Новини Виробництво балістичних ракет в Україні антибалістична система ППО
Українську балістику не хочуть не лише в РФ. Причини в бізнесі та конкуренції, - Зеленський

Володимир Зеленський

Україна активно просуває створення власної балістичної зброї та розробку антибалістичної системи, проте на цьому шляху стикається з серйозним опором з боку міжнародних гравців через фінансову та політичну конкуренцію.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Балістична зброя

Глава держави визнав, що поява потужного ракетного озброєння в арсеналі України викликає незадоволення не лише у країни-агресорки.

"Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія — через зрозумілі причини, а не тільки Росія — також зі зрозумілих причин. Причини –– в бізнесі, в конкуренції. Але я вважаю, що я доштовхаю цю ідею, яка дуже складна, через те, що ніхто не хоче мати сильних конкурентів", - каже Зеленський.

Антибалістична система із Заходом

Попри кулуарні перешкоди, Україна паралельно працює над амбітним проєктом — створенням спільної європейської антибалістичної системи для захисту від повітряних загроз. За словами президента, першим стратегічним партнером у цьому напрямі вже стала Швеція.

  • Зеленський також анонсував, що впродовж літа до цієї оборонної ініціативи планують залучити ще кілька європейських держав, після чого розпочнеться практична робота над посиленням протиракетної оборони України.

