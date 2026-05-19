Найти "чистые" 200 млн грн залога за Галущенко непросто, поэтому он в СИЗО, - Кудрицкий

"Чистых" денег, чтобы внести залог в размере 200 млн грн за экс-министра Германа Галущенко, который в настоящее время находится в СИЗО, у фигурантов "Миндичгейта" не нашлось.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-проекту Цензор.НЕТ.

"Думаю, что найти чистые 200 млн грн, в смысле того, что происхождение этих денег понятно, не так уж и просто. Грязных денег там и 200 млн долларов нашлось бы. А вот 200 млн грн таких, которые можно показать обществу, это немалая сумма", - пояснил он.

Кудрицкий напомнил, что даже на "пленках Миндича" фигуранты, обсуждая залог за Алексея Чернышова, говорили, что у них "белых" денег нет, а "черных" достаточно.

"Герман Галущенко - это тот человек, который прибежал к президенту Зеленскому с предложением меня "закрыть", насколько мне передавали определенные источники в Офисе Президента, а получилось так, что через два-три месяца человек оказался в СИЗО и до сих пор там находится.

Потому что, как оказалось, чистых денег, чтобы внести залог за Галущенко, не нашлось. Я буду доволен, когда все фигуранты "Миндичгейта" будут наказаны и понесут ответственность. ... Есть смысл подумать, вычищены ли у нас вообще те конюшни "Миндичгейта", которые были показаны записями НАБУ. Ответ для меня - нет", - подытожил он.

Дело Германа Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

