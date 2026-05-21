Из-за атак РФ без света остались потребители в четырех областях
В результате новых российских атак на энергетическую инфраструктуру утром 21 мая остались без электричества потребители в четырёх областях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует НЭК "Укрэнерго".
Что известно
По данным компании, из-за атак дронов и артиллерийских обстрелов без света остались часть потребителей в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
Укрэнерго сообщает, что там, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Какова ситуация из-за непогоды
Кроме того, из-за сильных ливней и гроз к утру полностью или частично были обесточены более 160 населенных пунктов.
Речь идет о Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи.
Что говорят в Укрэнерго
В компании отметили, что по состоянию на 9:30 потребление электроэнергии было на 2,9% ниже, чем днем ранее.
Украинцев также призвали экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в вечернее время – с 18:00 до 22:00.
