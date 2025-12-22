Графики отключений электроэнергии во вторник будут действовать в большинстве регионов, - "Укрэнерго"
Во вторник, 23 декабря, в большинстве регионов Украины будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей, а также ограничения мощности для промышленных предприятий.
Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
В энергокомпании объяснили, что причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры. Повреждения затрудняют стабильную работу энергосистемы и вынуждают операторов применять аварийные и плановые меры балансировки.
В "Укрэнерго" также предупредили, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в течение суток.
Время и объемы отключений для конкретных регионов рекомендуют уточнять на официальных сайтах и страницах облэнерго.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/@telegraf-ua
https://www.youtube.com/@telegraf-ua Telegraf UA