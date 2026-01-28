Суд смягчил меру пресечения экс-руководителю "Укрэнерго" Кудрицкому

Печерский районный суд Киева смягчил условия меры пресечения для бывшего руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. С него сняли электронный браслет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Детали

Меру пресечения Кудрицкому продлили еще на два месяца с возможностью внесения залога в размере 7 миллионов гривен. Кроме того, суд оставил для него ряд процессуальных обязательств.

В частности, он должен сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями по делу и являться в суд по каждому вызову.

Решение суда означает смягчение условий меры пресечения, однако Кудрицкий и в дальнейшем будет находиться под процессуальными ограничениями в рамках уголовного производства.

Дело Кудрицкого

  • Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
  • По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
  • 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
  • Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
  • 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
  • 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".

Топ комментарии
значить віну не можуть доказати - замовлення не пройшло..... Дали задню,,,
28.01.2026 19:59 Ответить
Справа зшита з зільоної брехні !!!
28.01.2026 20:08 Ответить
Зменшив,бо там нічого нема.
Просто, не може різко повернути справу на 180*, наперекір шоблі
28.01.2026 19:59 Ответить
Ти ж не знаєш навіть хто такий той Кудрицький, в чому його підозрють, чи є доказова база крім хотєлок смарагдовмх, а пердиш так наче в одню харю тону гороху змолотив
28.01.2026 21:09 Ответить
28.01.2026 19:59 Ответить
Мабуть зняли на виході з крамниці спортоварів де він придбав лижі.
28.01.2026 20:00 Ответить
Справа зшита з зільоної брехні !!!
28.01.2026 20:08 Ответить
Галущенко не винен? Нє? У зеленського винні всі, хто не відправляв" двушку на москву", а всі патріоти винні.
28.01.2026 20:09 Ответить
Зеленський і татаров, з отими суддівськими, гадять, як тільки можуть в Україні!!
Так і башар в Сирії гадив із суддівськими….
28.01.2026 20:21 Ответить
татарова не чіпайте, він по цей час, вистежує і вбиває чеченців! Вже сам...
28.01.2026 20:27 Ответить
Так, мабуть це татаров з опу, ото в Ічкерії ДТП влаштовує????
Поки аброхамій катається з умеровим і даниловим по Світу, татаров он, яке робить….
28.01.2026 21:22 Ответить
Пригадайте 2022 рік,сиділи без світла,коли всі електростанції працювали і чим займався Кудрицький,непотрібно вигороджувати
28.01.2026 20:37 Ответить
Ну, ти ж знаєш, пердони зі всією смарагдовою потужністю
28.01.2026 21:13 Ответить
Погано.
28.01.2026 20:55 Ответить
 
 