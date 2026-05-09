Нова серія "плівок Міндіча": тандем Деркач-Галущенко, будівництво Хмельницької АЕС, "Енергоатом". ВIДЕО
У четвертій серії нових записів "плівок Міндіча" головними героями є олігарх Зеленського Тімур Міндіч та його бухгалтер Олександр Цукерман, а також фігуранти справи "Мідас" Герман Галущенко, Ігор Миронюк й Ігор Фурсенко та колишній радник президента Сергій Шефір.
Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Більше про записи
В опублікованих фрагментах йдеться про зв’язок ексміністра енергетики Германа Галущенка з ексдепутатом Андрієм Деркачем, про скандальні атомні блоки Хмельницької АЕС та про підготовку будівництва без закону.
Деркач та Галущенко
Відповідну розмову між Миронюком та Цукерманом записали 20 лютого 2025 року. За словами Железняка, який має злиті роздруківки "плівок Міндіча", фігуранти спілкуються про спільні прогулянки Деркача, якого в Україні звинувачують у держзраді, та Германа Галущенка.
Зокрема, Миронюк переказує Цукерману розмову Деркача та Галущенка. І розповідає, чим та закінчилася.
Після розмов про запис "Хірурга", як називали на плівках ексголову ОПУ Андрія Єрмака, Цукерман згадав про ще один тандем Галущенка. Цього разу з Міндічем.
Фігуранти "Міндічгейту" прямо обговорюють розслідування, нервують через пости й відкладають рішення. Згадують журналістів, "американців" у наглядових радах і ризик викриття схем в енергетиці та Firepoint.
Також у новому відео нардеп розповідає про те, чому публікації журналістів зупиняли мільйонні оборудки, хто і як намагався сховати сліди та чому влада реагувала на публічний тиск.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
- Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".
Лише данилов один патріотично, сигналізував Українцям, про злочин зеленського, змінюючи колір ісподнього?!?!
Послухали плівки і на тому все ?
Пряма мова:
Я в цих плівках, розшифровках бачу що ці хлопці, коли мова йде про перемовини, про зупинку вторгнення - вони переживають, щоб не дай боже, ви що...
Помітно, що питання щодо Деркача-Галущенка,Баканова,Єрмака чи Шефіра в офіційному медіапросторі звучать дедалі рідше, бо якщо говорити про них, то потрібно згадувати і Зеленського, та його роль в цьому..
