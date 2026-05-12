1 674 21

Путин похвастался "самой мощной" ядерной ракетой "Сармат", которую обещает поставить на вооружение РФ уже 5 лет

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что до конца года РФ якобы развернет новую стратегическую ядерную ракету "Сармат", которую он, как обычно, назвал "самой мощной в мире". 12 мая в Кремле сообщили об успешных испытаниях этой ракеты.

Его заявление цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что он говорит?

В РВСП РФ доложили, что 12 мая состоялся успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Путин заявил, что это "самый мощный ракетный комплекс в мире".

"Она способна пробивать все существующие и будущие системы противоракетной обороны", — заявил лидер Кремля.

По его словам, мощность боеголовки более чем в четыре раза превышает любой западный аналог. Заявленная дальность — более 35 тысяч км. Также он заявил о возможности оснащения "Орешника" ядерными боеголовками.

Факты, которые замалчивает Кремль

В то же время издание отмечает, что за громкими заявлениями Москвы стоят годы неудач и систематических задержек. Западные аналитики подчеркивают, что Путин сознательно преувеличивает возможности российского вооружения "нового поколения".

  • Запуск "Сармата" терпел неудачу в прошлом — одно испытание в сентябре 2024 года оставило глубокий кратер на пусковой шахте.
  • Несмотря на техническую несовершенство, в РФ заявляют, что "Сармат" предназначен для ударов по США и Европе.

В российском паблике ASTRA подсчитали, что Путин обещал поставить "Сармат" на боевое дежурство в России не менее 10 раз, начиная с 2021 года.

Е ні! *********** всратий "бурєвєснік" жодні понти в світі не перепонтують
12.05.2026 20:29 Ответить
12.05.2026 20:42 Ответить
Херня, до нашого фраєра понта далеко
12.05.2026 20:23 Ответить
12.05.2026 20:23 Ответить
12.05.2026 20:29 Ответить
Запускали за допомогою аналоговнєтного старту. Точно-точно.
12.05.2026 20:46 Ответить
О-о-о... "Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову...". Знову починає всіх лякать своєю "Срамотою"...
12.05.2026 20:26 Ответить
12.05.2026 20:26 Ответить
Рашкостан славиться мультиплікаційними військами...
12.05.2026 20:27 Ответить
Ну Сармат так Сармат.
Думаю с удовольствием обменяют на жрачку - не впервой же))
12.05.2026 20:27 Ответить
Хоча б, мультік показали б...
12.05.2026 20:29 Ответить
,,Нє опьять , а снова".
12.05.2026 20:32 Ответить
а зе!шмаркля видасть указ, де дозволяє *****, не ставить сармат п'ять років на озброєння!
12.05.2026 20:32 Ответить
У Трампа линкоры с ЯЭУ(по 15-20 млрд. баксов штука). Дружбаны меряются, бо в их клубе так принято.
12.05.2026 20:33 Ответить
нехай полякає світ простим тестом "по боброєдкі" - вдарить своїм "сарматом" по сибірському бездоріжжю та разгільдяйству!
12.05.2026 20:38 Ответить
Ще 5 років тої х*йні шо витворяє це х*йло і россеяні самі ту сармату йому в сраку засунуть
12.05.2026 20:38 Ответить
********* весь світ к ****** - путлєр
12.05.2026 20:40 Ответить
12.05.2026 20:42 Ответить
Епоха пиз@аболів дасягає свого апогею та апофеозу: у одного перемоги над Іраном майже щодня і закінчення 100500 війн (яких не було або які сам і розпочав), у іншого мільйони дронів, космічні зарплати вчителям, мільярди дерев і тисячі ракет (і ще десятків зо два потужних обісцянок), а у ботоксного "все по плану", найпотужніша армія Всесвіту і аналоговнєтне озброєння (ну ще печенєгі з половцями)

І ці довбні з розумовими (та іншими) проблемами роблять "погоду" планеті!
Зупиніть Землю, бо треба тікати!
12.05.2026 20:43 Ответить
Интересно кто верит в бредни этого старого дегенерата видимо никто кроме него самого, а может и он сам уже не верит...
12.05.2026 20:48 Ответить
Очередной анало-говнет...
12.05.2026 21:48 Ответить
Історія дійсно повторюється.Гітлер теж "носився" з Fau 1 та Fau 2 але це йому не допомогло.Плєшивий теж ціпляється за соломинку.
12.05.2026 22:05 Ответить
Заявлена дальність - понад 35 тисяч км.
Довжина кола Землі (відстань навколо планети) по екватору становить приблизно 40 075 кілометрів. Якщо вимірювати навколо полюсів (меридіональна окружність), то ця відстань трохи менша - близько 40 009 км.
Це одоробло з такою дальністю зробили мабуть для того щоб воно мало можливість обов'язково повернулось туди звідки її запустять.
12.05.2026 22:32 Ответить
Одна ракета, як 15-ти рiчний бюджет ямало-нєнєцкого округа)))
13.05.2026 00:43 Ответить
 
 