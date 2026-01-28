Суд смягчил меру пресечения экс-руководителю "Укрэнерго" Кудрицкому

Печерский районный суд Киева смягчил условия меры пресечения для бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. С него сняли электронный браслет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Детали

Меру пресечения Кудрицкому продлили еще на два месяца с возможностью внесения залога в размере 7 миллионов гривен. Кроме того, суд оставил для него ряд процессуальных обязательств.

В частности, он должен сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями по делу и являться в суд по каждому вызову.

Решение суда означает смягчение условий меры пресечения, однако Кудрицкий и в дальнейшем будет находиться под процессуальными ограничениями в рамках уголовного производства.

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".

