"Слуга народу" Потураєв розгнівався через питання про "Міндічгейт": "Коли в кранах замість води буде замерзле гівно, то вам буде не до пережовування питань Єрмака і Міндіча". ВIДЕО

Питання забезпечення України дефіцитними ракетами PAC3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot є набагато пріоритетнішим суспільним інтересом, аніж обговорення внутрішньополітичних корупційних трендів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, коментуючи деталі зустрічі президента Володимира Зеленського з парламентарями.

Під час обговорення підсумків зустрічі глави держави з фракціями Верховної Ради ведуча Власта Лазур поцікавилась, чи порушували депутати перед президентом питання резонансного "Міндіч-гейту", невідомого "Вови" та будівництва котеджів ЖК "Династія".

Читайте: НАБУ не допитувало мене у справі Міндіча, - співвласник Fire Point Штілерман

Замість відповіді Потураєв емоційно закликав журналістку "не посміхатися" та розставити реальні пріоритети для країни, яка перебуває під загрозою критичного зимового блекауту. За його словами, розслідуванням корупційних схем мають займатися НАБУ і САП, і "займаються добре", тоді як завдання президента - глобальна безпека.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт" та підозра Єрмаку може поставити під загрозу вступ України до ЄС, - Die Zeit

Політик пояснив, що головною темою розмови були поставки протиракет PAC3, оскільки без належного захисту столиці від ударів РФ, зокрема по Бортницькій станції аерації, місто може опинитися на межі масштабної гуманітарної та техногенної катастрофи.

"Якщо ви будете виходити зі студії, де в кранах замість води буде замерзле гівно, то, я думаю, що вам буде не до пережовування вчергове питань Єрмака і Міндіча... Нас цікавили питання справжнього суспільного інтересу", - наголосив Потураєв.

Також дивіться: Бізнес-партнер Міндіча Хмельов під час війни скупив землю та готелі біля Буковеля на $4,5 млн, - Bihus.Info. ВIДЕО

Також читайте: "Слуга народу" Потураєв: "Майже всі відео з ТЦК - це діпфейки, створені штучним інтелектом"