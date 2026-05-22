"Міндічгейт" та підозра Єрмаку може поставити під загрозу вступ України до ЄС, - Die Zeit

Корупційний скандал за участю екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака створює проблему для Володимира Зеленського та може поставити під загрозу прагнення України до вступу до ЄС.

Про це у матеріалі "Атака зсередини" пише німецьке видання Die Zeit, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Автори розповіли про операцію "Мідас", назвавши її, мабуть, найбільш вражаючим випадком корупції, який країна бачила за останні роки.

Джерела у Берліні заявили, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц кілька разів особисто обговорював "Міндічгейт" із Володимиром Зеленським.

"Те, як буде врегульовано справу, стане ключовим випробуванням щодо того, чи може Україна відповідати стандартам Європейського Союзу. Чи може верховенство права викликати силу, щоб переважати над клептократичними мережами, які спустилися на країну після розпаду Радянського Союзу. І чи можна спростувати пропаганду Москви - що Україна корумпована наскрізно. Наразі Україна посідає 104-те місце за індексом сприйняття корупції Transparency International. Росія посідає 157-те місце", - зауважує видання.

Die Zeit переглянуло файли розслідування, стенограми прослуховування, фінансові записи та відео, пов'язані зі справою.

Журналісти відвідали Київ, де поспілкувалися зі слідчими та адвокатами, які представляють обвинувачених. Вони взяли інтерв'ю у членів парламенту та фінансових експертів у Лондоні, Женеві та Франкфурті, а також консультувалися з органами безпеки, дипломатами та колишнім міністром кабінету міністрів Німеччини.

Розслідування

Директор НАБУ Семен Кривонос, коментуючи розслідування, починає із 2020 року. Тоді, на його думку, Міндіч та Галущенко розпочали корупційну схему в "Енергоатомі".

Діаманти Міндіча

Журналісти нагадали про діамантовий бізнес Тімура Міндіча.

"Міндіч очолює мережу з десятків компаній, що охоплюють кіновиробництво, нерухомість, оптову торгівлю та фінансові послуги. Його синтетичні діаманти продаються в розкішних бутиках аж до Нью-Йорка. У 2010 році Міндіч, який має як ізраїльське, так і українське громадянство, відсвяткував своє весілля в Єрусалимі з 500 гостями.

У Міндіча багато впливових друзів, одним з них є президент Зеленський. Двоє були партнерами кінокомпанії Квартал 95, яка створила сатиричне шоу, що перетворило Зеленського на зірку. У 2021 році Міндіч влаштував день народження президента у своїй розкішній квартирі в Києві", - йдеться в матеріалі.

Галущенко

Галущенко натомість піднімався щаблями державної служби, вивчав право та працював у кількох міністерствах, перш ніж стати віцепрезидентом Енергоатому в 2020 році. Через рік його підвищили до міністра енергетики, а потім перевели до Мін'юсту в липні 2025 року.

"Незрозуміло, коли Міндіч і Галущенко вперше зустрілися. Обидва наполягають на тому, що знають один одного лише мимохідь і що їхні діти відвідували одну і ту ж школу. Слідчі знають, що з грудня 2020 року гроші, мабуть, регулярно надходили з кола Міндіча до Галущенка, хоча обидва чоловіки це заперечують", - зазначили автори.

Офіс

Офіс розташовано між Софійським собором та Свято-Михайлівським монастирем.

Один з юристів Міндіча каже, що саме там надавались "ексклюзивні фінансові послуги для широкої клієнтури".

Вважається, що друг Міндіча (ймовірно йдеться про Олександра Цукермана) служив свого роду керуючим директором. За словами слідчих, разом з ним працювали офіс-менеджер, бухгалтер і помічник.

Під час обшуків офісу у листопаді 2025 року слідчі НАБУ знайшли сейф, набитий пачками доларів. Також виявили файл під назвою "Манхетен", в якому група, як вважають слідчі, документувала свої готівкові та криптотранзакції.

