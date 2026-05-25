УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22251 відвідувач онлайн
Новини Засідання фракції Слуга народу
2 249 51

Не час для "внутрішніх конфліктів" та "політичних шоу", - Арахамія після зустрічі "слуг народу" із Зеленським

арахамія

25 травня відбулася зустріч фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали ситуацію на фронті, економічні виклики та пріоритетні завдання держави на наступні 6 місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у своєму Teлеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі зустрічі

За його словами, на засіданні були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Говорили відверто — про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період. Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни", - зазначив Арахамія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Гаряча фаза" війни може закінчиться до листопада цього року, - Зеленський на зустрічі зі "слугами народу"

Він окреслив ключові пріоритети на найближчий час:

  • забезпечення стійкості державних інституцій;

  • підтримка армії;

  • своєчасні соціальні виплати;

  • безперебійна робота енергетики, економіки та місцевого самоврядування;

  • продовження євроінтеграційних реформ.

Окрему увагу під час зустрічі фракції приділили дипломатичному напрямку. Арахамія наголосив, що Україна потребує "реального руху до миру", який, за його словами, полягає не в замороженні війни, а у створенні умов для збереження життів, посиленні міжнародної підтримки та тиску на країну-агресора.

"Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади. Сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу. Час — для рішень, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир", - резюмував народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні зустрінеться із фракцією: "слуг" попередили про дрескод, а тих, хто запізниться, не впустять, - Железняк

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27839) Арахамія Давид (1088) Слуга народу (2861) війна в Україні (8378)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
перемелювання zельоного гівна для годування 73% зебілів
показати весь коментар
25.05.2026 20:11 Відповісти
+11
Вони солдати Зеленського. Які конфлікти.
показати весь коментар
25.05.2026 20:14 Відповісти
+11
Хто все це буде робити? Для цього треба бути освіченим спеціалістом, а не потворою з куриними мізками.
показати весь коментар
25.05.2026 20:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
перемелювання zельоного гівна для годування 73% зебілів
показати весь коментар
25.05.2026 20:11 Відповісти
Не час для "внутрішніх конфліктів" та "політичних шоу" Проголосуйте суки за податки на посилки і фоп, - Арахамія після зустрічі "слуг народу" із Зеленським Джерело: https://censor.net/ua/n4005026
показати весь коментар
25.05.2026 20:13 Відповісти
Арахамія нагадує ковролін. Дивиться реакцію на моль.
показати весь коментар
25.05.2026 20:16 Відповісти
Коли настане той час?. Роки пройдуть.🤣
показати весь коментар
25.05.2026 20:14 Відповісти
🤡 постіно робить політичне шоу зі всього що тільки можна
показати весь коментар
25.05.2026 20:14 Відповісти
Вони солдати Зеленського. Які конфлікти.
показати весь коментар
25.05.2026 20:14 Відповісти
Зольдатен унтерзелениє.
показати весь коментар
25.05.2026 20:18 Відповісти
"Вас называли "зелеными кнопочками" и "бешеным принтером". Я горжусь этим". Зеленский выступил на съезде "Слуги народа"
показати весь коментар
25.05.2026 21:03 Відповісти
Колись було в німців таке явище - навколо кайзера єдналися в 1914 році, Burgfriedenspolitik називалося в них. Забути всі суперечки, не на часі, після перемоги розберемося. Потім вже як десь 2,5 млн німців перемолотили, кайзер поїхав на пенсію закордон, партії знову почали сратися, та й пішло життя далі.
показати весь коментар
25.05.2026 20:16 Відповісти
Життя там не пішло далі, німці підписали Версаль і виплачували значні котрибуції, в результаті марка могла впасти за день в 10 разів, останнє і було тим чинником що привело нацистів до влади.
показати весь коментар
25.05.2026 20:22 Відповісти
Життя ж не зупинилося, пішло далі.
показати весь коментар
25.05.2026 20:23 Відповісти
Я б уточнив напрям, не зупинилось і пішло на дно.
показати весь коментар
25.05.2026 20:25 Відповісти
Входить Генрих Кроль у смугастих штанях з велосипедними защіпкам.

- Це, певно, звеселить ваше вірнопідданське серце, - кажу я і підкидаю в повітрі золоту монету. Генрих підхоплює її й дивиться на неї вологими очима.

- Його величність… - схвильовано бурмоче він. - Які були часи! Ми мали власну армію!

- Для кого добрі, а для кого й погані, - зауважую я.

Генрих кидає на мене обурений погляд.

