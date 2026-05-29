"Слуга народу" Потураєв розгнівався через питання про "Міндічгейт": "Коли в кранах замість води буде замерзле гівно, то вам буде не до пережовування питань Єрмака і Міндіча". ВIДЕО

Питання забезпечення України дефіцитними ракетами PAC3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot є набагато пріоритетнішим суспільним інтересом, аніж обговорення внутрішньополітичних корупційних трендів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, коментуючи деталі зустрічі президента Володимира Зеленського з парламентарями.

Під час обговорення підсумків зустрічі глави держави з фракціями Верховної Ради ведуча Власта Лазур поцікавилась, чи порушували депутати перед президентом питання резонансного "Міндіч-гейту", невідомого "Вови" та будівництва котеджів ЖК "Династія".

Замість відповіді Потураєв емоційно закликав журналістку "не посміхатися" та розставити реальні пріоритети для країни, яка перебуває під загрозою критичного зимового блекауту. За його словами, розслідуванням корупційних схем мають займатися НАБУ і САП, і "займаються добре", тоді як завдання президента - глобальна безпека.

Політик пояснив, що головною темою розмови були поставки протиракет PAC3, оскільки без належного захисту столиці від ударів РФ, зокрема по Бортницькій станції аерації, місто може опинитися на межі масштабної гуманітарної та техногенної катастрофи. 

"Якщо ви будете виходити зі студії, де в кранах замість води буде замерзле гівно, то, я думаю, що вам буде не до пережовування вчергове питань Єрмака і Міндіча... Нас цікавили питання справжнього суспільного інтересу", - наголосив Потураєв.

Зеленський Володимир Слуга народу Потураєв Микита Міндіч Тімур
ох і мразь
29.05.2026 12:52 Відповісти
Ось, власне, стратегія зелених на війну: їм треба влаштувати максимально важке життя українцям, щоб вони менше уваги звертали на корупцію.
29.05.2026 12:52 Відповісти
Ви слуги урода і підараси кончені, а не притомні люди. Гівно вже потекло з рота Потураєва.
29.05.2026 12:54 Відповісти
Ну хоч поржали???
29.05.2026 20:59 Відповісти
Все правильно сказав, холопи повинні дякувати за те, що немає Порошенко і мінських угод та лізти в окопи. А боярам - боярове
29.05.2026 21:13 Відповісти
Нє, так усе правильно - "еслі в кранє нєт вади, значіт випілі #иди"
29.05.2026 21:18 Відповісти
Кончений зелений підарас! Отакі ублюдки зараз при владі дякуючи 73% українцям, які зробили рокову помилку на минулих виборах.
29.05.2026 22:13 Відповісти
Коли Бог хоче покарати людину - то відбирає розум. Тут в 2019 р. - розум відібрав в більшої частини народу. Якась Божа кара все це.
30.05.2026 11:37 Відповісти
онуфрія знаєш?
що він про голодомор казав.
так он він правий. чи ето другоє? ну тоді - радій! бо боБ скріпчує туші рабів своїх, бо вони "маловірили" бл. клоуни. ти там ще почитай про діяння "бога". всесв. потоп наприклад. чо, милосердно і мудро? ну ну.
30.05.2026 12:54 Відповісти
щеодин... неначасі...лайно вишколоване!
29.05.2026 22:15 Відповісти
Це з тих...що ..."анал табу" чи пожирач "козявок" з носу? Я розумію, що журналісти, як і проститутки працюють за бабло...Пропоную легалізувати проституцію як реформу вступу в ЄС, тим паче, що податки будуть в бюджет, а не поліції...потужна реформа буде!
29.05.2026 22:53 Відповісти
Топ-корупція під час війни - "не на часі"?..
Влучна відповідь Ярослава Железняка в цьому ефірі "Радіо Свобода" в дискусії з лайном (Потураєвим) про лайно в кранах :
https://www.youtube.com/watch?v=wTbL0Utll9k&t=1350s
«...цим ви мали займатися років так сім і особливо останні п'ять років, тому що, як не дивно, російські обстріли - це була не новина. А відбувалось це тим, що двушка ходила на Москву і хтось крав, в тому числі на оцих захисних спорудах...Потім ці гроші витрачали на династію. І можна було би спитати у президента - от достатньо просту математичну задачу: "А як так відбувається, що будиночка чотири, а підозри три?" Ну от не знає він, хто там ще один.
- Це дуже риторичне питання до президента...»
30.05.2026 01:11 Відповісти
як казав ..найкращий президент.. чучма -- ну це ж вже все було -- ********** з аналу ..гавно+говно.. давно вже пердить що не потрібно розхитувати човна бо ***** награбоване на крові через борти випадає . потураєву власта задала питання яке для того поца як червона ганчірка для бугая . цікаво а як той хмирь голосував щоб загнати набу і сап під каблук кишенькової шавки зєрмака нашого ..незалежного.. генпрокурора --- якби європа піздюлєй не вставила щоб переголосували зелені гандони то ніхто про ті маєтки і не знав би --- потураєв !!! якщо тобі подобаються кишенькові журнашлюхи- пропогандони такі як ********* то тобі туди
30.05.2026 06:58 Відповісти
Типовий анал зелений
30.05.2026 09:05 Відповісти
Завдяки вові і міндічу у нас замерзле гімно з парламенту не вилазить🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
30.05.2026 09:21 Відповісти
свій до свого по своє, а лайно "зелене" до лайна ...
30.05.2026 10:22 Відповісти
зелене лайно...блд..кінчене....як і вся зелена кодла їбуча...
30.05.2026 12:18 Відповісти
....як і ВСЯ зелена кодла їбуча...
ніколи про це не забувайте будь ласка.
30.05.2026 13:09 Відповісти
