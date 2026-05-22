"Миндичгейт" и подозрение Ермаку могут поставить под угрозу вступление Украины в ЕС, - Die Zeit

Коррупционный скандал с участием бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака создает проблему для Владимира Зеленского и может поставить под угрозу стремление Украины к вступлению в ЕС.

Об этом в материале "Атака изнутри" пишет немецкое издание Die Zeit, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Авторы рассказали об операции "Мидас", назвав ее, пожалуй, самым впечатляющим случаем коррупции, который страна видела за последние годы.

Источники в Берлине заявили, что канцлер Германии Фридрих Мерц несколько раз лично обсуждал "Миндичгейт" с Владимиром Зеленским.

"То, как будет урегулировано это дело, станет ключевым испытанием на то, может ли Украина соответствовать стандартам Европейского Союза. Может ли верховенство права вызвать силу, чтобы преобладать над клептократическими сетями, которые обрушились на страну после распада Советского Союза. И можно ли опровергнуть пропаганду Москвы - что Украина коррумпирована насквозь. Сейчас Украина занимает 104-е место по индексу восприятия коррупции Transparency International. Россия занимает 157-е место", - отмечает издание.

Die Zeit изучило файлы расследования, стенограммы прослушивания, финансовые записи и видео, связанные с делом.

Журналисты посетили Киев, где пообщались со следователями и адвокатами, представляющими обвиняемых. Они взяли интервью у членов парламента и финансовых экспертов в Лондоне, Женеве и Франкфурте, а также консультировались с органами безопасности, дипломатами и бывшим министром кабинета министров Германии.

Читайте также: Новые "пленки Миндича": как "смотрящий" от Ермака Василий Веселый и его брат получили контроль над "Карпатнафтохимом"

Расследование

Директор НАБУ Семен Кривонос, комментируя расследование, начинает с 2020 года. Тогда, по его мнению, Миндич и Галущенко запустили коррупционную схему в "Энергоатоме".

Бриллианты Миндича

Журналисты напомнили о бриллиантовом бизнесе Тимура Миндича.

"Миндич возглавляет сеть из десятков компаний, охватывающих кинопроизводство, недвижимость, оптовую торговлю и финансовые услуги. Его синтетические бриллианты продаются в роскошных бутиках вплоть до Нью-Йорка. В 2010 году Миндич, имеющий как израильское, так и украинское гражданство, отпраздновал свою свадьбу в Иерусалиме с 500 гостями.

У Миндича много влиятельных друзей, одним из них является президент Зеленский. Оба были партнерами кинокомпании "Квартал 95", которая создала сатирическое шоу, превратившее Зеленского в звезду. В 2021 году Миндич устроил день рождения президента в своей роскошной квартире в Киеве", - говорится в материале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Общак для Вови" и распил на крови: Новые шокирующие записи Миндича // Без цензуры. ВИДЕО

Галущенко

Галущенко же поднимался по ступеням государственной службы, изучал право и работал в нескольких министерствах, прежде чем стать вице-президентом Энергоатома в 2020 году. Через год его повысили до министра энергетики, а затем перевели в Минюст в июле 2025 года.

"Неясно, когда Миндич и Галущенко впервые встретились. Оба настаивают на том, что знают друг друга лишь мимоходом и что их дети ходили в одну и ту же школу. Следователи знают, что с декабря 2020 года деньги, по-видимому, регулярно поступали из окружения Миндича к Галущенко, хотя оба мужчины это отрицают", - отметили авторы.

Офис

Офис расположен между Софийским собором и Свято-Михайловским монастырем.

Один из юристов Миндича говорит, что именно там предоставлялись "эксклюзивные финансовые услуги для широкой клиентуры".

Считается, что друг Миндича (вероятно, речь идет об Александре Цукермане) выступал своего рода управляющим директором. По словам следователей, вместе с ним работали офис-менеджер, бухгалтер и помощник.

Во время обысков офиса в ноябре 2025 года следователи НАБУ нашли сейф, набитый пачками долларов. Также обнаружили файл под названием "Манхэттен", в котором группа, как полагают следователи, документировала свои наличные и криптотранзакции.