Схема

"Як і всі великі конгломерати, Енергоатом постійно укладає незліченну кількість контрактів з постачальниками послуг та товарів, перш за все з будівельними фірмами. Вважається, що коло навколо Міндіча та Галущенка вимагало платежів від цих підрядників на суму від 10 до 15 відсотків від вартості контракту.

Ті, хто відмовився, нібито зіткнулися з погрозами, що вже виконана робота не буде оплачена. Або підрядник буде виключений з майбутніх тендерів. Це класична корупційна схема, яку прокурори називають системою "відкату", - розповіли автори матеріалу.

Водночас "Енергоатом" був захищений від претензій кредиторів наказом Міністерства стратегічної промисловості, що стало фактично подарунком для фігурантів.

Британський фахівець з ядерної енергетики Тім Стоун, який був призначений до наглядової ради Енергоатому влітку 2024 року, розповів журналістам, що у нього взагалі не було можливості помітити виплати за відкат. Навпаки: керівництво та Міністерство енергетики, за його словами, систематично утримували наглядову раду від виконання своєї наглядової ролі.

Спроба розширити вплив на інші компанії

Die Zeit пише, що міністр Галущенко намагався розширити систему на інші державні компанії, зокрема на "Укренерго".

Ексголова "Укренерго" Кудрицький розповів, що Галущенко пропонував призначити "своїх людей" у компанію та прямо про це говорив йому.

Куди йшли гроші?

"Коли слідчі намагалися простежити, куди пішли ймовірно вкрадені 112 мільйонів доларів, вони натрапили на ознаки того, що частина грошей, можливо, пішла до Росії", - пишуть журналісти.

"Династія"

Автори згадали і про кооператив "Династія". Українські ЗМІ пов'язують їх із Міндічем, Єрмаком, Чернишовим та Зеленським.

"Вважається, що майже 9 мільйонів євро було відмито в рамках цього будівельного проєкту. Адвокат Міндіча каже, що проєкт вже був на стадії планування в 2018 році - до президентства Зеленського - і що Міндіч інвестував лише юридичні кошти. Всі залучені сторони, за його словами, з тих пір вийшли з проєкту. Коли адвокат Єрмака звернувся за коментарем, він сказав DIE ZEIT, що Єрмак ніколи не ступав на будівельний майданчик і не здійснював жодних платежів", - зазначили автори.

Водночас слідчі антикорупційних органів виявили складну офшорну структуру, яка, на їхню думку, пов'язана з Галущенком.

"Кажуть, що з 2021 року гроші, відмиті через корупцію, надходили з Києва через карибський острів Ангілья, кошти на Маршаллових островах та траст до Св. Кіттс і Невіс на швейцарські рахунки - щонайменше 7,4 мільйона доларів, плюс ще кілька мільйонів у євро та швейцарських франках.

Слідчі кажуть, що колишня дружина Галущенка мала доступ до цих облікових записів. Вона живе в Женеві. Троє їхніх дітей, ймовірно, відвідують приватну школу Collège Alpin Beau Soleil. Слідчі кажуть, що вони дізналися, що навчання дітей коштує понад 550 000 євро лише у 2024–25 навчальному році. На посаді міністра енергетики Галущенко за цей період заробив менше 40 000 євро. Його адвокат каже, що немає доказів того, що його клієнт перерахував на ці рахунки хоча б цент", - зазначили журналісти.

Адвокати всіх підозрюваних повністю відкидають звинувачення. Вони стверджують, що ніхто ще не довів, що гроші, про які йдеться, мають незаконне походження. Кажуть, що немає доказів хабарництва. І там, де не було корупції, не може бути відмивання грошей - і, звичайно, не було кримінального кола. Вони стверджують, що обвинувачені не знали один одного або, якщо знали, то лише мимохідь.

Атака на НАБУ

У 2019 році під час передвиборчої кампанії Зеленський обіцяв боротися із корупцією, нагадали журналісти.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ, боротьба з корпуцією відійшла на другий план для Зеленського.

