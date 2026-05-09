РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4803 посетителя онлайн
Новости Миндичгейт Новые пленки Миндича
5 755 32

Новая серия "плёнок Миндича": тандем Деркач-Галущенко, строительство Хмельницкой АЭС, "Энергоатом". ВИДЕО

В четвёртой серии новых записей "плёнок Миндича" главными героями являются олигарх Зеленского Тимур Миндич и его бухгалтер Александр Цукерман, а также фигуранты дела "Мидас" Герман Галущенко, Игорь Миронюк и Игорь Фурсенко, а также бывший советник президента Сергей Шефир.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее о записях

В опубликованных фрагментах речь идет о связи экс-министра энергетики Германа Галущенко с экс-депутатом Андреем Деркачем, о скандальных атомных блоках Хмельницкой АЭС и о строительстве без закона. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": Водитель Цукермана на пленках рассказывал, что тот срочно уезжал из Украины, - СМИ

Деркач и Галущенко

Соответствующий разговор между Миронюком и Цукерманом был записан 20 февраля 2025 года. По словам Железняка, у которого есть слитые распечатки "плёнок Миндича", фигуранты обсуждают совместные прогулки Деркача, которого в Украине обвиняют в государственной измене, и Германа Галущенко.

В частности, Миронюк пересказывает Цукерману разговор Деркача и Галущенко. И рассказывает, чем он закончился.

После разговоров о записи "Хирурга", как на пленках называли экс-главу ОПУ Андрея Ермака, Цукерман вспомнил о еще одном тандеме Галущенко. На этот раз с Миндичем.

Читайте также: Фигуранты "Миндичгейта" Миронюк и Басов обсуждали важность заместителя главы САП Синюка, — СМИ

Железняк опубликовал новую серию пленок Миндича
Железняк опубликовал новую серию пленок Миндича

Фигуранты "Миндичгейта" прямо обсуждают расследование, нервничают из-за постов и откладывают решения. Вспоминают журналистов, "американцев" в наблюдательных советах и риск разоблачения схем в энергетике и Firepoint.

Также в новом видео нардеп рассказывает о том, почему публикации журналистов останавливали миллионные махинации, кто и как пытался скрыть следы и почему власть реагировала на публичное давление.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как Цукерман и Миндич успели сбежать из Украины?: опубликована третья серия "плёнок Миндича". ВИДЕО

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
  • Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.
  • Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".

Автор: 

Деркач Андрей (156) Галущенко Герман (362) Шефир Сергей (131) Железняк Ярослав (593) Миндич Тимур (286)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
очевидно що правоохоронців в державі немає Суддів немає.
Послухали плівки і на тому все ?
Тим часом у нас як і в Європі, активно розпочали навозити мігрантів. Без дозволу. Без пояснень. Комусь так хочеться. Мало того що з ними приїде дика культура і злочинність, так ще купа хвороб яких у нас нема. Це українцям зарплата до 20 тисяч, а їм значно більше. І везуть не зруйноване будувати, а на західні території.
Влада підрів
показать весь комментарий
09.05.2026 09:47 Ответить
+23
показать весь комментарий
09.05.2026 09:43 Ответить
+18
так, якась пішла вказівка і централізовано, одночасно, масово почали завозити мігрантів
показать весь комментарий
09.05.2026 09:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.05.2026 09:43 Ответить
А мертвечук і зеленський, про це і не ЗНАЛИ??
Лише данилов один патріотично, сигналізував Українцям, про злочин зеленського, змінюючи колір ісподнього?!?!
показать весь комментарий
09.05.2026 11:49 Ответить
Дивіться на "Цензорі" нові серії серіалу "Слуга народа" під назвою "Плівки Міндича". Запасайтеся поп-корном, чим дальше, тим цікавіше. В головній ролі Голобородько- