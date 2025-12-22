УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11386 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
1 069 6

Графіки відключень електроенергії у вівторок діятимуть у більшості регіонів , - "Укренерго"

відключення,світло

У вівторок, 23 грудня, у більшості регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів, а також обмеження потужності для промислових підприємств.

Про це повідомила НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

В енергокомпанії пояснили, що причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Пошкодження ускладнюють стабільну роботу енергосистеми та змушують операторів застосовувати аварійні та планові заходи балансування.

В "Укренерго" також застерегли, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися протягом доби.

Час і обсяги відключень для конкретних регіонів рекомендують уточнювати на офіційних сайтах та сторінках обленерго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Свириденко: Для потреб населення перенаправлять до 1 ГВт вивільненого енергетичного ресурсу

Автор: 

Укренерго (2980) відключення світла (1719)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 