Нова серія "плівок Міндіча": тандем Деркач-Галущенко, будівництво Хмельницької АЕС, "Енергоатом". ВIДЕО

У четвертій серії нових записів "плівок Міндіча" головними героями є олігарх Зеленського Тімур Міндіч та його бухгалтер Олександр Цукерман, а також фігуранти справи "Мідас" Герман Галущенко, Ігор Миронюк й Ігор Фурсенко та колишній радник президента Сергій Шефір.

В опублікованих фрагментах йдеться про зв’язок ексміністра енергетики Германа Галущенка з ексдепутатом Андрієм Деркачем, про скандальні атомні блоки Хмельницької АЕС та про підготовку будівництва без закону. 

Деркач та Галущенко

Відповідну розмову між Миронюком та Цукерманом записали 20 лютого 2025 року. За словами Железняка, який має злиті роздруківки "плівок Міндіча", фігуранти спілкуються про спільні прогулянки Деркача, якого в Україні звинувачують у держзраді, та Германа Галущенка.

Зокрема, Миронюк переказує Цукерману розмову Деркача та Галущенка. І розповідає, чим та закінчилася.

Після розмов про запис "Хірурга", як називали на плівках ексголову ОПУ Андрія Єрмака, Цукерман згадав про ще один тандем Галущенка. Цього разу з Міндічем.

Железняк опублікував нову серію плівок Міндіча
Фігуранти "Міндічгейту" прямо обговорюють розслідування, нервують через пости й відкладають рішення. Згадують журналістів, "американців" у наглядових радах і ризик викриття схем в енергетиці та Firepoint.

Також у новому відео нардеп розповідає про те, чому публікації журналістів зупиняли мільйонні оборудки, хто і як намагався сховати сліди та чому влада реагувала на публічний тиск.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
  • Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

очевидно що правоохоронців в державі немає Суддів немає.
Послухали плівки і на тому все ?
очевидно що правоохоронців в державі немає Суддів немає.
Послухали плівки і на тому все ?
Влада підрів
так, якась пішла вказівка і централізовано, одночасно, масово почали завозити мігрантів
А мертвечук і зеленський, про це і не ЗНАЛИ??
Лише данилов один патріотично, сигналізував Українцям, про злочин зеленського, змінюючи колір ісподнього?!?!
Дивіться на "Цензорі" нові серії серіалу "Слуга народа" під назвою "Плівки Міндича". Запасайтеся поп-корном, чим дальше, тим цікавіше. В головній ролі Голобородько- Гундосий, а в ролях другого плану Цукерман і Міндич, які в даний момент знаходяться на гастролях в Ізраїлі, а ще ціла плеяда лицедіїв і клоунів. За серії "Плівки Міндича" группа акторів і режисер Штіллерман висунуті НАБУ і САП на здобіуття премії "Оскар" у багатьох номінаціях.
а шо казать ?... Хай кажуть 73% 🐑 !!! ...
вони нічого не скажуть,бо у них засрані мозги тєлєком і зелемарафоном
так, якась пішла вказівка і централізовано, одночасно, масово почали завозити мігрантів
і головне патріотики то теж мовчать
де нацжони, де азов ?
где наша гвардия?
Згдгавствуйтє! Ви нас звалі? Ми пгішлі, нашє вам с кісточкой.
Аргументів у них нема
У них є господарі які також хочуть завезти чорних замість українців

Вони їздять як заробітчани і грабують багаті маєтки, часто вбивають власників ріжуть як баранів потім на деякий час тікають. Якщо все спокійно то знову повертаються. ОАЕ контролює ЗМІ, і це замовчується та і в них простіше зробити маштабну систему моніторингу по вулицях і спіймати злочинців.

Будуть цих хто привезе мігрантів, перших грабувати і вбивати. Але нажаль і прості цивільні постраждають тому що вони і на вулицях вбивають та нападають і на помешкання звичайних людей.
Це наша з Аваковим спільна перемога, - Коломойський про президентство Зеленського
Ці бомжі що трупи скидають в річку, потім там купаються і воду п'ють приїдуть до нас. Середня каста точно не поїде, вони краще до бритів чи канаду, або той самий ОАЕ
У вас на квартиру і до родичів та сусідів, уже скільки розселили мігрантів отих??? Самі ви з Білорусії ??
В Іспанії уже розселили. У них діє закон, що можна вселитись у житло в якому ніхто не проживає, навіть у власника не питати згоди. І от уявіть, чорні вже там живуть. Дід був у лікарні кілька тижнів , а повертатись нема куди.
Системі однаково яким чином втриматися. Вони потім і прапори поміняють, якщо буде необхідно. Аби зберегти, владу, награбоване, статус-кво. Мігранти - це було передбачувано. Але ж ура-патріотам не хотілося в це вірити. Тепер Василя б'ють, пхають у бус, в Ашота зустрічають килимовою доріжкою
Ще моя баба казали - кагал не можна до влади приводити
Українцям наче Бог розум відібрав
Чи залишиться в світі хоч одна країна білих людей?
зільона босота !!!
Ніщо так не повязує шефіра, міндічя, цукєрмана і зеленського - як українське коріння та патріотизм до держави, якій служать💩
Гадюче кубло...
Пам'ятаю як зебіли носились з плівками Деркача.Тепер ясно хто брехав, хто наживався на війні.От би повернутись у 2019 і прямо під час дебатів на стадіоні покрутить плівки Міндіча.Тоді Зе з кварталом був борзий і нахабний.Можна спитать те саме що він у Порошенка.
Горе президент робить вигляд що нічого не сталося корупціонера умерова знову відправлено в США на так звані переговори ,той хто розвів під час війни корупцію не бачиних маштабів ні за що не відповідає,я вже не кажу про непідготовку до війни коли всі попереджали,про здачу Півдня ,про провал мобілізації і непрофесіоналізм на всіх рівнях.
Михайло Ткач: Фігуранти плівок Міндіча бояться що війна закінчиться
Я в цих плівках, розшифровках бачу що ці хлопці, коли мова йде про перемовини, про зупинку вторгнення - вони переживають, щоб не дай боже, ви що...
Немає брифінгів генпрокурора по згаданим особам, інформаційне поле зачистили як на рашці, хто з журналістів ставить незручні питання до влади?
Просто факти: Всі пам'ятають вересень 2025 року з'явився законопроєкт №14057, одна з ініціатив тотальної зачистки ЗМІ під приводом національної безпеки,але міжнародні донори швидко зреагували.
Помітно, що питання щодо Деркача-Галущенка,Баканова,Єрмака чи Шефіра в офіційному медіапросторі звучать дедалі рідше, бо якщо говорити про них, то потрібно згадувати і Зеленського, та його роль в цьому..
Ген. прокурор має зв'язки з агресором, зам теж. Ще й погрожує прийти до кожного, хто щось каже проти нього. Які ще можуть бути питання?
Усим безладом в Україні керує Зеленськийй !!!!!! , Ухилянт - боневтік - Зеленський,, це лихо не про Україну..... Боневтік та його потужні 5-6 крадіїв , мародерят Україну під час війни....
Зеленський заявив, що Україна кагал все ще планує купити в Болгарії реактори для АЕС російського виробництва

30 березня 2026 року
