Нова серія "плівок Міндіча": тандем Деркач-Галущенко, будівництво Хмельницької АЕС, "Енергоатом". ВIДЕО

У четвертій серії нових записів "плівок Міндіча" головними героями є олігарх Зеленського Тімур Міндіч та його бухгалтер Олександр Цукерман, а також фігуранти справи "Мідас" Герман Галущенко, Ігор Миронюк й Ігор Фурсенко та колишній радник президента Сергій Шефір.

Про це у своєму відео розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

В опублікованих фрагментах йдеться про зв’язок ексміністра енергетики Германа Галущенка з ексдепутатом Андрієм Деркачем, про скандальні атомні блоки Хмельницької АЕС та про підготовку будівництва без закону.

Деркач та Галущенко

Відповідну розмову між Миронюком та Цукерманом записали 20 лютого 2025 року. За словами Железняка, який має злиті роздруківки "плівок Міндіча", фігуранти спілкуються про спільні прогулянки Деркача, якого в Україні звинувачують у держзраді, та Германа Галущенка.

Зокрема, Миронюк переказує Цукерману розмову Деркача та Галущенка. І розповідає, чим та закінчилася.

Після розмов про запис "Хірурга", як називали на плівках ексголову ОПУ Андрія Єрмака, Цукерман згадав про ще один тандем Галущенка. Цього разу з Міндічем.

Фігуранти "Міндічгейту" прямо обговорюють розслідування, нервують через пости й відкладають рішення. Згадують журналістів, "американців" у наглядових радах і ризик викриття схем в енергетиці та Firepoint.

Також у новому відео нардеп розповідає про те, чому публікації журналістів зупиняли мільйонні оборудки, хто і як намагався сховати сліди та чому влада реагувала на публічний тиск.

