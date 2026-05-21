Понад 40 тисяч осель залишилися без світла через негоду на Київщині

У Київській області через негоду без електропостачання залишилися понад 40 тисяч осель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДТЕК Київські регіональні електромережі у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Негода пошкодила мережі, роботи тривають

Зазначається, що через сильні дощі та пориви вітру ситуація в енергосистемі області залишається складною. Попри безперервну роботу енергетиків, стихія спричиняє нові пошкодження мереж.

Бригади продовжують працювати, щоб якнайшвидше повернути електропостачання до будинків.

Громадян закликають бути особливо обережними. Людям радять не наближатися до обірваних або провислих ліній електропередач, не торкатися дротів чи металевих конструкцій, які можуть бути під напругою. Також варто обмежити перебування надворі під час негоди.

У разі виявлення пошкоджень необхідно одразу повідомляти відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нових російських атак на енергетичну інфраструктуру вранці 21 травня були знеструмлені споживачі у чотирьох областях України.

Читайте також: Міста України адаптувалися до відключень світла, Європа має цього вчитися, - Вадефуль