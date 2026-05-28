Украинскую баллистику не хотят не только в РФ. Причины в бизнесе и конкуренции, - Зеленский

Украина активно продвигает создание собственного баллистического оружия и разработку противоракетной системы, однако на этом пути сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны международных игроков из-за финансовой и политической конкуренции.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Баллистическое оружие

Глава государства признал, что появление мощного ракетного вооружения в арсенале Украины вызывает недовольство не только у страны-агрессора.

"Украинскую баллистику не хочет не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины — в бизнесе, в конкуренции. Но я считаю, что я дотолкаю эту идею, которая очень сложная из-за того, что никто не хочет иметь сильных конкурентов", — говорит Зеленский.

Антибаллистическая система с Западом

Несмотря на кулуарные препятствия, Украина параллельно работает над амбициозным проектом — созданием совместной европейской антибаллистической системы для защиты от воздушных угроз. По словам президента, первым стратегическим партнером в этом направлении уже стала Швеция.

Зеленский также анонсировал, что в течение лета к этой оборонной инициативе планируют привлечь еще несколько европейских государств, после чего начнется практическая работа над усилением противоракетной обороны Украины.

