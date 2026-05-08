Фігуранти "Міндічгейту" Миронюк та Басов обговорювали важливість заступника голови САП Синюка, - ЗМІ
Фігуранти "Міндічгейту" Ігор Миронюк та Дмитро Басов обговорювали заступника глави САП Андрія Синюка.
Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, в одній із розмов (від 14.10.2025 року) фігуранти згадують заступника голови САП.
Журналіст Ткач припускає, що йдеться про Андрія Синюка.
Також вони згадують про Олега. З контексту розмови не зрозуміло, чи йдеться про заступника керівника ОП Олега Татарова.
"Але враховуючи, що саме Татаров є куратором правоохоронної системи в Офісі Президента, а джерела УП не раз наголошували, що Синюк може бути пов'язаний саме з Татаровим, цілком може бути", - зазначив Ткач.
Миронюк та Басов також обговорюють, що втрачати контакт із Синюком не варто.
Пізніше, йдеться в матеріалі, Синюк зайшов у внутрішню базу антикорупційних органів та почав шукати, чи фігурують в якихось справах прізвища фігурантів "Міндічгейту".
Що передувало?
Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.
21 листопада стало відомо, що Синюк звільнився із САП за власним бажанням.
