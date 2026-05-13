Галущенко на ТСК заявив, що не знав про оренду будинку Захарченка та вимагає плівки НАБУ
Ексміністр енергетики Герман Галущенко заявив, що не знав, що орендує будинок, який належить ексміністру МВС часів Януковича Віталію Захарченку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на засіданні парламентської ТСК.
Галущенко про оренду будинку та перевірку власника
За словами Галущенка, він залишив будинок ще у листопаді 2024 року та дізнався про справжнього власника лише під час слідчих дій НАБУ.
Він пояснив, що договір оренди укладали через посередника, який діяв нібито за дорученням компанії, назву якої він не зміг пригадати.
"Це людина, яка від власника, вона була уповноважена на здавання. Там не Захарченка, там якась назва була, ну, тобто якоїсь компанії", — сказав Галущенко.
Він також додав, що пошуком житла займалися його підлеглі, а перевірка власника, на його думку, була проведена неналежно.
Позиція щодо слідства та перебування під вартою
Окремо Галущенко заявив, що під час обшуку вперше почув про справжнього власника будинку та був здивований цією інформацією.
Також він зазначив, що не перекладає повну відповідальність на підлеглих, але визнає помилки у перевірці оренди.
Крім того, під час засідання ТСК він поскаржився, що НАБУ не надає стороні захисту аудіозаписи у справі.
За його словами, адвокати неодноразово зверталися з відповідними клопотаннями, однак отримували відмову.
"У мене є відмова від детективів надати ці плівки мені в тій частині, яка стосується моєї підозри. Це ж важливо", — заявив він.
Галущенко також наголосив, що перебуває під вартою вже кілька місяців і вважає важливим отримати доступ до матеріалів справи для повноцінного захисту.
Справа Германа Галущенка
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.
