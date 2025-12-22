Графики отключений электроэнергии во вторник будут действовать в большинстве регионов, - "Укрэнерго"

Во вторник, 23 декабря, в большинстве регионов Украины будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей, а также ограничения мощности для промышленных предприятий.

Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

В энергокомпании объяснили, что причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры. Повреждения затрудняют стабильную работу энергосистемы и вынуждают операторов применять аварийные и плановые меры балансировки.

В "Укрэнерго" также предупредили, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в течение суток.

Время и объемы отключений для конкретных регионов рекомендуют уточнять на официальных сайтах и страницах облэнерго.

