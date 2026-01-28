Суд смягчил меру пресечения экс-руководителю "Укрэнерго" Кудрицкому
Печерский районный суд Киева смягчил условия меры пресечения для бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. С него сняли электронный браслет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Детали
Меру пресечения Кудрицкому продлили еще на два месяца с возможностью внесения залога в размере 7 миллионов гривен. Кроме того, суд оставил для него ряд процессуальных обязательств.
В частности, он должен сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями по делу и являться в суд по каждому вызову.
Решение суда означает смягчение условий меры пресечения, однако Кудрицкий и в дальнейшем будет находиться под процессуальными ограничениями в рамках уголовного производства.
Дело Кудрицкого
- Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
- По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
- 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
- Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
- 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
- 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".
Просто, не може різко повернути справу на 180*, наперекір шоблі
Так і башар в Сирії гадив із суддівськими….
Поки аброхамій катається з умеровим і даниловим по Світу, татаров он, яке робить….