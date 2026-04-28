Экс-прокурор и фигурант "Миндичгейта" Басов саботировал дело ключевого палача Майдана Щеголева, - Каленюк

Дмитрий Басов, известный как "Тенор" из "плёнок Миндича", до прихода в "Энергоатом" почти 20 лет проработал в прокуратуре. Там Басов замял расследование убийства более 10 протестующих на Майдане во время Революции Достоинства, саботируя дело ключевого палача Майдана — генерал-майора СБУ Александра Щеголева.

Об этом говорится в материале исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фигурант схем в энергетике

Обнародованные материалы дела "Мидас" показывают, что Басов, занимавший должность руководителя внутренней безопасности "Энергоатома", мог играть ключевую роль в схеме, связанной с хищениями в энергетике.

Именно по его подписи, судя по материалам НАБУ и САП, приостанавливались конкретные закупки, чтобы фигуранты затем обращались к конкретным компаниям и требовали от них "плату" за разблокировку.

По версии НАБУ и САП, Тенор собирал миллионы откатов и передавал их Рокету. Рокет, он же — Игорь Миронюк, экс-помощник государственного предателя Андрея Деркача, заносил все эти деньги в бэк-офис преступной организации, которая находилась в квартире того же Деркача.

Слив дел Майдана

Как отмечает Каленюк, до "Энергоатома" Басов почти 20 лет работал в прокуратуре. Свою карьеру в прокуратуре он начал в 2000-х. Тогда же был частью следственной группы по делу Георгия Гонгадзе.

В 2014 году после Революции Достоинства прокурор Басов возглавил подразделение по расследованию преступлений Майдана.

Как выяснил Центр противодействия коррупции, Басов, работая в Генпрокуратуре, саботировал дело ключевого палача Майдана. Речь идет о генерал-майоре СБУ Александре Щеголеве. Его обвиняют в следующих преступлениях: гибель 10 протестующих, ранения различной степени тяжести у 124 человек, пожары в Доме профсоюзов и гибель в Доме профсоюзов двух протестующих.

"Это — последствия штурма Дома профсоюзов и прилегающих территорий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Та самая операция "Бумеранг", подробный план которой просочился после попытки зачистить Майдан. Щеголева обвиняют в организации и руководстве этим штурмом", — отмечает Каленюк.

Именно Басов с февраля 2014 года и примерно в течение года отвечал за расследование этого дела. За более чем год в деле не произошло никакого прогресса — ни подозрений, ни назначения мер пресечения, ни какого-либо продвижения в расследовании.

Во время судебного заседания в 2018 году речь шла о том, что в апреле 2014 года СБУ пыталась провести внутреннее служебное расследование действий Щеголева во время разгона Майдана.

"Такое расследование могло бы дать быструю оценку его действиям — еще до многолетнего судебного процесса. Также это было хорошим шансом получить весомые доказательства по делу, зафиксировать его первые показания перед коллегами, которые разбираются в специфике его деятельности и подобных силовых операциях. Кроме того, выводы служебного расследования могли быть приняты во внимание судом в качестве доказательства", — отмечает Каленюк.

Однако этого не произошло, поскольку, как говорится в документе, именно Басов, как тогдашний сотрудник прокуратуры, по просьбе Щеголева убедил представителей СБУ, что внутреннее расследование проводить не нужно.

"Итак, Басов и сам тянул время, чтобы по свежим следам не собрать достаточно доказательств в отношении палача Майдана, оборотня в СБУ генерала Щеголева, и еще и отговаривал сотрудников Генеральной инспекции СБУ проводить служебное расследование. Поэтому смело можно сказать, что Басов немало потрудился, чтобы дело Щеголева провалилось", — заявила Каленюк.

С 2016 года Щеголеву несколько раз меняли меру пресечения: некоторое время он находился под стражей, однако в дальнейшем суд постепенно смягчал ему меру пресечения, которую в итоге снизили до личного обязательства.

Поблажливость судебной системы помогла Щеголеву в 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения бежать из Украины.

Не расследовал экономические преступления семьи Януковича

Также Каленюк рассказала, что Басов фактически "похоронил" расследование экономических преступлений семьи Януковича.

По ее словам, в 2016 году при Басове создали Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Туда его лично назначил тогдашний генпрокурор Юрий Луценко.

Там Басов фактически работал до 2019 года, ведя расследование экономических преступлений Януковича и его окружения.

"Как следствие дело о преступной организации Януковича, ради которого якобы и было создано управление Басова, так и не дошло до суда. Это производство по статье 255 о создании преступной организации так и осталось производством на этапе досудебного расследования", — рассказала исполнительный директор ЦПК.

Напомним, что в декабре 2025 года сообщалось о том, что залог в размере 40 миллионов гривен за фигуранта дела "Мидас", исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова внесла недавно созданная киевская компания и его адвокаты.

