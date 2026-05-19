Справа Кудрицького
У Єрмака та Зеленського була велика істерика, коли мене призначили головою "Укренерго", - Кудрицький

Кудрицький розповів деталі свого призначення в Укренерго

Призначення Володимира Кудрицького головою правління "Укренерго" у 2020 році викликав негативну реакцію в Офісі Президента.

Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-проєкту Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Мене призначили в дуже цікавий спосіб. Була велика істерика у Єрмака та Зеленського, коли мене призначили. Тому що мене призначали, як вони це називають, "мимо каси". Тобто зібралася наглядова рада, я був виконуючий обов'язки компанії декілька місяців, тривав конкурс", - розповів Кудрицький.

У серпні 2020 року, за його словами, наглядова рада вирішила призначити його.

"І наглядова рада вирішила призначити мене. Вони зробили це - рішення, оформили, внесли в реєстр. Це була, здається, п'ятниця, і на понеділок вже це рішення було готове. Тоді "Укренерго" підпорядковувалося Міністерстфу фінансів, а не Міністерству енергетики.

Мені розповідали, що Єрмак бігав, дзвонив всім, хто міг бути причетним взагалі до управління "Укренерго", Кричав: "Як ви допустили це?". Мені показували смс-ки від Шефіра (експомічник президента Сергій Шефір. - Ред.), що моє призначення це просто п...ц", - продовжив він.

Тоді, каже Кудрицький, в Офісі Президента був "ґвалт", але його вирішили "не збивати", оскільки розуміли, що це буде великий скандал.

"Укренерго" мало кредити від міжнародних банків, мало велику співпрацю з ЄБРР, Світовим банком, з іншими інституціями", - зазначив він.

Водночас Кудрицький зауважив, що Герман Галущенко на той момент був віцепрезидентом "Енергоатому" і його не призначала наглядова рада.

  • Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
  • За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
  • 28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
  • Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.
  • 29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.
  • 30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

Гундосий з Єрмаком зрозуміли, що не зможуть доїти Укренерго. Таму і істерика була. Банда мародерів 7 років керує Україною.
19.05.2026 09:22 Відповісти
Андрій Борисович страшна людина, історії про нього вспливатимуть через десятиліття
19.05.2026 09:30 Відповісти
Зато "потужні менеджери" тихонько міняють місце мешкання на буцигарню. А Президент мовчить....
19.05.2026 09:32 Відповісти
Прийдуть часи і Зеля буде "свідєтєлєм Єрмаковим"
19.05.2026 09:35 Відповісти
І мати свою іменну шконку..
19.05.2026 10:16 Відповісти
Це тягне на антисемітизм. 🙂
19.05.2026 10:34 Відповісти
Ревіла буря,дощ шумів
У темряві бліскавки літали
Безперевно грім гримів...
Це на банковой сидив в істериці Єрмак
Коли Кудрицького "мимо каси" призначали
19.05.2026 10:15 Відповісти
А хіба Кудрицький це не той кадр що з Бенею і Кіперманом Укренерго добряче на бабки нагріли в памятному 22-му році? 🤔
19.05.2026 10:15 Відповісти
Ці солодка парочка завхоз+клоун були ніхто до 2019 року, з якого хера вони тепер щось вирішують?
19.05.2026 11:25 Відповісти
 
 