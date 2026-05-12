Путін похвалився "найпотужнішою" ядерною ракетою "Сармат", яку обіцяє поставити на озброєння РФ вже 5 років

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що до кінця року РФ нібито розгорне нову стратегічну ядерну ракету "Сармат", яку він традиційно назвав "найпотужнішою у світі". 12 травня у Кремлі повідомили про її успішне випробовування.

Його заяву цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Що каже?

У РВСП РФ доповіли, що 12 травня відбувся успішний запуск новітньої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Путін заявив, що це "найпотужніший ракетний комплекс у світі".

"Вона має здатність пробивати всі існуючі та майбутні системи протиракетної оборони", - заявив лідер Кремля.

За його словами, потужність боєголовки більш ніж у чотири рази перевищує будь-який західний аналог. Заявлена дальність — понад 35 тисяч км. Також він заявив про можливість оснащення "Орешника" ядерними боєголовками.

Факти, які замовчує Кремль

Водночас видання зазначає, що за гучними заявами Москви стоять роки невдач та систематичних затримок. Західні аналітики наголошують, що Путін свідомо перебільшує можливості російського озброєння "нового покоління".

Запуск "Сармата" зазнавав невдачі в минулому — одне випробування у вересні 2024 року залишило глибокий кратер на пусковій шахті.

Попри технічну недосконалість, у РФ заявляють, що "Сармат" призначений для ударів по США та Європі.

У російському пабліку ASTRA підрахували, що Путін обіцяв поставити "Сармат" на бойове чергування Росії щонайменше 10 разів, починаючи з 2021 року.

