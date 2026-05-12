УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12315 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво балістичних ракет у Росії Погрози Путіна Виробництво ракет РФ
2 136 25

Путін похвалився "найпотужнішою" ядерною ракетою "Сармат", яку обіцяє поставити на озброєння РФ вже 5 років

Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що до кінця року РФ нібито розгорне нову стратегічну ядерну ракету "Сармат", яку він традиційно назвав "найпотужнішою у світі". 12 травня у Кремлі повідомили про її успішне випробовування.

Його заяву цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже?

У РВСП РФ доповіли, що 12 травня відбувся успішний запуск новітньої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Путін заявив, що це "найпотужніший ракетний комплекс у світі".

"Вона має здатність пробивати всі існуючі та майбутні системи протиракетної оборони", - заявив лідер Кремля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін уже задумується про те, скільки ще зможе вести війну, - Сікорський

За його словами, потужність боєголовки більш ніж у чотири рази перевищує будь-який західний аналог. Заявлена дальність — понад 35 тисяч км. Також він заявив про можливість оснащення "Орешника" ядерними боєголовками.

Факти, які замовчує Кремль

Водночас видання зазначає, що за гучними заявами Москви стоять роки невдач та систематичних затримок. Західні аналітики наголошують, що Путін свідомо перебільшує можливості російського озброєння "нового покоління".

  • Запуск "Сармата" зазнавав невдачі в минулому — одне випробування у вересні 2024 року залишило глибокий кратер на пусковій шахті.
  • Попри технічну недосконалість, у РФ заявляють, що "Сармат" призначений для ударів по США та Європі.

У російському пабліку ASTRA підрахували, що Путін обіцяв поставити "Сармат" на бойове чергування Росії щонайменше 10 разів, починаючи з 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погрози РФ іноземним дипломатам у Києві - це "ознака паніки", - Вадефуль

Автор: 

путін володимир (25363) ракети (4406) росія (69991) ядерна безпека (616)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
12.05.2026 20:42 Відповісти
+5
Е ні! *********** всратий "бурєвєснік" жодні понти в світі не перепонтують
показати весь коментар
12.05.2026 20:29 Відповісти
+3
Херня, до нашого фраєра понта далеко
показати весь коментар
12.05.2026 20:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Херня, до нашого фраєра понта далеко
показати весь коментар
12.05.2026 20:23 Відповісти
Е ні! *********** всратий "бурєвєснік" жодні понти в світі не перепонтують
показати весь коментар
12.05.2026 20:29 Відповісти
Запускали за допомогою аналоговнєтного старту. Точно-точно.
показати весь коментар
12.05.2026 20:46 Відповісти
О-о-о... "Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову...". Знову починає всіх лякать своєю "Срамотою"...
показати весь коментар
12.05.2026 20:26 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 20:26 Відповісти
Рашкостан славиться мультиплікаційними військами...
показати весь коментар
12.05.2026 20:27 Відповісти
Ну Сармат так Сармат.
Думаю с удовольствием обменяют на жрачку - не впервой же))
показати весь коментар
12.05.2026 20:27 Відповісти
Хоча б, мультік показали б...
показати весь коментар
12.05.2026 20:29 Відповісти
,,Нє опьять , а снова".
показати весь коментар
12.05.2026 20:32 Відповісти
а зе!шмаркля видасть указ, де дозволяє *****, не ставить сармат п'ять років на озброєння!
показати весь коментар
12.05.2026 20:32 Відповісти
У Трампа линкоры с ЯЭУ(по 15-20 млрд. баксов штука). Дружбаны меряются, бо в их клубе так принято.
показати весь коментар
12.05.2026 20:33 Відповісти
нехай полякає світ простим тестом "по боброєдкі" - вдарить своїм "сарматом" по сибірському бездоріжжю та разгільдяйству!
показати весь коментар
12.05.2026 20:38 Відповісти
Ще 5 років тої х*йні шо витворяє це х*йло і россеяні самі ту сармату йому в сраку засунуть
показати весь коментар
12.05.2026 20:38 Відповісти
********* весь світ к ****** - путлєр
показати весь коментар
12.05.2026 20:40 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 20:42 Відповісти
Епоха пиз@аболів дасягає свого апогею та апофеозу: у одного перемоги над Іраном майже щодня і закінчення 100500 війн (яких не було або які сам і розпочав), у іншого мільйони дронів, космічні зарплати вчителям, мільярди дерев і тисячі ракет (і ще десятків зо два потужних обісцянок), а у ботоксного "все по плану", найпотужніша армія Всесвіту і аналоговнєтне озброєння (ну ще печенєгі з половцями)

