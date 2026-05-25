Не час для "внутрішніх конфліктів" та "політичних шоу", - Арахамія після зустрічі "слуг народу" із Зеленським

25 травня відбулася зустріч фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали ситуацію на фронті, економічні виклики та пріоритетні завдання держави на наступні 6 місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у своєму Teлеграмі.

Деталі зустрічі

За його словами, на засіданні були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Говорили відверто — про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період. Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни", - зазначив Арахамія.

Він окреслив ключові пріоритети на найближчий час:

забезпечення стійкості державних інституцій;

підтримка армії;

своєчасні соціальні виплати;

безперебійна робота енергетики, економіки та місцевого самоврядування;

продовження євроінтеграційних реформ.

Окрему увагу під час зустрічі фракції приділили дипломатичному напрямку. Арахамія наголосив, що Україна потребує "реального руху до миру", який, за його словами, полягає не в замороженні війни, а у створенні умов для збереження життів, посиленні міжнародної підтримки та тиску на країну-агресора.

"Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади. Сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу. Час — для рішень, які допоможуть Україні вистояти, зміцнити державу та наблизити справедливий мир", - резюмував народний депутат.

