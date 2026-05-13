Галущенко на ВСК заявил, что не знал об аренде дома Захарченко, и требует пленки НАБУ

Бывший министр энергетики Герман Галущенко заявил, что не знал, что арендует дом, принадлежащий бывшему министру МВД при Януковиче Виталию Захарченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании парламентской ВСК.

Галущенко об аренде дома и проверке владельца

По словам Галущенко, он покинул дом еще в ноябре 2024 года и узнал о настоящем владельце только во время следственных действий НАБУ.

Он пояснил, что договор аренды заключали через посредника, который действовал якобы по поручению компании, название которой он не смог вспомнить.

"Это человек, который от владельца, она была уполномочена на сдачу. Там не Захарченко, там какое-то название было, ну, то есть какой-то компании", — сказал Галущенко.

Он также добавил, что поиском жилья занимались его подчиненные, а проверка владельца, по его мнению, была проведена ненадлежащим образом.

Позиция относительно следствия и пребывания под стражей

Отдельно Галущенко заявил, что во время обыска впервые услышал о настоящем владельце дома и был удивлен этой информацией.

Также он отметил, что не перекладывает полную ответственность на подчиненных, но признает ошибки в проверке аренды.

Кроме того, во время заседания ВСК он пожаловался, что НАБУ не предоставляет стороне защиты аудиозаписи по делу.

По его словам, адвокаты неоднократно обращались с соответствующими ходатайствами, однако получали отказ.

"У меня есть отказ детективов предоставить мне эти пленки в той части, которая касается моего подозрения. Это же важно", — заявил он.

Галущенко также подчеркнул, что находится под стражей уже несколько месяцев и считает важным получить доступ к материалам дела для полноценной защиты.