І ці довбні з розумовими (та іншими) проблемами роблять "погоду" планеті!
Зупиніть Землю, бо треба тікати!
показати весь коментар
12.05.2026 20:43 Відповісти
Интересно кто верит в бредни этого старого дегенерата видимо никто кроме него самого, а может и он сам уже не верит...
показати весь коментар
12.05.2026 20:48 Відповісти
Очередной анало-говнет...
показати весь коментар
12.05.2026 21:48 Відповісти
Історія дійсно повторюється.Гітлер теж "носився" з Fau 1 та Fau 2 але це йому не допомогло.Плєшивий теж ціпляється за соломинку.
показати весь коментар
12.05.2026 22:05 Відповісти
Заявлена дальність - понад 35 тисяч км.
Довжина кола Землі (відстань навколо планети) по екватору становить приблизно 40 075 кілометрів. Якщо вимірювати навколо полюсів (меридіональна окружність), то ця відстань трохи менша - близько 40 009 км.
Це одоробло з такою дальністю зробили мабуть для того щоб воно мало можливість обов'язково повернулось туди звідки її запустять.
показати весь коментар
12.05.2026 22:32 Відповісти
Заявляти можна, що завгодно. Особливо за умови старечого маразму заявника, який і в більш молодому віці не відрізнявся знаннями та гострим розумом. Будь-яка ракета це на 90% її розміру двигун, який і обумовлює дальність польоту. Тож, якщо нова ракета використовує існуючі ПУ, пускові шахти або стартові столи, то і дальність вона матиме приблизно ту ж саму, що і попередники.
показати весь коментар
13.05.2026 07:47 Відповісти
Одна ракета, як 15-ти рiчний бюджет ямало-нєнєцкого округа)))
показати весь коментар
13.05.2026 00:43 Відповісти
Ой, як тільки Путіну хочеться, ви даже не уявляєте, потрусити ядерним попелом по білому світу. Щоб всі його боялися, ну хоч так як у його Росії.
показати весь коментар
13.05.2026 06:12 Відповісти
Як власник 'серйозного' песика, можу стверджувати, що найбільше та найгучніше гавкають всілякі шавки, які не становлять реальної загрози (мій пес на такий гавкіт навіть голову не повертає та продовжує займатися своїми справами). Пригадується, що СРСР, про який жалкує Путлер, ніколи публічно не кричав про свої 'цацки' (навпаки це оповивалося туманом секретності: що там випробовується, які має ттх, в якій кількості і де територіально є на озброєнні тощо).
показати весь коментар
13.05.2026 07:36 Відповісти
Бряцати ядерною зброєю можна було лише за умови монополії на її володіння. Зараз же це лише останній засіб самооборони за принципом: якщо ви спробуєте нас абсолютно всіх вбити, то ми знищимо також і вас, бо нам буде вже нічого втрачати (це як оточений боєць підриває себе і ворогів гранатою, коли знає, що його все рівно вб'ють). Всі 'старі' ядерні держави (тим паче РФ) вже мають ядерні арсенали для застосування цього принципу, тож витрачання грошей на всілякі 'сармати', 'посейдони', 'орєшники' це викидання їх на вітер (або ж просто дезінформація з метою тиску на супротивника, як це зробили американці в часи Рейгана, поширюючи туфту про 'зоряні війни').
показати весь коментар
13.05.2026 07:59 Відповісти
 
 