Смотрите также: "Послушный как собака": новый шокирующий фрагмент записей Миндича об "Энергоатоме" // Без цензуры. ВИДЕО

Схема

"Как и все крупные конгломераты, Энергоатом постоянно заключает бесчисленное количество контрактов с поставщиками услуг и товаров, прежде всего со строительными фирмами. Считается, что окружение Миндича и Галущенко требовало от этих подрядчиков платежей в размере от 10 до 15 процентов от стоимости контракта.

Те, кто отказался, якобы столкнулись с угрозами, что уже выполненная работа не будет оплачена. Или подрядчик будет исключен из будущих тендеров. Это классическая коррупционная схема, которую прокуроры называют системой "отката", - рассказали авторы материала.

В то же время "Энергоатом" был защищен от претензий кредиторов приказом Министерства стратегической промышленности, что стало фактически подарком для фигурантов.

Британский специалист по ядерной энергетике Тим Стоун, который был назначен в наблюдательный совет "Энергоатома" летом 2024 года, рассказал журналистам, что у него вообще не было возможности заметить выплаты за откат. Наоборот: руководство и Министерство энергетики, по его словам, систематически удерживали наблюдательный совет от выполнения своей надзорной роли.

Смотрите: Ермак показал электронный браслет, который вынужден носить после выхода из СИЗО. ВИДЕО

Попытка расширить влияние на другие компании

Die Zeit пишет, что министр Галущенко пытался распространить систему на другие государственные компании, в частности на "Укрэнерго".

Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий рассказал, что Галущенко предлагал назначить "своих людей" в компанию и прямо об этом говорил ему.

Куда уходили деньги?

"Когда следователи пытались проследить, куда ушли предположительно похищенные 112 миллионов долларов, они наткнулись на признаки того, что часть денег, возможно, ушла в Россию", - пишут журналисты.

Читайте: Найти "чистые" 200 млн грн залога за Галущенко непросто, поэтому он в СИЗО, - Кудрицкий

"Династия"

Авторы упомянули и о кооперативе "Династия". Украинские СМИ связывают его с Миндичем, Ермаком, Чернышовым и Зеленским.

"Считается, что почти 9 миллионов евро было отмыто в рамках этого строительного проекта. Адвокат Миндича говорит, что проект уже был на стадии планирования в 2018 году - до президентства Зеленского - и что Миндич инвестировал только юридические средства. Все вовлеченные стороны, по его словам, с тех пор вышли из проекта. Когда адвокат Ермака обратился за комментарием, он сказал DIE ZEIT, что Ермак никогда не ступал на строительную площадку и не осуществлял никаких платежей", - отметили авторы.

В то же время следователи антикоррупционных органов выявили сложную офшорную структуру, которая, по их мнению, связана с Галущенко.

"Говорят, что с 2021 года деньги, отмытые через коррупцию, поступали из Киева через карибский остров Ангилья, средства на Маршалловых островах и траст на Сент-Китс и Невис на швейцарские счета - не менее 7,4 миллиона долларов, плюс еще несколько миллионов в евро и швейцарских франках.

Следователи говорят, что бывшая жена Галущенко имела доступ к этим счетам. Она живет в Женеве. Трое их детей, вероятно, посещают частную школу Collège Alpin Beau Soleil. Следователи говорят, что они узнали, что обучение детей обойдется более чем в 550 000 евро только в 2024-25 учебном году. На посту министра энергетики Галущенко за этот период заработал менее 40 000 евро. Его адвокат говорит, что нет доказательств того, что его клиент перечислил на эти счета хотя бы цент", - отметили журналисты.

Адвокаты всех подозреваемых полностью отвергают обвинения. Они утверждают, что никто еще не доказал, что деньги, о которых идет речь, имеют незаконное происхождение. Говорят, что нет доказательств взяточничества. А там, где не было коррупции, не может быть отмывания денег - и, конечно, не было уголовного круга. Они утверждают, что обвиняемые не знали друг друга или, если знали, то лишь мимоходом.

Смотрите также: "Всех в Покровск": новые "пленки Мидаса" раскрыли планы окружения власти расправиться с детективами НАБУ// Без цензуры. ВИДЕО

Атака на НАБУ

В 2019 году во время предвыборной кампании Зеленский обещал бороться с коррупцией, напомнили журналисты.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ, борьба с коррупцией отошла на второй план для Зеленского.

