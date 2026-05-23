УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8059 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
1 796 7

Завтра в Сумах буде повністю відсутнє електропостачання, - МВА

Споживання електроенергії стабілізувалося

Завтра, 24 травня 2026 року, у місті Суми буде повністю відсутнє електропостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Детальніше про знеструмлення

"Завтра у місті Суми буде повністю відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт на мережах.
Час відключення: з 06:00 до 16:00", - уточнив він.

Більше інформації щодо планових відключень на цю мить не відомо.

Також читайте: Понад 40 тисяч осель залишилися без світла через негоду на Київщині

Автор: 

Сумська область (4723) Суми (1104) відключення світла (1677) Сумський район (607)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужный менеджмент квартально-дэтэковских балбесов.
показати весь коментар
23.05.2026 10:16 Відповісти
А ти знаєш як уникнути блекауту та зробити ремонт мережі розКуяреної кацапами?
показати весь коментар
23.05.2026 10:43 Відповісти
Захист треба було будувати, а не давати розікрасти дружбанам перзидента.
показати весь коментар
23.05.2026 10:47 Відповісти
а був би в Сумах захист, то може і в Київ менше долітало
показати весь коментар
23.05.2026 12:03 Відповісти
У світі немає 100 відсоткового захисту ППО. Приклад війна США та Ізраїлю проти Ірану.
показати весь коментар
23.05.2026 12:25 Відповісти
 
 