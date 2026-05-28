Українську балістику не хочуть не лише в РФ. Причини в бізнесі та конкуренції, - Зеленський

Україна активно просуває створення власної балістичної зброї та розробку антибалістичної системи, проте на цьому шляху стикається з серйозним опором з боку міжнародних гравців через фінансову та політичну конкуренцію.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Балістична зброя

Глава держави визнав, що поява потужного ракетного озброєння в арсеналі України викликає незадоволення не лише у країни-агресорки.

"Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія — через зрозумілі причини, а не тільки Росія — також зі зрозумілих причин. Причини –– в бізнесі, в конкуренції. Але я вважаю, що я доштовхаю цю ідею, яка дуже складна, через те, що ніхто не хоче мати сильних конкурентів", - каже Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейським послам показали західні деталі у ракетах, якими РФ била по Києву

Антибалістична система із Заходом

Попри кулуарні перешкоди, Україна паралельно працює над амбітним проєктом — створенням спільної європейської антибалістичної системи для захисту від повітряних загроз. За словами президента, першим стратегічним партнером у цьому напрямі вже стала Швеція.

Зеленський також анонсував, що впродовж літа до цієї оборонної ініціативи планують залучити ще кілька європейських держав, після чого розпочнеться практична робота над посиленням протиракетної оборони України.

Читайте також: Україні вдалося стабілізувати фронт. Домовляємося з партнерами щодо ППО та антибалістики, - Зеленський