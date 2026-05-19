У Єрмака та Зеленського була велика істерика, коли мене призначили головою "Укренерго", - Кудрицький
Призначення Володимира Кудрицького головою правління "Укренерго" у 2020 році викликав негативну реакцію в Офісі Президента.
Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-проєкту Цензор.НЕТ.
"Мене призначили в дуже цікавий спосіб. Була велика істерика у Єрмака та Зеленського, коли мене призначили. Тому що мене призначали, як вони це називають, "мимо каси". Тобто зібралася наглядова рада, я був виконуючий обов'язки компанії декілька місяців, тривав конкурс", - розповів Кудрицький.
У серпні 2020 року, за його словами, наглядова рада вирішила призначити його.
"І наглядова рада вирішила призначити мене. Вони зробили це - рішення, оформили, внесли в реєстр. Це була, здається, п'ятниця, і на понеділок вже це рішення було готове. Тоді "Укренерго" підпорядковувалося Міністерстфу фінансів, а не Міністерству енергетики.
Мені розповідали, що Єрмак бігав, дзвонив всім, хто міг бути причетним взагалі до управління "Укренерго", Кричав: "Як ви допустили це?". Мені показували смс-ки від Шефіра (експомічник президента Сергій Шефір. - Ред.), що моє призначення це просто п...ц", - продовжив він.
Тоді, каже Кудрицький, в Офісі Президента був "ґвалт", але його вирішили "не збивати", оскільки розуміли, що це буде великий скандал.
"Укренерго" мало кредити від міжнародних банків, мало велику співпрацю з ЄБРР, Світовим банком, з іншими інституціями", - зазначив він.
Водночас Кудрицький зауважив, що Герман Галущенко на той момент був віцепрезидентом "Енергоатому" і його не призначала наглядова рада.
Справа Кудрицького
- Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
- За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
- 28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
- Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.
- 29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.
- 30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".
У темряві бліскавки літали
Безперевно грім гримів...
Це на банковой сидив в істериці Єрмак
Коли Кудрицького "мимо каси" призначали