Завтра в Сумах буде повністю відсутнє електропостачання, - МВА

Завтра, 24 травня 2026 року, у місті Суми буде повністю відсутнє електропостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Детальніше про знеструмлення

"Завтра у місті Суми буде повністю відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт на мережах.

Час відключення: з 06:00 до 16:00", - уточнив він.

Більше інформації щодо планових відключень на цю мить не відомо.

Також читайте: Понад 40 тисяч осель залишилися без світла через негоду на Київщині