Фигуранты "Миндичгейта" Миронюк и Басов обсуждали важность заместителя главы САП Синюка, - СМИ

На пленках Миндича упоминают заместителя главы САП Синюка

Фигуранты "Миндичгейта" Игорь Миронюк и Дмитрий Басов обсуждали заместителя главы САП Андрея Синюка.

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, в одном из разговоров (от 14.10.2025 года) фигуранты упоминают заместителя главы САП.

Журналист Ткач предполагает, что речь идет об Андрее Синюке.

Также они упоминают об Олеге. Из контекста разговора не ясно, идет ли речь о заместителе главы ОП Олеге Татарове.

"Но учитывая, что именно Татаров является куратором правоохранительной системы в Офисе Президента, а источники УП не раз подчеркивали, что Синюк может быть связан именно с Татаровым, вполне возможно", - отметил Ткач.

Миронюк и Басов также обсуждают, что терять контакт с Синюком не стоит. 

Позже, говорится в материале, Синюк зашел во внутреннюю базу антикоррупционных органов и начал искать, фигурируют ли в каких-либо делах фамилии фигурантов "Миндичгейта".

Читайте также: Экс-прокурор и фигурант "Миндичгейта" Басов саботировал дело ключевого палача Майдана Щеголева, - Каленюк

Что предшествовало?

Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

21 ноября стало известно, что Синюк уволился из САП по собственному желанию.

Смотрите: От дел Майдана до "схематоза" в "Энергоатоме": как экс-прокурор Басов (Тенор) годами сливал расследования и стал фигурантом пленок Миндича. ВИДЕО

САП (2409) Миронюк Игорь (17) Басов Дмитрий (14)
Це чистосердечні зізнання у скоєні посадового злочину в Особливий період та воєнного стану, з використанням службового положення!!!
Сіндзеньпінь так той таких осіб просто розстрілює, а зеленський, все робить вид, що це не він так обгадився на увесь Світ! ******, це теж смішить з деркачем і мертвечуком…
08.05.2026 15:27 Ответить
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
08.05.2026 15:30 Ответить
От розповіш варіанти як змінити владу, ху..ло не дасть провести вибори поки не захопить потрібну йому територію, тому що розуміє що можуть прийти інші люди і будуть реальні удари по раші.
08.05.2026 15:47 Ответить
Сплатімся вакруг Лідора!
08.05.2026 15:58 Ответить
Як його поміняти, сам він не хоче піти? а з ним нас тільки навала індусів чекає.
08.05.2026 16:39 Ответить
І що? Прокуратура мовчить. Поліції чи СБУ це не цікаво. Через тиждень буде інший інформаційний шум. І про плівки благополучно забудуть. У охлосу память як у рибок Гуппі.
08.05.2026 16:19 Ответить
Шановний Народ України: скільки ще будемо "терпіти зелених мародерів"
08.05.2026 16:43 Ответить
 
 