РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Дело Кудрицкого
2 697 9

У Ермака и Зеленского была большая истерика, когда меня назначили главой "Укрэнерго", - Кудрицкий

Кудрицкий рассказал подробности своего назначения в "Укрэнерго"

Назначение Владимира Кудрицкого председателем правления "Укрэнерго" в 2020 году вызвало негативную реакцию в Офисе Президента.

Об этом он заявил в интервью журналистке Цензор.НЕТ Марине Данилюк-Ярмолаевой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Меня назначили очень интересным образом. У Ермака и Зеленского была большая истерика, когда меня назначили. Потому что меня назначали, как они это называют, "мимо кассы". То есть собрался наблюдательный совет, я был исполняющим обязанности в компании несколько месяцев, проходил конкурс", - рассказал Кудрицкий.

В августе 2020 года, по его словам, наблюдательный совет решил назначить его.

Читайте: Эффективность атак на энергетику несопоставима со средствами, которые россияне тратят на них, - Кудрицкий

"И наблюдательный совет решил назначить меня. Они приняли это решение, оформили, внесли в реестр. Это было, кажется, в пятницу, а к понедельнику это решение уже было готово. Тогда "Укрэнерго" подчинялось Министерству финансов, а не Министерству энергетики.

Мне рассказывали, что Ермак бегал, звонил всем, кто мог быть причастен вообще к управлению "Укрэнерго", кричал: "Как вы допустили это?". Мне показывали смс-ки от Шефира (экс-помощник президента Сергей Шефир. - Ред.), что мое назначение - это просто х...ня", - продолжил он.

Тогда, говорит Кудрицкий, в Офисе президента был "шум", но его решили "не сбивать", поскольку понимали, что будет большой скандал.

"Укрэнерго" имело кредиты от международных банков, тесно сотрудничало с ЕБРР, Всемирным банком и другими институтами", - отметил он.

В то же время Кудрицкий заметил, что Герман Галущенко на тот момент был вице-президентом "Энергоатома" и его не назначал наблюдательный совет.

Читайте также: Кудрицкий: Очевидно, что была команда быстро и немедленно вручить мне подозрение

Читайте: Суд смягчил меру пресечения экс-руководителю "Укрэнерго" Кудрицкому

Дело Кудрицкого

  • Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
  • По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов вырубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
  • 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
  • Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
  • 29 октября 2025 года Кудрицкий был взят под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
  • 30 октября за Кудрицкого был внесен залог, и он вышел из СИЗО.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".

Смотрите также: Ермак, схематоз и мелкая месть: интервью с экс-главой "Укрэнерго" Кудрицким // Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24269) Укрэнерго (757) Данилюк-Ярмолаева Марина (447) Кудрицкий Владимир (127)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гундосий з Єрмаком зрозуміли, що не зможуть доїти Укренерго. Таму і істерика була. Банда мародерів 7 років керує Україною.
показать весь комментарий
19.05.2026 09:22 Ответить
Андрій Борисович страшна людина, історії про нього вспливатимуть через десятиліття
показать весь комментарий
19.05.2026 09:30 Ответить
Зато "потужні менеджери" тихонько міняють місце мешкання на буцигарню. А Президент мовчить....
показать весь комментарий
19.05.2026 09:32 Ответить
Прийдуть часи і Зеля буде "свідєтєлєм Єрмаковим"
показать весь комментарий
19.05.2026 09:35 Ответить
І мати свою іменну шконку..
показать весь комментарий
19.05.2026 10:16 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього" Джерело: https://censor.net/ua/n4003928. Але Герман Галущенко забезпечив всіх і вся
показать весь комментарий
19.05.2026 09:48 Ответить
Ревіла буря,дощ шумів
У темряві бліскавки літали
Безперевно грім гримів...
Це на банковой сидив в істериці Єрмак
Коли Кудрицького "мимо каси" призначали
показать весь комментарий
19.05.2026 10:15 Ответить
А хіба Кудрицький це не той кадр що з Бенею і Кіперманом Укренерго добряче на бабки нагріли в памятному 22-му році? 🤔
показать весь комментарий
19.05.2026 10:15 Ответить
 
 