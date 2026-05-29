"Слуга народу" Потураєв розгнівався через питання про "Міндічгейт": "Коли в кранах замість води буде замерзле гівно, то вам буде не до пережовування питань Єрмака і Міндіча". ВIДЕО
Питання забезпечення України дефіцитними ракетами PAC3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot є набагато пріоритетнішим суспільним інтересом, аніж обговорення внутрішньополітичних корупційних трендів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, коментуючи деталі зустрічі президента Володимира Зеленського з парламентарями.
Під час обговорення підсумків зустрічі глави держави з фракціями Верховної Ради ведуча Власта Лазур поцікавилась, чи порушували депутати перед президентом питання резонансного "Міндіч-гейту", невідомого "Вови" та будівництва котеджів ЖК "Династія".
Замість відповіді Потураєв емоційно закликав журналістку "не посміхатися" та розставити реальні пріоритети для країни, яка перебуває під загрозою критичного зимового блекауту. За його словами, розслідуванням корупційних схем мають займатися НАБУ і САП, і "займаються добре", тоді як завдання президента - глобальна безпека.
Політик пояснив, що головною темою розмови були поставки протиракет PAC3, оскільки без належного захисту столиці від ударів РФ, зокрема по Бортницькій станції аерації, місто може опинитися на межі масштабної гуманітарної та техногенної катастрофи.
"Якщо ви будете виходити зі студії, де в кранах замість води буде замерзле гівно, то, я думаю, що вам буде не до пережовування вчергове питань Єрмака і Міндіча... Нас цікавили питання справжнього суспільного інтересу", - наголосив Потураєв.
Влучна відповідь Ярослава Железняка в цьому ефірі "Радіо Свобода" в дискусії з лайном (Потураєвим) про лайно в кранах :
https://www.youtube.com/watch?v=wTbL0Utll9k&t=1350s
«...цим ви мали займатися років так сім і особливо останні п'ять років, тому що, як не дивно, російські обстріли - це була не новина. А відбувалось це тим, що двушка ходила на Москву і хтось крав, в тому числі на оцих захисних спорудах...Потім ці гроші витрачали на династію. І можна було би спитати у президента - от достатньо просту математичну задачу: "А як так відбувається, що будиночка чотири, а підозри три?" Ну от не знає він, хто там ще один.
- Це дуже риторичне питання до президента...»
ніколи про це не забувайте будь ласка.