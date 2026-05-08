Фигуранты "Миндичгейта" Миронюк и Басов обсуждали важность заместителя главы САП Синюка, - СМИ
Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.
Так, в одном из разговоров (от 14.10.2025 года) фигуранты упоминают заместителя главы САП.
Журналист Ткач предполагает, что речь идет об Андрее Синюке.
Также они упоминают об Олеге. Из контекста разговора не ясно, идет ли речь о заместителе главы ОП Олеге Татарове.
"Но учитывая, что именно Татаров является куратором правоохранительной системы в Офисе Президента, а источники УП не раз подчеркивали, что Синюк может быть связан именно с Татаровым, вполне возможно", - отметил Ткач.
Миронюк и Басов также обсуждают, что терять контакт с Синюком не стоит.
Позже, говорится в материале, Синюк зашел во внутреннюю базу антикоррупционных органов и начал искать, фигурируют ли в каких-либо делах фамилии фигурантов "Миндичгейта".
Что предшествовало?
Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.
21 ноября стало известно, что Синюк уволился из САП по собственному желанию.
