3 398

Суд пом’якшив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому

Печерський районний суд Києва пом’якшив умови запобіжного заходу для колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Із нього зняли електронний браслет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Деталі

Запобіжний захід Кудрицькому продовжили ще на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень. Крім того, суд залишив для нього низку процесуальних зобов’язань.

Зокрема, він має здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками у справі та з’являтися до суду за кожним викликом.

Рішення суду означає пом’якшення умов запобіжного заходу, однак Кудрицький і надалі перебуватиме під процесуальними обмеженнями в межах кримінального провадження.

Справа Кудрицького

  • Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
  • За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
  • 28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
  • Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.
  • 29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.
  • 30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

Топ коментарі
значить віну не можуть доказати - замовлення не пройшло..... Дали задню,,,
28.01.2026 19:59 Відповісти
Справа зшита з зільоної брехні !!!
28.01.2026 20:08 Відповісти
Зменшив,бо там нічого нема.
Просто, не може різко повернути справу на 180*, наперекір шоблі
28.01.2026 19:59 Відповісти
Ти ж не знаєш навіть хто такий той Кудрицький, в чому його підозрють, чи є доказова база крім хотєлок смарагдовмх, а пердиш так наче в одню харю тону гороху змолотив
28.01.2026 21:09 Відповісти
Мабуть зняли на виході з крамниці спортоварів де він придбав лижі.
28.01.2026 20:00 Відповісти
Галущенко не винен? Нє? У зеленського винні всі, хто не відправляв" двушку на москву", а всі патріоти винні.
28.01.2026 20:09 Відповісти
Зеленський і татаров, з отими суддівськими, гадять, як тільки можуть в Україні!!
Так і башар в Сирії гадив із суддівськими….
28.01.2026 20:21 Відповісти
татарова не чіпайте, він по цей час, вистежує і вбиває чеченців! Вже сам...
28.01.2026 20:27 Відповісти
Так, мабуть це татаров з опу, ото в Ічкерії ДТП влаштовує????
Поки аброхамій катається з умеровим і даниловим по Світу, татаров он, яке робить….
28.01.2026 21:22 Відповісти
Пригадайте 2022 рік,сиділи без світла,коли всі електростанції працювали і чим займався Кудрицький,непотрібно вигороджувати
28.01.2026 20:37 Відповісти
Ну, ти ж знаєш, пердони зі всією смарагдовою потужністю
28.01.2026 21:13 Відповісти
Погано.
28.01.2026 20:55 Відповісти
 
 