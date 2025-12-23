673 10
Суд уменьшил залог за экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого до 7 млн грн
Апелляционный суд Киева частично изменил меру пресечения для бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого.
Об этом сообщает корреспондент Суспільного, передает Цензор.НЕТ.
Суд постановил содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 7 000 736 грн.
Адвокаты Кудрицкого просили назначить меру пресечения в виде личного обязательства с возложением на него соответствующих обязанностей, однако суд не удовлетворил их ходатайство. Прокуроры настаивали на оставлении меры пресечения без изменений.
Ранее Печерский райсуд Киева установил залог почти 14 млн грн. 28 октября во Львовской области Кудрицкого задержали сотрудники ГБР по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Дело Кудрицкого
- Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
- По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
- 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
- Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
- 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
- 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".
всім топ чиновникам з часом зменшують заставу просто так. не зрозуміло чому одразу влупили таку велику заставу, і чому знизили.
1,38 млрд грн - на проєктно-кошторисну документацію захист з папок для бумаги
400 млн грн - на інженерні послуги, нагляд за наглядовими радами (з/п 300 000- 600 000 )
530 млн грн - на реалізацію проєктів
6 млрд грн - додаткове фінансування для захисту близько 120 енергооб'єктів - ***