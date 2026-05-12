Путин похвастался "самой мощной" ядерной ракетой "Сармат", которую обещает поставить на вооружение РФ уже 5 лет
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что до конца года РФ якобы развернет новую стратегическую ядерную ракету "Сармат", которую он, как обычно, назвал "самой мощной в мире". 12 мая в Кремле сообщили об успешных испытаниях этой ракеты.
Его заявление цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что он говорит?
В РВСП РФ доложили, что 12 мая состоялся успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Путин заявил, что это "самый мощный ракетный комплекс в мире".
"Она способна пробивать все существующие и будущие системы противоракетной обороны", — заявил лидер Кремля.
По его словам, мощность боеголовки более чем в четыре раза превышает любой западный аналог. Заявленная дальность — более 35 тысяч км. Также он заявил о возможности оснащения "Орешника" ядерными боеголовками.
Факты, которые замалчивает Кремль
В то же время издание отмечает, что за громкими заявлениями Москвы стоят годы неудач и систематических задержек. Западные аналитики подчеркивают, что Путин сознательно преувеличивает возможности российского вооружения "нового поколения".
- Запуск "Сармата" терпел неудачу в прошлом — одно испытание в сентябре 2024 года оставило глубокий кратер на пусковой шахте.
- Несмотря на техническую несовершенство, в РФ заявляют, что "Сармат" предназначен для ударов по США и Европе.
В российском паблике ASTRA подсчитали, что Путин обещал поставить "Сармат" на боевое дежурство в России не менее 10 раз, начиная с 2021 года.
Думаю с удовольствием обменяют на жрачку - не впервой же))
І ці довбні з розумовими (та іншими) проблемами роблять "погоду" планеті!
Зупиніть Землю, бо треба тікати!
Довжина кола Землі (відстань навколо планети) по екватору становить приблизно 40 075 кілометрів. Якщо вимірювати навколо полюсів (меридіональна окружність), то ця відстань трохи менша - близько 40 009 км.
Це одоробло з такою дальністю зробили мабуть для того щоб воно мало можливість обов'язково повернулось туди звідки її запустять.