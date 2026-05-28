РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11938 посетителей онлайн
Новости Производство ракет РФ
971 9

Европейским послам показали западные детали в ракетах, которыми РФ обстреливала Киев

В дронах и ракетах после атаки 24 мая нашли компоненты из США, Германии, Японии и Великобритании

Украинские власти продемонстрировали послам европейских стран иностранные компоненты, обнаруженные в российских ракетах и дронах после массированной атаки РФ в ночь на 24 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Президента Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

С дипломатами встретились заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, а также представители СБУ и Офиса генпрокурора.

Иностранные детали в российских ракетах

Европейским дипломатам показали детали российских ракет "Циркон", "Калибр", Х-101 и дронов "Герань-2", которыми Россия атаковала Украину.

В этих ракетах и беспилотниках обнаружили компоненты иностранного производства – из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Часть деталей изготовили уже в этом году.

Также представителям европейских государств продемонстрировали отдельные платы из ракетного комплекса "Орешник". По данным украинской стороны, они содержат исключительно российские и белорусские компоненты, изготовленные в 2004–2014 годах.

Читайте: Российские ракеты Х-101, которые атаковали Киев 14 мая, содержали более 100 западных комплектующих, – FT

Беларусь и санкции

Владислав Власюк заявил, что партнеры должны сосредоточиться на реальном блокировании поставок электроники в РФ.

"Это станет значительным ударом по мощностям российского оборонного производства", – подчеркнул он.

По словам Власюка, особое внимание нужно уделить контролю над доступом Беларуси к иностранной электронике. Часть компонентов для российских ракет, в частности микрочипы и платы для крылатых ракет и "Орешника", была изготовлена на минском заводе "Интеграл".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин похвастался "самой мощной" ядерной ракетой "Сармат", которую обещает поставить на вооружение РФ уже 5 лет

Украина призывает наносить удары по теневому флоту РФ

Павел Палиса призвал европейские страны усилить действующие санкции против России и ускорить работу над новыми пакетами ограничений.

Он подчеркнул, что РФ открыто заявляет о готовности продолжать ракетные удары по Украине, в частности по Киеву.

"Речь идет не о каких-то, как они говорят, "центрах принятия решений", речь идет о гражданском населении, о жертвах среди гражданского населения. Они не способны наносить такие удары самостоятельно, без помощи или промышленной базы из других стран", – заявил Палиса.

Во время встречи украинская сторона также призвала партнеров активнее бороться с российским теневым флотом – арестовывать суда и ужесточать персональные санкции против капитанов и компаний, которые помогают РФ обходить ограничения.

По данным украинской стороны, в 2025 году Россия заработала более 101 миллиарда долларов благодаря работе теневого флота, а значительную часть этих средств направила на производство вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР раскрыло детали новой крылатой ракеты РФ С-71К "Ковер"

Автор: 

Европа (2416) обстрел (32855) ракеты (3971) дипломаты (623) война в Украине (8344)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що? Ну подивилися вони, похитали голову і поїхали собі по ресторанах..толку що показали? Наче щось від цього кардинально зміниться.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:08 Ответить
і що далі??санкції до виробників чи перекупів.......навіть не смішно,всі з них заробляють як можуть не зважаючі на наслідки,бо гинуть не їх родичі
показать весь комментарий
28.05.2026 12:08 Ответить
Европейські посли подумали "Nothing personal, it's just business" і поїхали собі.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:13 Ответить
Майже всі західні деталі можна купити в китаї.
І захід на це ніяк не вплине, поки вробничі потужності знаходяться в китаї.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:15 Ответить
кладбища Украине имени зеленского показали?
показать весь комментарий
28.05.2026 12:19 Ответить
- Відповідайте тварі! Хто їх продав?

Мрії, мрії.. Напевно либилися як олігофрени-підлизи.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:21 Ответить
Через кацапiв українцям доводиться вилизувати очко кожного некацапа.
показать весь комментарий
28.05.2026 12:23 Ответить
Они 5й год на них с смотрят)
показать весь комментарий
28.05.2026 12:32 Ответить
А что им показывать они не имеют на производителей влияния,нужно информировать держателей акций компаний и вывешивать их списки в открытый доступ с заголовком - эти шакалы зарабатывают на смерти европейцев
показать весь комментарий
28.05.2026 12:51 Ответить
 
 