У Єрмака та Зеленського була велика істерика, коли мене призначили головою "Укренерго", - Кудрицький

Призначення Володимира Кудрицького головою правління "Укренерго" у 2020 році викликав негативну реакцію в Офісі Президента.

Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-проєкту Цензор.НЕТ.



"Мене призначили в дуже цікавий спосіб. Була велика істерика у Єрмака та Зеленського, коли мене призначили. Тому що мене призначали, як вони це називають, "мимо каси". Тобто зібралася наглядова рада, я був виконуючий обов'язки компанії декілька місяців, тривав конкурс", - розповів Кудрицький.

У серпні 2020 року, за його словами, наглядова рада вирішила призначити його.

"І наглядова рада вирішила призначити мене. Вони зробили це - рішення, оформили, внесли в реєстр. Це була, здається, п'ятниця, і на понеділок вже це рішення було готове. Тоді "Укренерго" підпорядковувалося Міністерстфу фінансів, а не Міністерству енергетики.

Мені розповідали, що Єрмак бігав, дзвонив всім, хто міг бути причетним взагалі до управління "Укренерго", Кричав: "Як ви допустили це?". Мені показували смс-ки від Шефіра (експомічник президента Сергій Шефір. - Ред.), що моє призначення це просто п...ц", - продовжив він.

Тоді, каже Кудрицький, в Офісі Президента був "ґвалт", але його вирішили "не збивати", оскільки розуміли, що це буде великий скандал.

"Укренерго" мало кредити від міжнародних банків, мало велику співпрацю з ЄБРР, Світовим банком, з іншими інституціями", - зазначив він.

Водночас Кудрицький зауважив, що Герман Галущенко на той момент був віцепрезидентом "Енергоатому" і його не призначала наглядова рада.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

