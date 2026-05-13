Галущенко на ВСК заявил, что не знал об аренде дома Захарченко, и требует пленки НАБУ

Герман Галущенко на заседании ВСК 13 мая

Бывший министр энергетики Герман Галущенко заявил, что не знал, что арендует дом, принадлежащий бывшему министру МВД при Януковиче Виталию Захарченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании парламентской ВСК.

Галущенко об аренде дома и проверке владельца

По словам Галущенко, он покинул дом еще в ноябре 2024 года и узнал о настоящем владельце только во время следственных действий НАБУ.

Он пояснил, что договор аренды заключали через посредника, который действовал якобы по поручению компании, название которой он не смог вспомнить.

"Это человек, который от владельца, она была уполномочена на сдачу. Там не Захарченко, там какое-то название было, ну, то есть какой-то компании", — сказал Галущенко.

Он также добавил, что поиском жилья занимались его подчиненные, а проверка владельца, по его мнению, была проведена ненадлежащим образом.

Позиция относительно следствия и пребывания под стражей

Отдельно Галущенко заявил, что во время обыска впервые услышал о настоящем владельце дома и был удивлен этой информацией.

Также он отметил, что не перекладывает полную ответственность на подчиненных, но признает ошибки в проверке аренды.

Кроме того, во время заседания ВСК он пожаловался, что НАБУ не предоставляет стороне защиты аудиозаписи по делу.

По его словам, адвокаты неоднократно обращались с соответствующими ходатайствами, однако получали отказ.

"У меня есть отказ детективов предоставить мне эти пленки в той части, которая касается моего подозрения. Это же важно", — заявил он.

Галущенко также подчеркнул, что находится под стражей уже несколько месяцев и считает важным получить доступ к материалам дела для полноценной защиты.

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

  • 17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Топ комментарии
+13
якщо галущєнку дати по йібалу, він все згадає. і у кого арендував, і скільки вкрав.
13.05.2026 22:24 Ответить
+7
Та він і Свєтку Грінчук трахати не хотів,але думав що вона його дружина і був змушений(фактично через силу) ночувати у цьому будинку.А вона,змія підколодна,скористалася його безпорадністю і маючи ключі від будинку-приїзжала кожного вечора до Галущенка і гвалтувала його.
Йому треба сгущене молоко за шкідливу роботу давать.Як у "гарячому" цеху.
13.05.2026 22:52 Ответить
+6
В чиїх апартаментах проживав - ні сном ні духом а шо треба тікати на пам"ять пробило
13.05.2026 22:18 Ответить
не ті часи
13.05.2026 22:05 Ответить
Знать нєзнаМО і вЄдать нЄ вЄдомо...
13.05.2026 22:09 Ответить
це шизофренiя чи шизофазiя. Ну щось точно.
13.05.2026 22:12 Ответить
Гдє я ?
Что я ?
І хто єта женщіна - новий міністр енергетики, яка голая лежить разом зі мною ?

цирк ЗЄ-люлєй. плять !

.
13.05.2026 23:00 Ответить
13.05.2026 22:18 Ответить
13.05.2026 22:24 Ответить
Галущенко не знав, що він Галущенко?, 😲 Це алінічна психіатрія, чи підло хитрв натура? 🤔
13.05.2026 22:28 Ответить
13.05.2026 22:52 Ответить
"[…] пошуком житла займалися його підлеглі […]" - тобто міністер доручає підлеглим працювати над розв'язанням його особистих питань (пошук житла) і навіть із тим не криється.
13.05.2026 22:30 Ответить
Не вінаватая ,,,я,,,
Бл,,,цьке , сміття ,коли ви будете спалені,разом з АндреємБарисовічом,,,
13.05.2026 22:33 Ответить
Косить під дурника але це йому не допоможе..
13.05.2026 23:09 Ответить
А рыжую он хоть знал?
13.05.2026 23:27 Ответить
Свята людина🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
14.05.2026 03:45 Ответить
 
 