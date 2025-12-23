РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8928 посетителей онлайн
Новости Дело Кудрицкого
673 10

Суд уменьшил залог за экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого до 7 млн грн

кудрицкий,общественное

Апелляционный суд Киева частично изменил меру пресечения для бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого

Об этом сообщает корреспондент Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Суд постановил содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 7 000 736 грн.

Адвокаты Кудрицкого просили назначить меру пресечения в виде личного обязательства с возложением на него соответствующих обязанностей, однако суд не удовлетворил их ходатайство. Прокуроры настаивали на оставлении меры пресечения без изменений.

Ранее Печерский райсуд Киева установил залог почти 14 млн грн. 28 октября во Львовской области Кудрицкого задержали сотрудники ГБР по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ряде областей применены экстренные отключения света (обновлено)

Дело Кудрицкого

  • Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
  • По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
  • 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
  • Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
  • 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
  • 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Графики отключений электроэнергии во вторник будут действовать в большинстве регионов, - "Укрэнерго"

Автор: 

залог (560) Укрэнерго (728) мера пресечения (580) Кудрицкий Владимир (112)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
єрмаччина залишається в силі! Фейкові звинувачення людям на кшталт Кудрицького, і відсутність справи проти галущенків! НАБУ і САП, що за договорнячок з мародером зеленським?
показать весь комментарий
23.12.2025 15:46 Ответить
+6
Як їм сказали, так і вліпили. Незалежність суддів декларативна, майже всі вони на крючках
показать весь комментарий
23.12.2025 15:47 Ответить
+3
Яка причина арешту Кудрицького, він нічого не вкрав, не був помічений в корупції, його провина в тім що він не давав Міндічу заробляти!
показать весь комментарий
23.12.2025 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а яка причина зменшення застави?
всім топ чиновникам з часом зменшують заставу просто так. не зрозуміло чому одразу влупили таку велику заставу, і чому знизили.
показать весь комментарий
23.12.2025 15:42 Ответить
Яка причина арешту Кудрицького, він нічого не вкрав, не був помічений в корупції, його провина в тім що він не давав Міндічу заробляти!
показать весь комментарий
23.12.2025 15:52 Ответить
не був помічений в корупції він просто повинен був забезпечити безпеку енергетики, але не зробив цього гроші закінчилися

1,38 млрд грн - на проєктно-кошторисну документацію захист з папок для бумаги

400 млн грн - на інженерні послуги, нагляд за наглядовими радами (з/п 300 000- 600 000 )
530 млн грн - на реалізацію проєктів
6 млрд грн - додаткове фінансування для захисту близько 120 енергооб'єктів - ***
показать весь комментарий
23.12.2025 16:31 Ответить
єрмаччина залишається в силі! Фейкові звинувачення людям на кшталт Кудрицького, і відсутність справи проти галущенків! НАБУ і САП, що за договорнячок з мародером зеленським?
показать весь комментарий
23.12.2025 15:46 Ответить
Як їм сказали, так і вліпили. Незалежність суддів декларативна, майже всі вони на крючках
показать весь комментарий
23.12.2025 15:47 Ответить
вернуть йому решту
показать весь комментарий
23.12.2025 15:58 Ответить
Ручний суд самий гуманний суд у світі!
показать весь комментарий
23.12.2025 16:11 Ответить
Мабуть в Україні саме тупориле продажна та мерзене правосуддя . Ну як так мародерів під час війни випускають на волю за гроші да ви кончані гандони мля сукі продажні
показать весь комментарий
23.12.2025 16:28 Ответить
 
 