- Не будете ж ви заперечувати, що тоді було краще, ніж зараз?

- Можливо!

- Не можливо, а безперечно! Ми мали порядок, тверду валюту, у нас не було безробітних, економіка процвітала, ми були народом, який усі поважали. Чи ви із цим не згодні?

- Цілком згоден.

- Ну от! А що ми маємо зараз?

- Безладдя, п'ять мільйонів безробітних, дуту економіку, до того ж, ми переможений народ, - відповідаю я.

Генрих спантеличений. Він не думав, що я так легко погоджусь із ним.

- Ну от, - повторює він. - Тепер ми сидимо в багні, а тоді купались, як сир у маслі. Висновки з цього ви, очевидно, можете й самі зробити?

- Не впевнений. Які ж саме?

- Дуже прості! Треба, щоб у нас знову був кайзер і солідний національний уряд!

- Чекайте! - кажу я. - Ви забули одне дуже важливе слово: «тому». А в ньому весь корінь зла. Саме через нього сьогодні мільйони людей, схожих на вас, задерши хоботи, трублять отаку нісенітницю. Коротке слово «тому».

- Що? - питає Генрих, нічого не розуміючи.

- «Тому»! - повторюю я. - Вся справа в слові «тому»! Ми маємо зараз п'ять мільйонів безробітних, інфляцію і нас переможено тому, що перед цим у нас був обожнюваний вами національний уряд! Тому, що цей уряд, охоплений манією величності, розпочав війну! Тому, що він цю війну програв! Отож ми й сидимо тепер у багні! Тому, що той уряд складався з ваших улюблених бовдурів і опудал у мундирах! І не повертати їх треба, щоб поліпшити справу, а, навпаки, пильнувати, аби вони не повернулися, тому, що вони знову втягнуть нас у війну і посадять у багно. Ви й ваші однодумці кажете: колись було добре, а зараз погано, повернімо колишній уряд! А насправді нам зараз погано тому, що ми мали такий уряд, отже його треба послати під три чорти! Зрозуміло? Вся справа в слові «тому»! А ваші однодумці радо забувають про це!

- Дурниці! - розлючено реве Генрих. - Ви комуніст!

Ґеорґ вибухає диким реготом.

- Для Генриха кожен, хто не дотримується надто правих поглядів, - комуніст.
показати весь коментар
25.05.2026 20:30 Відповісти
З цим повністю згідний

Тому, що уряд складався з улюблених бовдурів і опудал у мундирах!
показати весь коментар
25.05.2026 20:34 Відповісти
В другой империи тоже примерно в то же время своего кайзера на пенсию отправили. С семьёй.
показати весь коментар
25.05.2026 21:11 Відповісти
А так, в Австро-Угорщині)
показати весь коментар
25.05.2026 21:36 Відповісти
Хто все це буде робити? Для цього треба бути освіченим спеціалістом, а не потворою з куриними мізками.
показати весь коментар
25.05.2026 20:17 Відповісти
Шпака брал? При портсигага.....
показати весь коментар
25.05.2026 20:19 Відповісти
- Мамо, мамо! Дивись, яка мавпочка в кросівках!, - сказала дитина.
- Я не мавпочка, я - давід, - озвався арахамія.
- Ой, мамо, а вона ще й розмовляє!
показати весь коментар
25.05.2026 20:19 Відповісти
Кросівки розмовляють? Похоже на Арахамію.
показати весь коментар
25.05.2026 20:22 Відповісти
Щось на думку прийшло. Він ще не за гратами?
показати весь коментар
25.05.2026 20:21 Відповісти
Первшим ділом кабаки и путани, маямі, гаваї ну а Україна потім.
показати весь коментар
25.05.2026 20:28 Відповісти
"...ключові пріоритети". А от про дороги забув.
показати весь коментар
25.05.2026 20:21 Відповісти
А тим часом гебешні опричники Зелі продовжують план "павутиння" відносно САП, НАБУ, незалежних журналістів, антикорупціонерів та політичних опонентів..
показати весь коментар
25.05.2026 20:22 Відповісти
Посилити контроль за випадками проявів ненависті до євреїв планують в Україні - з'явиться окремий координатор щодо антисемітизму

А контроль за випадками проявів ненависті до українців в Україні не планують? (с)
показати весь коментар
25.05.2026 20:22 Відповісти
то з'ясували, хто ж той клятий вова?
показати весь коментар
25.05.2026 20:24 Відповісти
Порошенко під псевдонімом
показати весь коментар
25.05.2026 21:33 Відповісти
Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади. Сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу Джерело: https://censor.net/ua/n4005026

