Троє людей постраждали через атаку російських дронів у Сумах
Ввечері 23 травня внаслідок атаки російських дронів у Сумах постраждали троє людей.
Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, інформує Цензор.НЕТ.
Люди постраждали під час збиття ворожого дрона
"У парковій зоні міста, під час збиття ворожого безпілотника постраждали 3 особи. Усі доставлені до лікарні. Попередньо травми не важкі", - сказано в повідомленні.
27- річні чоловік та жінка дообстежуються та перебувають під наглядом лікарів. Жінка 26 років продовжує лікування амбулаторно.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що зранку 23 травня 2026 року війська РФ атакували траурну колону у Сумах. Є загиблий та поранені.
- Крім того, у Новослобідській громаді в Сумській області жінка постраждала від детонації ворожої міни. Раніше вона евакуювалася з громади, але днями повернулася, щоб доглянути домогосподарство.
- Також повідомлялося, що по медичну допомогу звернулися троє дітей, які постраждали внаслідок російських атак на Сумську область.