Наразі, як свідчать опитування, більшість українців вважають корупцію другою за актуальністю проблемою країни після війни з Росією.

Лише у 2025 році НАБУ повідомило про підозру близько 280 особам. Серед них члени парламенту, високопоставлені державні чиновники, судді та прокурори, керівники державних компаній, а також офіцери збройних сил та інших органів безпеки.

"Влітку 2025 року Зеленський підписав закон, який позбавив НАБУ повноважень. Законодавство дозволило генпрокурору передати розслідування НАБУ іншому органу, вилучивши їх з рук антикорупційних слідчих. Кажуть, що Андрій Єрмак, який на той час був головою президентського офісу Зеленського, спроєктував закон і проніс його через парламент - з особистих інтересів, підозрюють опозиційні політики. Зеленський підписав законопроєкт і несе за нього політичну відповідальність", - пише видання.

За день до голосування за цей законопроєкт СБУ затримала двох слідчих НАБУ за підозрою у можливих зв'язках з Росією.

"Напад на незалежність антикорупційних органів став викликом. Обурені громадяни вийшли на вулиці на перші демонстрації під час війни. ЄС висловив різку критику і попередив, що верховенство права залишається центральним у переговорах про вступ. Через кілька днів Зеленський відкликав закон.

Чи пов'язаний крок проти НАБУ із розслідуванням корупційного кола, не можна довести. Також залишається незрозумілим, хто наказав заарештувати слідчих НАБУ. СБУ підпорядковується безпосередньо президенту, і його найстарший радник, Єрмак, як кажуть, мав значний вплив на службу", - зауважили автори.

Роль Єрмака

Журналісти пишуть, що Єрмака розглядали як якір владної системи.

"Він захищав президента від політичних нападів, контролював апарат і служив сполучною ланкою з правлячою парламентською фракцією. Західні спецслужби підозрюють, що, принаймні, він знав про корупційну справу та розслідування", - зазначили автори.

28 листопада 2025 року НАБУ провело обшуки у Єрмака, а 11 травня 2026 року повідомило йому про підозру.

Адвокат Єрмака каже, що всі звинувачення були помилковими, а НАБУ проводить медіакампанію.

Чи є зв'язок із мирними переговорами?

Водночас у НАБУ заявили, що президент не є об'єктом розслідувань у справі "Міндічгейт".

"Однак зрозуміло, що справа тісно пов'язана з мирними переговорами між Україною, Росією та США. Перші подробиці про корупційний скандал з Енергоатомом просочилися саме тоді, коли США представили план з 28 пунктів восени для припинення війни. Список читався так, ніби він був написаний у Москві, і Зеленський категорично відмовився підписати його - і тоді вибухнула справа. Інсайдери підозрюють, що адміністрація США організувала витік деталей справи, щоб зламати опір Зеленського", - вважають автори матеріалу.

Крім канцлера Мерца президент Зеленський також спілкувався щодо цієї справи із лідером Франції Макроном, прем'єром Великої Британії Стармером та президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн.

"Під тиском розслідувань та європейців Зеленський врешті-решт замінив значну частину своїх президентських та урядових команд на рубежі року.

Розслідування ще не завершені, і вимоги Мерца та інших європейців ще не виконані. Слідчим ще належить працювати. Нові деталі продовжують з'являтися; деякі припускають, що справа може вийти далеко за межі енергетичного сектору.

У той час як більшість передбачуваних членів кола перебувають під вартою, торговець діамантами Міндіч продовжує жити спокійно в Ізраїлі. Він втік з України за кілька годин до рейдів НАБУ в листопаді", - зазначили автори.

Адвокат Міндіча заявив, що його клієнт поспілкується із журналістами, проте в останню хвилину скасував розмову.

"Будь-яка публічна діяльність Міндіча, за його словами, може суттєво зашкодити його інтересам в Ізраїлі. Зрештою, Україна подала в Єрусалим запит на екстрадицію Міндіча", - підсумували автори матеріалу.

