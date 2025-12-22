Графіки відключень електроенергії у вівторок діятимуть у більшості регіонів , - "Укренерго"
У вівторок, 23 грудня, у більшості регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів, а також обмеження потужності для промислових підприємств.
Про це повідомила НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
В енергокомпанії пояснили, що причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Пошкодження ускладнюють стабільну роботу енергосистеми та змушують операторів застосовувати аварійні та планові заходи балансування.
В "Укренерго" також застерегли, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися протягом доби.
Час і обсяги відключень для конкретних регіонів рекомендують уточнювати на офіційних сайтах та сторінках обленерго.
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