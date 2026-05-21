Более 40 тысяч домов остались без света из-за непогоды на Киевщине

В Киевской области из-за непогоды без электроснабжения остались более 40 тысяч домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК "Киевские региональные электросети" в Facebook.

Непогода повредила сети, работы продолжаются

Отмечается, что из-за сильных дождей и порывов ветра ситуация в энергосистеме области остается сложной. Несмотря на непрерывную работу энергетиков, стихия вызывает новые повреждения сетей.

Бригады продолжают работать, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение домов.

Граждан призывают быть особенно осторожными. Людям советуют не приближаться к оборванным или провисшим линиям электропередач, не прикасаться к проводам или металлическим конструкциям, которые могут находиться под напряжением. Также стоит ограничить пребывание на улице во время непогоды.

В случае обнаружения повреждений необходимо сразу же сообщать в соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что вследствие новых российских атак на энергетическую инфраструктуру утром 21 мая были обесточены потребители в четырех областях Украины.

