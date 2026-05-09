Новая серия "плёнок Миндича": тандем Деркач-Галущенко, строительство Хмельницкой АЭС, "Энергоатом". ВИДЕО
В четвёртой серии новых записей "плёнок Миндича" главными героями являются олигарх Зеленского Тимур Миндич и его бухгалтер Александр Цукерман, а также фигуранты дела "Мидас" Герман Галущенко, Игорь Миронюк и Игорь Фурсенко, а также бывший советник президента Сергей Шефир.
Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробнее о записях
В опубликованных фрагментах речь идет о связи экс-министра энергетики Германа Галущенко с экс-депутатом Андреем Деркачем, о скандальных атомных блоках Хмельницкой АЭС и о строительстве без закона.
Деркач и Галущенко
Соответствующий разговор между Миронюком и Цукерманом был записан 20 февраля 2025 года. По словам Железняка, у которого есть слитые распечатки "плёнок Миндича", фигуранты обсуждают совместные прогулки Деркача, которого в Украине обвиняют в государственной измене, и Германа Галущенко.
В частности, Миронюк пересказывает Цукерману разговор Деркача и Галущенко. И рассказывает, чем он закончился.
После разговоров о записи "Хирурга", как на пленках называли экс-главу ОПУ Андрея Ермака, Цукерман вспомнил о еще одном тандеме Галущенко. На этот раз с Миндичем.
Фигуранты "Миндичгейта" прямо обсуждают расследование, нервничают из-за постов и откладывают решения. Вспоминают журналистов, "американцев" в наблюдательных советах и риск разоблачения схем в энергетике и Firepoint.
Также в новом видео нардеп рассказывает о том, почему публикации журналистов останавливали миллионные махинации, кто и как пытался скрыть следы и почему власть реагировала на публичное давление.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.
- Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".
Лише данилов один патріотично, сигналізував Українцям, про злочин зеленського, змінюючи колір ісподнього?!?!
Послухали плівки і на тому все ?
Тим часом у нас як і в Європі, активно розпочали навозити мігрантів. Без дозволу. Без пояснень. Комусь так хочеться. Мало того що з ними приїде дика культура і злочинність, так ще купа хвороб яких у нас нема. Це українцям зарплата до 20 тисяч, а їм значно більше. І везуть не зруйноване будувати, а на західні території.
Влада підрів
де нацжони, де азов ?
Вони їздять як заробітчани і грабують багаті маєтки, часто вбивають власників ріжуть як баранів потім на деякий час тікають. Якщо все спокійно то знову повертаються. ОАЕ контролює ЗМІ, і це замовчується та і в них простіше зробити маштабну систему моніторингу по вулицях і спіймати злочинців.
Будуть цих хто привезе мігрантів, перших грабувати і вбивати. Але нажаль і прості цивільні постраждають тому що вони і на вулицях вбивають та нападають і на помешкання звичайних людей.
Українцям наче Бог розум відібрав
Пряма мова:
Я в цих плівках, розшифровках бачу що ці хлопці, коли мова йде про перемовини, про зупинку вторгнення - вони переживають, щоб не дай боже, ви що...
Помітно, що питання щодо Деркача-Галущенка,Баканова,Єрмака чи Шефіра в офіційному медіапросторі звучать дедалі рідше, бо якщо говорити про них, то потрібно згадувати і Зеленського, та його роль в цьому..
