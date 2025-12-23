Суд зменшив заставу за ексголову "Укренерго" Кудрицького до 7 млн грн

Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід для колишнього голови Укренерго Володимира Кудрицького.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

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Суд ухвалив тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 7 000 736 грн.

Адвокати Кудрицького просили призначити запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з покладанням на нього відповідних обов’язків, проте суд не задовольнив їхнє клопотання. Прокурори наполягали на залишенні запобіжного заходу без змін.

Раніше Печерський райсуд Києва встановив заставу майже 14 млн грн. 30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

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Справа Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними ЗМІ, слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. У ній вже повідомили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО.

29 жовтня 2025 року Кудрицького взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

30 жовтня за Кудрицького було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький "мав забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього".

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