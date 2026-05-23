Завтра в Сумах будет полностью отсутствовать электроснабжение, - ГВА

Завтра, 24 мая 2026 года, в городе Сумы будет полностью отключено электроснабжение.

Об этом сообщил в Telegram-канале и.о. мэра Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзар, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра в городе Сумы будет полностью отсутствовать электроснабжение в связи с проведением работ на сетях.

Время отключения: с 06:00 до 16:00", - уточнил он.

Более подробной информации о плановых отключениях на данный момент нет.

