Через атаки РФ без світла залишилися споживачі у чотирьох областях
Внаслідок нових російських атак на енергетичну інфраструктуру вранці 21 травня були знеструмлені споживачі у чотирьох областях України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує НЕК "Укренерго".
Що відомо
За даними компанії, через дронові атаки та артилерійські обстріли без світла залишилися частина споживачів у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.
Укренерго повідомляє, що там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Яка ситуація через негоду
Окрім цього, через сильні зливи та грози на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 160 населених пунктів.
Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області.
Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.
Що кажуть в Укренерго
У компанії зазначили, що станом на 9:30 споживання електроенергії було на 2,9% нижчим, ніж днем раніше.
Українців також закликали ощадливо користуватися електроенергією та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у вечірній час – з 18:00 до 22:00.
