Фігуранти "Міндічгейту" Миронюк та Басов обговорювали важливість заступника голови САП Синюка, - ЗМІ

Фігуранти "Міндічгейту" Ігор Миронюк та Дмитро Басов обговорювали заступника глави САП Андрія Синюка.

Так, в одній із розмов (від 14.10.2025 року) фігуранти згадують заступника голови САП.

Журналіст Ткач припускає, що йдеться про Андрія Синюка.

Також вони згадують про Олега. З контексту розмови не зрозуміло, чи йдеться про заступника керівника ОП Олега Татарова.

"Але враховуючи, що саме Татаров є куратором правоохоронної системи в Офісі Президента, а джерела УП не раз наголошували, що Синюк може бути пов'язаний саме з Татаровим, цілком може бути", - зазначив Ткач.

Миронюк та Басов також обговорюють, що втрачати контакт із Синюком не варто.

Пізніше, йдеться в матеріалі, Синюк зайшов у внутрішню базу антикорупційних органів та почав шукати, чи фігурують в якихось справах прізвища фігурантів "Міндічгейту".

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.

21 листопада стало відомо, що Синюк звільнився із САП за власним бажанням.

