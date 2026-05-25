Не час для "внутрішніх конфліктів" та "політичних шоу", - Арахамія після зустрічі "слуг народу" із Зеленським
25 травня відбулася зустріч фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали ситуацію на фронті, економічні виклики та пріоритетні завдання держави на наступні 6 місяців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у своєму Teлеграмі.
Деталі зустрічі
За його словами, на засіданні були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Говорили відверто — про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період. Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни", - зазначив Арахамія.
Він окреслив ключові пріоритети на найближчий час:
-
забезпечення стійкості державних інституцій;
-
підтримка армії;
-
своєчасні соціальні виплати;
-
безперебійна робота енергетики, економіки та місцевого самоврядування;
-
продовження євроінтеграційних реформ.
Окрему увагу під час зустрічі фракції приділили дипломатичному напрямку. Арахамія наголосив, що Україна потребує "реального руху до миру", який, за його словами, полягає не в замороженні війни, а у створенні умов для збереження життів, посиленні міжнародної підтримки та тиску на країну-агресора.
"Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади. Сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу. Час — для рішень, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир", - резюмував народний депутат.
Що передувало?
- Минулого тижня президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті.
- Це, певно, звеселить ваше вірнопідданське серце, - кажу я і підкидаю в повітрі золоту монету. Генрих підхоплює її й дивиться на неї вологими очима.
- Його величність… - схвильовано бурмоче він. - Які були часи! Ми мали власну армію!
- Для кого добрі, а для кого й погані, - зауважую я.
Генрих кидає на мене обурений погляд.
- Не будете ж ви заперечувати, що тоді було краще, ніж зараз?
- Можливо!
- Не можливо, а безперечно! Ми мали порядок, тверду валюту, у нас не було безробітних, економіка процвітала, ми були народом, який усі поважали. Чи ви із цим не згодні?
- Цілком згоден.
- Ну от! А що ми маємо зараз?
- Безладдя, п'ять мільйонів безробітних, дуту економіку, до того ж, ми переможений народ, - відповідаю я.
Генрих спантеличений. Він не думав, що я так легко погоджусь із ним.
- Ну от, - повторює він. - Тепер ми сидимо в багні, а тоді купались, як сир у маслі. Висновки з цього ви, очевидно, можете й самі зробити?
- Не впевнений. Які ж саме?
- Дуже прості! Треба, щоб у нас знову був кайзер і солідний національний уряд!
- Чекайте! - кажу я. - Ви забули одне дуже важливе слово: «тому». А в ньому весь корінь зла. Саме через нього сьогодні мільйони людей, схожих на вас, задерши хоботи, трублять отаку нісенітницю. Коротке слово «тому».
- Що? - питає Генрих, нічого не розуміючи.
- «Тому»! - повторюю я. - Вся справа в слові «тому»! Ми маємо зараз п'ять мільйонів безробітних, інфляцію і нас переможено тому, що перед цим у нас був обожнюваний вами національний уряд! Тому, що цей уряд, охоплений манією величності, розпочав війну! Тому, що він цю війну програв! Отож ми й сидимо тепер у багні! Тому, що той уряд складався з ваших улюблених бовдурів і опудал у мундирах! І не повертати їх треба, щоб поліпшити справу, а, навпаки, пильнувати, аби вони не повернулися, тому, що вони знову втягнуть нас у війну і посадять у багно. Ви й ваші однодумці кажете: колись було добре, а зараз погано, повернімо колишній уряд! А насправді нам зараз погано тому, що ми мали такий уряд, отже його треба послати під три чорти! Зрозуміло? Вся справа в слові «тому»! А ваші однодумці радо забувають про це!
- Дурниці! - розлючено реве Генрих. - Ви комуніст!
Ґеорґ вибухає диким реготом.
- Для Генриха кожен, хто не дотримується надто правих поглядів, - комуніст.
Тому, що уряд складався з улюблених бовдурів і опудал у мундирах!
- Я не мавпочка, я - давід, - озвався арахамія.
- Ой, мамо, а вона ще й розмовляє!
А контроль за випадками проявів ненависті до українців в Україні не планують? (с)
Так це цього дебіла відповідальність, для кого Зеля це говорив, певне сам себе вмоляв і в результаті так і не вмовив.
Може, і перерозподіл ринку дронів на думку спадає?
Об этом арахимия не сказал ни слова.
Це час для продовження корупційного свавілля, и час для уникнення відповідальності.