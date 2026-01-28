Суд пом’якшив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому

Печерський районний суд Києва пом’якшив умови запобіжного заходу для колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Із нього зняли електронний браслет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Деталі

Запобіжний захід Кудрицькому продовжили ще на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень. Крім того, суд залишив для нього низку процесуальних зобов’язань.

Зокрема, він має здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками у справі та з’являтися до суду за кожним викликом.

Рішення суду означає пом’якшення умов запобіжного заходу, однак Кудрицький і надалі перебуватиме під процесуальними обмеженнями в межах кримінального провадження.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

