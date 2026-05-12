Путин похвастался "самой мощной" ядерной ракетой "Сармат", которую обещает поставить на вооружение РФ уже 5 лет

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что до конца года РФ якобы развернет новую стратегическую ядерную ракету "Сармат", которую он, как обычно, назвал "самой мощной в мире". 12 мая в Кремле сообщили об успешных испытаниях этой ракеты.

Его заявление цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что он говорит?

В РВСП РФ доложили, что 12 мая состоялся успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Путин заявил, что это "самый мощный ракетный комплекс в мире".

"Она способна пробивать все существующие и будущие системы противоракетной обороны", — заявил лидер Кремля.

По его словам, мощность боеголовки более чем в четыре раза превышает любой западный аналог. Заявленная дальность — более 35 тысяч км. Также он заявил о возможности оснащения "Орешника" ядерными боеголовками.

Факты, которые замалчивает Кремль

В то же время издание отмечает, что за громкими заявлениями Москвы стоят годы неудач и систематических задержек. Западные аналитики подчеркивают, что Путин сознательно преувеличивает возможности российского вооружения "нового поколения".

Запуск "Сармата" терпел неудачу в прошлом — одно испытание в сентябре 2024 года оставило глубокий кратер на пусковой шахте.

Несмотря на техническую несовершенство, в РФ заявляют, что "Сармат" предназначен для ударов по США и Европе.

В российском паблике ASTRA подсчитали, что Путин обещал поставить "Сармат" на боевое дежурство в России не менее 10 раз, начиная с 2021 года.