В настоящее время, как показывают опросы, большинство украинцев считают коррупцию второй по актуальности проблемой страны после войны с Россией.

Только в 2025 году НАБУ сообщило о подозрении около 280 лицам. Среди них члены парламента, высокопоставленные государственные чиновники, судьи и прокуроры, руководители государственных компаний, а также офицеры вооруженных сил и других органов безопасности.

"Летом 2025 года Зеленский подписал закон, лишивший НАБУ полномочий. Законодательство позволило генпрокурору передать расследования НАБУ другому органу, вынув их из рук антикоррупционных следователей. Говорят, что Андрей Ермак, который на тот момент был главой президентского офиса Зеленского, разработал закон и протащил его через парламент - из личных интересов, подозревают оппозиционные политики. Зеленский подписал законопроект и несет за него политическую ответственность", - пишет издание.

За день до голосования за этот законопроект СБУ задержала двух следователей НАБУ по подозрению в возможных связях с Россией.

"Нападение на независимость антикоррупционных органов стало вызовом. Возмущенные граждане вышли на улицы на первые демонстрации во время войны. ЕС высказал резкую критику и предупредил, что верховенство права остается центральным в переговорах о вступлении. Через несколько дней Зеленский отозвал закон.

Связан ли шаг против НАБУ с расследованием коррупционного круга, доказать невозможно. Также остается непонятным, кто приказал арестовать следователей НАБУ. СБУ подчиняется непосредственно президенту, и его старший советник, Ермак, как говорят, имел значительное влияние на службу", - отметили авторы.

Смотрите также: Семь лет с момента "Каждый из нас - президент": как инаугурационные обещания Зеленского прошли испытание временем. ВИДЕО

Роль Ермака

Журналисты пишут, что Ермака рассматривали как якорь властной системы.

"Он защищал президента от политических атак, контролировал аппарат и служил связующим звеном с правящей парламентской фракцией. Западные спецслужбы подозревают, что, по крайней мере, он знал о коррупционном деле и расследовании", - отметили авторы.

28 ноября 2025 года НАБУ провело обыски у Ермака, а 11 мая 2026 года сообщило ему о подозрении.

Адвокат Ермака заявляет, что все обвинения были ложными, а НАБУ проводит медиа-кампанию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Миндича - знаю, а со многими другими фигурантами не знаком, - Ермак. ВИДЕО

Есть ли связь с мирными переговорами?

В то же время в НАБУ заявили, что президент не является объектом расследований по делу "Миндичгейт".

"Однако понятно, что дело тесно связано с мирными переговорами между Украиной, Россией и США. Первые подробности о коррупционном скандале с "Энергоатомом" просочились именно тогда, когда США представили план из 28 пунктов осенью для прекращения войны. Список читался так, будто он был написан в Москве, и Зеленский категорически отказался подписать его - и тогда разразилось дело. Инсайдеры подозревают, что администрация США организовала утечку деталей дела, чтобы сломить сопротивление Зеленского", - считают авторы материала.

Помимо канцлера Мерца президент Зеленский также общался по этому делу с лидером Франции Макроном, премьером Великобритании Стармером и президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен.

"Под давлением расследований и европейцев Зеленский в конце концов заменил значительную часть своих президентских и правительственных команд на рубеже года.

Расследования еще не завершены, и требования Мерца и других европейцев еще не выполнены. Следователям еще предстоит поработать. Новые детали продолжают появляться; некоторые предполагают, что дело может выйти далеко за пределы энергетического сектора.

В то время как большинство предполагаемых членов круга находятся под стражей, торговец бриллиантами Миндич продолжает спокойно жить в Израиле. Он сбежал из Украины за несколько часов до рейдов НАБУ в ноябре", - отметили авторы.

Адвокат Миндича заявил, что его клиент пообщается с журналистами, однако в последнюю минуту отменил беседу.

"Любая публичная деятельность Миндича, по его словам, может существенно навредить его интересам в Израиле. В конце концов, Украина подала в Иерусалим запрос на экстрадицию Миндича", - подытожили авторы материала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бизнес-партнер Миндича Хмелев во время войны скупил землю и отели возле Буковеля на $4,5 млн, - Bihus.Info. ВИДЕО