Зеленський Володимир ракети балістичні ракети
+18
Як так можна жити, всі винні, це поведінка неповноцінного закомплексованого ліліпута.
28.05.2026 20:14 Відповісти
+13
хароший кокс під'їхав, патужний...
28.05.2026 20:13 Відповісти
+12
Українську балістику - ракету Сапсан, яка навіть випробування пройшла, ти брехлива курва зупинив фінансування, а всі мільярди спрямував на твій з Міндічем Файєрпойнт, який не мав і не має досвіду у створенні балістичних ракет. Таким чином фінансування позбулися Розробник: КБ «Південне» (ДП «Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля») та Виробник (основні потужності): ВО «Південмаш» (ДП «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»). А Файєрпойнт накачується мільярдами державних коштів, які йдуть нам від наших партнерів. Як заявляв сам зеленський, Сапсан був готовий до серійного виготовлення ще у 2025, але віз і понині там.
28.05.2026 20:22 Відповісти
хароший кокс під'їхав, патужний...
28.05.2026 20:13 Відповісти
Хто ж може заборонити українській владі розробляти власну зброю? Тільки НАБУ та САП, які проти виділення всіх шрошей оборонного бюджету на фір у Fire Point самого Зеленського!
28.05.2026 20:27 Відповісти
Вот это тебя кроет сегодня, Игорек.
28.05.2026 20:50 Відповісти
Методичками .тадоном?
28.05.2026 21:11 Відповісти
Як так можна жити, всі винні, це поведінка неповноцінного закомплексованого ліліпута.
28.05.2026 20:14 Відповісти
Саме таким виглядае росийське суспільство коментачив на цензоре не звикшие до торгових війн, починають верещати та плакати що у Польщу зерно не пропустили, Захід живе постійно в цьому середовищі жорсткої конкуренції і при цьому не опускається до рівня базарнои свари
28.05.2026 20:43 Відповісти
Справа в тому що коли людина постійно бреше та викручується, то навіть коли не коли правда викликає огиду.
28.05.2026 20:55 Відповісти
Ви мабуть не розумієте нічого...Так і є-конкуренти не хочуть,щоб хтось їх обігнав,хочуть мати монополію.Україна не може сама вирішувати,їй треба на території союзників мати заводи ,для безпеки,поки йде війна,щоб їх тут не знищили.
28.05.2026 20:50 Відповісти
це в нього недонюх чи пере нюх?
28.05.2026 20:16 Відповісти
Добре, що ніхто не проти балісти і антибалістики навіть у хуситів і хезболи, да і чхати чи хтось проти.
Чому ми дослухаємось до забаганок інших, тих в кого немає війни, не зрозуміло і дуже мутна справа.
28.05.2026 20:16 Відповісти
Коротше - йух вам а не балістика...😡
28.05.2026 20:17 Відповісти
28.05.2026 20:18 Відповісти
Цю балістику навіть Україна не бачила, які партнери?! Що воно курить??
28.05.2026 20:20 Відповісти
оце Оманський Обкурок унюхався
28.05.2026 20:21 Відповісти
як би ти чмо був справжнім президентом України ,а не🤡 мафіозним міндічем ,то ти би ,не озирався на партнерів ,які шось не хочуть ...А ти су* о припинив , навіть те, шо було вже розробленне !!!...
28.05.2026 20:22 Відповісти
Клован так "вишиває", бо знає, що Ізраїль своїх не видає...
28.05.2026 20:46 Відповісти
28.05.2026 20:22 Відповісти
Нічого хитроумного, звичайний саботаж, приправлений піаром.
28.05.2026 20:28 Відповісти
Феншуй, проти балістики, і Шательман... здається.
28.05.2026 20:22 Відповісти
Розум володіє над усім. Окрім як над самою владою .... більше нічого й сказати.
28.05.2026 20:23 Відповісти
бубсель - ти і справді вважаєш,
що після розмінування Півдня і як наслідок кацапи в Херсоні на другий день вторження
і 10 мілліонів українців яких в Україні вже нема і наврядчи вже повернуться,
тобі хтось повірить?
28.05.2026 20:23 Відповісти
Якби були в Херсоні на 5-й день після вторгнення, ти був би щасливішим?
28.05.2026 20:31 Відповісти
як би зовсім кацапня не була в Херсоні - от тоді i був би щясливим...
28.05.2026 20:34 Відповісти
але проти цього завжди є зелені 73 і роти напихані шашличнею...
28.05.2026 20:44 Відповісти
Яке ж воно гидке і мерзенне... Одним словом, підле жи_де_ня...
28.05.2026 20:29 Відповісти
Турецкую ракетную программу(а у них несколько типов таких ракет и даже МБР) все рады видеть. Снова с умным видом зарядил х, бо лидер племени.
28.05.2026 20:30 Відповісти
Це ж треба таку ***** нести. Може передоз який?
28.05.2026 20:30 Відповісти
Була програма грім 2, реальна, осяжна, на завершення не вистачало 20 мільйонів доларів, але ж ти закрило її, в акурат перед повномасштабним вторгненням.
28.05.2026 20:33 Відповісти
Ішак після чергової додаткової дози. Воно "довштохає"... Чмо намагається виправдати шулєрмана та його злодійську банду.
28.05.2026 20:34 Відповісти
Вже майже рік ти штовхаєш,обіцяв але очевидно штовхалка зламалась.Вже давно запускати пора бо ху...ло зачекався.
28.05.2026 20:35 Відповісти
Коротше, буде лише балаболістика...
28.05.2026 20:36 Відповісти
Можливо справа в тому, що ніхто не фінансувати цю контору - "fire point"? Бо саме ж вони анонсують "розробку"...
28.05.2026 20:44 Відповісти
щє не одна нація без бійки і крові не здобула самостійності i свободи.
мабуть це чяc України прийшов - двовікторне кучмо вже не працює...
буде бійка за українську націю.
28.05.2026 20:57 Відповісти
І про це розповідає людина, яка не виконала ні одної своєї обіцянки! Не вірю!
28.05.2026 21:00 Відповісти
А робити балістику будемо на кухнях
28.05.2026 21:00 Відповісти
Буба, а де анонсована балістика по кацапсячій мААЦквЄ? Дочекаємось чи ні? Вже травень закінчується...
28.05.2026 21:02 Відповісти
"причіни в бізнесі і конкуренції"
ху би сумнівався?
тих міндичей і невідомих вовіків навіть без супупників партнерів бачно...
28.05.2026 21:15 Відповісти
 
 