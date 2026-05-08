Фігуранти "Міндічгейту" Миронюк та Басов обговорювали важливість заступника голови САП Синюка, - ЗМІ

Фігуранти "Міндічгейту" Ігор Миронюк та Дмитро Басов обговорювали заступника глави САП Андрія Синюка.

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, в одній із розмов (від 14.10.2025 року) фігуранти згадують заступника голови САП.

Журналіст Ткач припускає, що йдеться про Андрія Синюка.

Також вони згадують про Олега. З контексту розмови не зрозуміло, чи йдеться про заступника керівника ОП Олега Татарова.

"Але враховуючи, що саме Татаров є куратором правоохоронної системи в Офісі Президента, а джерела УП не раз наголошували, що Синюк може бути пов'язаний саме з Татаровим, цілком може бути", - зазначив Ткач.

Миронюк та Басов також обговорюють, що втрачати контакт із Синюком не варто. 

Пізніше, йдеться в матеріалі, Синюк зайшов у внутрішню базу антикорупційних органів та почав шукати, чи фігурують в якихось справах прізвища фігурантів "Міндічгейту".

Що передувало?

Раніше ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому розповіли про можливу участь заступника керівника САП Андрія Синюка у розголошенні матеріалів або обставин розслідувань пов'язаних з Тімуром Міндічем.

21 листопада стало відомо, що Синюк звільнився із САП за власним бажанням.

Це чистосердечні зізнання у скоєні посадового злочину в Особливий період та воєнного стану, з використанням службового положення!!!
Сіндзеньпінь так той таких осіб просто розстрілює, а зеленський, все робить вид, що це не він так обгадився на увесь Світ! ******, це теж смішить з деркачем і мертвечуком…
08.05.2026 15:27 Відповісти
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
08.05.2026 15:30 Відповісти
От розповіш варіанти як змінити владу, ху..ло не дасть провести вибори поки не захопить потрібну йому територію, тому що розуміє що можуть прийти інші люди і будуть реальні удари по раші.
08.05.2026 15:47 Відповісти
Сплатімся вакруг Лідора!
08.05.2026 15:58 Відповісти
Як його поміняти, сам він не хоче піти? а з ним нас тільки навала індусів чекає.
08.05.2026 16:39 Відповісти
І що? Прокуратура мовчить. Поліції чи СБУ це не цікаво. Через тиждень буде інший інформаційний шум. І про плівки благополучно забудуть. У охлосу память як у рибок Гуппі.
08.05.2026 16:19 Відповісти
Шановний Народ України: скільки ще будемо "терпіти зелених мародерів"
08.05.2026 16:43 Відповісти
 
 