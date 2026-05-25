Не время для "внутренних конфликтов" и "политических шоу", — Арахамия после встречи "слуг народа" с Зеленским

25 мая состоялась встреча фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждались ситуация на фронте, экономические вызовы и приоритетные задачи государства на ближайшие 6 месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в своем Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали встречи

По его словам, на заседании присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и премьер-министр Юлия Свириденко.

"Говорили откровенно — о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период. Все понимают: следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны", — отметил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Горячая фаза" войны может закончиться до ноября этого года, — Зеленский на встрече со "слугами народа"

Он обозначил ключевые приоритеты на ближайшее время:

обеспечение устойчивости государственных институтов;

поддержка армии;

своевременные социальные выплаты;

бесперебойная работа энергетики, экономики и местного самоуправления;

продолжение евроинтеграционных реформ.

Отдельное внимание во время встречи фракции уделили дипломатическому направлению. Арахамия подчеркнул, что Украина нуждается в "реальном движении к миру", которое, по его словам, заключается не в замораживании войны, а в создании условий для сохранения жизней, усилении международной поддержки и давления на страну-агрессора.

"Для этого нужна сильная позиция государства, единство внутри страны и ответственная работа всех ветвей власти. Сегодня не время для внутренних конфликтов или политических шоу. Время — для решений, которые помогут Украине выстоять, укрепить государство и приблизить справедливый мир", — резюмировал народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня встретится с фракцией: "слуг" предупредили о дресс-коде, а тех, кто опоздает, не пустят, — Железняк

Что предшествовало?