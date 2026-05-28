РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11756 посетителей онлайн
Новости Производство баллистических ракет в Украине антибаллистическая система ПВО
1 508 28

Украинскую баллистику не хотят не только в РФ. Причины в бизнесе и конкуренции, - Зеленский

Владимир Зеленский

Украина активно продвигает создание собственного баллистического оружия и разработку противоракетной системы, однако на этом пути сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны международных игроков из-за финансовой и политической конкуренции.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Баллистическое оружие

Глава государства признал, что появление мощного ракетного вооружения в арсенале Украины вызывает недовольство не только у страны-агрессора.

"Украинскую баллистику не хочет не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины — в бизнесе, в конкуренции. Но я считаю, что я дотолкаю эту идею, которая очень сложная из-за того, что никто не хочет иметь сильных конкурентов", — говорит Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейским послам показали западные детали в ракетах, которыми РФ обстреливала Киев

Антибаллистическая система с Западом

Несмотря на кулуарные препятствия, Украина параллельно работает над амбициозным проектом — созданием совместной европейской антибаллистической системы для защиты от воздушных угроз. По словам президента, первым стратегическим партнером в этом направлении уже стала Швеция.

  • Зеленский также анонсировал, что в течение лета к этой оборонной инициативе планируют привлечь еще несколько европейских государств, после чего начнется практическая работа над усилением противоракетной обороны Украины.

Читайте также: Украине удалось стабилизировать фронт. Договариваемся с партнерами о ПВО и антибаллистике, — Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24343) ракеты (3971) баллистические ракеты (567)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Як так можна жити, всі винні, це поведінка неповноцінного закомплексованого ліліпута.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:14 Ответить
+7
хароший кокс під'їхав, патужний...
показать весь комментарий
28.05.2026 20:13 Ответить
+6
показать весь комментарий
28.05.2026 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хароший кокс під'їхав, патужний...
показать весь комментарий
28.05.2026 20:13 Ответить
Хто ж може заборонити українській владі розробляти власну зброю? Тільки НАБУ та САП, які проти виділення всіх шрошей оборонного бюджету на фір у Fire Point самого Зеленського!
показать весь комментарий
28.05.2026 20:27 Ответить
Як так можна жити, всі винні, це поведінка неповноцінного закомплексованого ліліпута.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:14 Ответить
Саме таким виглядае росийське суспільство коментачив на цензоре не звикшие до торгових війн, починають верещати та плакати що у Польщу зерно не пропустили, Захід живе постійно в цьому середовищі жорсткої конкуренції і при цьому не опускається до рівня базарнои свари
показать весь комментарий
28.05.2026 20:43 Ответить
це в нього недонюх чи пере нюх?
показать весь комментарий
28.05.2026 20:16 Ответить
Добре, що ніхто не проти балісти і антибалістики навіть у хуситів і хезболи, да і чхати чи хтось проти.
Чому ми дослухаємось до забаганок інших, тих в кого немає війни, не зрозуміло і дуже мутна справа.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:16 Ответить
Коротше - йух вам а не балістика...😡
показать весь комментарий
28.05.2026 20:17 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2026 20:18 Ответить
Цю балістику навіть Україна не бачила, які партнери?! Що воно курить??
показать весь комментарий
28.05.2026 20:20 Ответить
оце Оманський Обкурок унюхався
показать весь комментарий
28.05.2026 20:21 Ответить
як би ти чмо був справжнім президентом України ,а не🤡 мафіозним міндічем ,то ти би ,не озирався на партнерів ,які шось не хочуть ...А ти су* о припинив , навіть те, шо було вже розробленне !!!...
показать весь комментарий
28.05.2026 20:22 Ответить
Клован так "вишиває", бо знає, що Ізраїль своїх не видає...
показать весь комментарий
28.05.2026 20:46 Ответить
Українську балістику - ракету Сапсан, яка навіть випробування пройшла, ти брехлива курва зупинив фінансування, а всі мільярди спрямував на твій з Міндічем Файєрпойнт, який не мав і не має досвіду у створенні балістичних ракет. Таким чином фінансування позбулися Розробник: КБ «Південне» (ДП «Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля») та Виробник (основні потужності): ВО «Південмаш» (ДП «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»). А Файєрпойнт накачується мільярдами державних коштів, які йдуть нам від наших партнерів. Як заявляв сам зеленський, Сапсан був готовий до серійного виготовлення ще у 2025, але віз і понині там.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:22 Ответить
Нічого хитроумного, звичайний саботаж, приправлений піаром.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:28 Ответить
Феншуй, проти балістики, і Шательман... здається.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:22 Ответить
Розум володіє над усім. Окрім як над самою владою .... більше нічого й сказати.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:23 Ответить
бубсель - ти і справді вважаєш,
що після розмінування Півдня і як наслідок кацапи в Херсоні на другий день вторження
і 10 мілліонів українців яких в Україні вже нема і наврядчи вже повернуться,
тобі хтось повірить?
показать весь комментарий
28.05.2026 20:23 Ответить
Якби були в Херсоні на 5-й день після вторгнення, ти був би щасливішим?
показать весь комментарий
28.05.2026 20:31 Ответить
як би зовсім кацапня не була в Херсоні - от тоді i був би щясливим...
показать весь комментарий
28.05.2026 20:34 Ответить
але проти цього завжди є зелені 73 і роти напихані шашличнею...
показать весь комментарий
28.05.2026 20:44 Ответить
Яке ж воно гидке і мерзенне... Одним словом, підле жи_де_ня...
показать весь комментарий
28.05.2026 20:29 Ответить
Турецкую ракетную программу(а у них несколько типов таких ракет и даже МБР) все рады видеть. Снова с умным видом зарядил х, бо лидер племени.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:30 Ответить
Це ж треба таку ***** нести. Може передоз який?
показать весь комментарий
28.05.2026 20:30 Ответить
Була програма грім 2, реальна, осяжна, на завершення не вистачало 20 мільйонів доларів, але ж ти закрило її, в акурат перед повномасштабним вторгненням.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:33 Ответить
Ішак після чергової додаткової дози. Воно "довштохає"... Чмо намагається виправдати шулєрмана та його злодійську банду.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:34 Ответить
Вже майже рік ти штовхаєш,обіцяв але очевидно штовхалка зламалась.Вже давно запускати пора бо ху...ло зачекався.
показать весь комментарий
28.05.2026 20:35 Ответить
Коротше, буде лише балаболістика...
показать весь комментарий
28.05.2026 20:36 Ответить
Можливо справа в тому, що ніхто не фінансувати цю контору - "fire point"? Бо саме ж вони анонсують "розробку"...
показать весь комментарий
28.05.2026 20:44 Ответить
 
 