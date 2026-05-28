Європейським послам показали західні деталі у ракетах, якими РФ била по Києву

Українська влада продемонструвала послам європейських країн іноземні компоненти, знайдені у російських ракетах і дронах після масованої атаки РФ у ніч на 24 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті Президента України.

Із дипломатами зустрілися заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, а також представники СБУ та Офісу генпрокурора.

Іноземні деталі у російських ракетах

Європейським дипломатам показали деталі російських ракет "Циркон", "Калібр", Х-101 та дронів "Герань-2", якими Росія атакувала Україну.

У цих ракетах і безпілотниках виявили компоненти іноземного виробництва – зі Швейцарії, Німеччини, США, Великої Британії, Японії, Китаю та інших країн. Частину деталей виготовили вже цього року.

Також представникам європейських держав продемонстрували окремі плати з ракетного комплексу "Орєшнік". За даними української сторони, вони містять виключно російські та білоруські компоненти, виготовлені у 2004–2014 роках.

Білорусь і санкції

Владислав Власюк заявив, що партнери мають зосередитися на реальному блокуванні постачання електроніки до РФ.

"Це стане значним ударом по потужностях російського оборонного виробництва", – наголосив він.

За словами Власюка, окрему увагу потрібно приділити контролю над доступом Білорусі до іноземної електроніки. Частина компонентів для російських ракет, зокрема мікрочипи та плати для крилатих ракет і "Орєшніка", була виготовлена на мінському заводі "Інтеграл".

Україна закликає бити по тіньовому флоту РФ

Павло Паліса закликав європейські країни посилити чинні санкції проти Росії та пришвидшити роботу над новими пакетами обмежень.

Він наголосив, що РФ відкрито заявляє про готовність продовжувати ракетні удари по Україні, зокрема по Києву.

"Йдеться не про якісь, як вони кажуть, "центри прийняття рішень", ідеться про цивільне населення, про жертви серед цивільного населення. Вони не здатні завдавати таких ударів самостійно, без допомоги чи промислової бази з інших країн", – заявив Паліса.

Під час зустрічі українська сторона також закликала партнерів активніше боротися з російським тіньовим флотом – арештовувати судна та посилювати персональні санкції проти капітанів і компаній, які допомагають РФ обходити обмеження.

За даними української сторони, у 2025 році Росія заробила понад 101 мільярд доларів завдяки роботі тіньового флоту, а значну частину цих коштів спрямувала на виробництво озброєння.

