РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9912 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
506 6

Графики отключений электроэнергии во вторник будут действовать в большинстве регионов, - "Укрэнерго"

отключения, свет

Во вторник, 23 декабря, в большинстве регионов Украины будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей, а также ограничения мощности для промышленных предприятий.

Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В энергокомпании объяснили, что причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры. Повреждения затрудняют стабильную работу энергосистемы и вынуждают операторов применять аварийные и плановые меры балансировки.

В "Укрэнерго" также предупредили, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в течение суток.

Время и объемы отключений для конкретных регионов рекомендуют уточнять на официальных сайтах и страницах облэнерго.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Свириденко: Для нужд населения перенаправят до 1 ГВт высвобожденного энергетического ресурса

Автор: 

Укрэнерго (726) отключение света (565)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одна з найбільших логістичних операцій ЄС: Литва передала Україні теплову електростанцію
показать весь комментарий
22.12.2025 18:08 Ответить
«Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, однак тільки одна з них була встановлена в Житомирі», - Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг
показать весь комментарий
22.12.2025 18:39 Ответить
На честь дня енергетика ?
показать весь комментарий
22.12.2025 18:17 Ответить
О чем эта новость.Я так понимаю до этого не отключали.
показать весь комментарий
22.12.2025 18:17 Ответить
"ЦЕ ЯКИЙСЬ АБСУРД! США виділили Україні уставки ГЕНЕРАЦІЇ електроенергії, але їх НЕ ВСТАНОВЛЮЮТЬ"

https://www.youtube.com/@telegraf-ua

https://www.youtube.com/@telegraf-ua Telegraf UA
показать весь комментарий
22.12.2025 18:45 Ответить
Коли робили Голодомор, то казали, що неврожай.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:03 Ответить
 
 