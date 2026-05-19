У Ермака и Зеленского была большая истерика, когда меня назначили главой "Укрэнерго", - Кудрицкий
Назначение Владимира Кудрицкого председателем правления "Укрэнерго" в 2020 году вызвало негативную реакцию в Офисе Президента.
Об этом он заявил в интервью журналистке Цензор.НЕТ Марине Данилюк-Ярмолаевой.
"Меня назначили очень интересным образом. У Ермака и Зеленского была большая истерика, когда меня назначили. Потому что меня назначали, как они это называют, "мимо кассы". То есть собрался наблюдательный совет, я был исполняющим обязанности в компании несколько месяцев, проходил конкурс", - рассказал Кудрицкий.
В августе 2020 года, по его словам, наблюдательный совет решил назначить его.
"И наблюдательный совет решил назначить меня. Они приняли это решение, оформили, внесли в реестр. Это было, кажется, в пятницу, а к понедельнику это решение уже было готово. Тогда "Укрэнерго" подчинялось Министерству финансов, а не Министерству энергетики.
Мне рассказывали, что Ермак бегал, звонил всем, кто мог быть причастен вообще к управлению "Укрэнерго", кричал: "Как вы допустили это?". Мне показывали смс-ки от Шефира (экс-помощник президента Сергей Шефир. - Ред.), что мое назначение - это просто х...ня", - продолжил он.
Тогда, говорит Кудрицкий, в Офисе президента был "шум", но его решили "не сбивать", поскольку понимали, что будет большой скандал.
"Укрэнерго" имело кредиты от международных банков, тесно сотрудничало с ЕБРР, Всемирным банком и другими институтами", - отметил он.
В то же время Кудрицкий заметил, что Герман Галущенко на тот момент был вице-президентом "Энергоатома" и его не назначал наблюдательный совет.
Дело Кудрицкого
- Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
- По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов вырубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
- 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
- Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
- 29 октября 2025 года Кудрицкий был взят под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
- 30 октября за Кудрицкого был внесен залог, и он вышел из СИЗО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".
У темряві бліскавки літали
Безперевно грім гримів...
Це на банковой сидив в істериці Єрмак
Коли Кудрицького "мимо каси" призначали