраждали внаслідок російських атак на Сумську область.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

У Липоводолинській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 12-річна дитина. У дитини важка травма. Стан стабілізували, її госпіталізують.

У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого дрона постраждала 16-річна дівчина, яка перебувала поблизу місця влучання. Попередньо, ушкодження не важкі. Необхідна медична допомога надається.

Також у лікарні сьогодні обстежують 8-річного хлопчика, який постраждав під час обстрілу Сум 21 травня.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що зранку 23 травня 2026 року війська РФ атакували траурну колону у Сумах. Є загиблий та поранені.

Крім того, у Новослобідській громаді в Сумській області жінка постраждала від детонації ворожої міни. Раніше вона евакуювалася з громади, але днями повернулася, щоб доглянути домогосподарство.

