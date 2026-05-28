Европейским послам показали западные детали в ракетах, которыми РФ обстреливала Киев

Украинские власти продемонстрировали послам европейских стран иностранные компоненты, обнаруженные в российских ракетах и дронах после массированной атаки РФ в ночь на 24 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Президента Украины.

С дипломатами встретились заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, а также представители СБУ и Офиса генпрокурора.

Иностранные детали в российских ракетах

Европейским дипломатам показали детали российских ракет "Циркон", "Калибр", Х-101 и дронов "Герань-2", которыми Россия атаковала Украину.

В этих ракетах и беспилотниках обнаружили компоненты иностранного производства – из Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии, Китая и других стран. Часть деталей изготовили уже в этом году.

Также представителям европейских государств продемонстрировали отдельные платы из ракетного комплекса "Орешник". По данным украинской стороны, они содержат исключительно российские и белорусские компоненты, изготовленные в 2004–2014 годах.

Беларусь и санкции

Владислав Власюк заявил, что партнеры должны сосредоточиться на реальном блокировании поставок электроники в РФ.

"Это станет значительным ударом по мощностям российского оборонного производства", – подчеркнул он.

По словам Власюка, особое внимание нужно уделить контролю над доступом Беларуси к иностранной электронике. Часть компонентов для российских ракет, в частности микрочипы и платы для крылатых ракет и "Орешника", была изготовлена на минском заводе "Интеграл".

Украина призывает наносить удары по теневому флоту РФ

Павел Палиса призвал европейские страны усилить действующие санкции против России и ускорить работу над новыми пакетами ограничений.

Он подчеркнул, что РФ открыто заявляет о готовности продолжать ракетные удары по Украине, в частности по Киеву.

"Речь идет не о каких-то, как они говорят, "центрах принятия решений", речь идет о гражданском населении, о жертвах среди гражданского населения. Они не способны наносить такие удары самостоятельно, без помощи или промышленной базы из других стран", – заявил Палиса.

Во время встречи украинская сторона также призвала партнеров активнее бороться с российским теневым флотом – арестовывать суда и ужесточать персональные санкции против капитанов и компаний, которые помогают РФ обходить ограничения.

По данным украинской стороны, в 2025 году Россия заработала более 101 миллиарда долларов благодаря работе теневого флота, а значительную часть этих средств направила на производство вооружения.