Так це цього дебіла відповідальність, для кого Зеля це говорив, певне сам себе вмоляв і в результаті так і не вмовив.
показати весь коментар
25.05.2026 20:27 Відповісти
Время разобраться, для начала с тем что Арахамия подмахнул в Стамбуле ,боюсь там госизмена вырисовываться может..
показати весь коментар
25.05.2026 20:32 Відповісти
Без "может", стопудово измена!
показати весь коментар
25.05.2026 21:31 Відповісти
Таваріщ Давид не уточнив що саме він має на увазі під "політичними шоу", для яких зараз не час?
показати весь коментар
25.05.2026 20:33 Відповісти
Як же вони ці "Уродливі слуги" засиділися у всіх інституціях нашої держави.
показати весь коментар
25.05.2026 20:33 Відповісти
Абхазька мавпа все за Україну та українців хвилюється, не спить, не їсть напевно, патріот вашу ЗЕмать.
показати весь коментар
25.05.2026 20:35 Відповісти
Ти диви! Тільки єрмака прикрили (хоч на три ночі), і макака знову увірувала у свою значущість.
Може, і перерозподіл ринку дронів на думку спадає?
показати весь коментар
25.05.2026 20:36 Відповісти
"Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади. Сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу. Час - для рішень, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир", - резюмував народний депутат. З 2019 РОКУ САМЕ ДЛЯ ТОГО І БУВ ЧАС.ЯКИЙ "ЗЕЛЕНІ ПРОРАШИСТСЬКІ ЗРАДНИКИ" ВИКОРИСТАЛИ ДЛЯ ПОГРАБУВАННЯ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.ЗДАЧУ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КУЙЛУ І СІЯННЯ ХАОСУ В СЕРЕДИНІ УКРАЇНИ...САМЕ НА ЦЕ "ЗЕБУЇНИ" ВИКОРИСТАЛИ ЧАС,ЯКИЙ В НИХ БУВ ,ПІДХОДИТЬ ЧАС ВІДПОВІДАТИ
показати весь коментар
25.05.2026 20:41 Відповісти
Яке відношення цей рахіт взагалі має до України?
показати весь коментар
25.05.2026 20:50 Відповісти
"вова - r1", що по мудь дічю, ексзавгоспу, гєрє, куму чєхєварє, татарину маямському, ін непотребу?
показати весь коментар
25.05.2026 20:53 Відповісти
Час пижити і мародерити.
показати весь коментар
25.05.2026 20:54 Відповісти
А тырить миллиарды - это то самое время?
Об этом арахимия не сказал ни слова.
показати весь коментар
25.05.2026 20:54 Відповісти
Так ви самі і є організаторами усіх "політичних шоу".
показати весь коментар
25.05.2026 21:01 Відповісти
до нього ще не дібрались? Я думаю питання часу!
показати весь коментар
25.05.2026 21:03 Відповісти
Короче организовали сходку. Решили перетереть что будет с ними после того как это все закончится.
показати весь коментар
25.05.2026 21:07 Відповісти
"Сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу".
Це час для продовження корупційного свавілля, и час для уникнення відповідальності.
показати весь коментар
25.05.2026 21:11 Відповісти
Не час для мародерства. А, вже потім, все інше... Але кому це казати? Зеленим "СЛУГАМ КОНВЕРТІВ"?
показати весь коментар
25.05.2026 21:12 Відповісти
Просрочений диктатор с міндічами і шобло своїм планує ще пів року знищувати Українців
показати весь коментар
25.05.2026 21:20 Відповісти
Розграбували державу ,ЗСУ, здали 35 % України ,москві ...І розказують шо хочуть втримати владу !!! Шоб ви слуги зеленського урода , потвори ,зщезли з лиця України !!!...
показати весь коментар
25.05.2026 21:20 Відповісти
На часі грабувати, щоб аж очі на лоба вилазили! Мерзота зелена, щоб вам кожна вкрадена копійка боком вилізла.
показати весь коментар
25.05.2026 21:26 Відповісти
Чому на сходці не було міндіча, Цукермана, шефірів, Бені, Юзіка, Кіселя, Баканова, кума Зе і єрмака??? Чи на цей раз гроші українців не розподіляли?
показати весь коментар
25.05.2026 21:32 Відповісти
Арахамія хоч би на годину припинив крадіжки. Все ж таки війна йде.
показати весь коментар
25.05.2026 22:12 Відповісти
 
 