Из-за атак РФ без света остались потребители в четырех областях

В результате новых российских атак на энергетическую инфраструктуру утром 21 мая остались без электричества потребители в четырёх областях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует НЭК "Укрэнерго".

Что известно

По данным компании, из-за атак дронов и артиллерийских обстрелов без света остались часть потребителей в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Укрэнерго сообщает, что там, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Какова ситуация из-за непогоды

Кроме того, из-за сильных ливней и гроз к утру полностью или частично были обесточены более 160 населенных пунктов.

Речь идет о Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи.

Что говорят в Укрэнерго

В компании отметили, что по состоянию на 9:30 потребление электроэнергии было на 2,9% ниже, чем днем ранее.

Украинцев также призвали экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в вечернее время – с 18:00 до 22:00.

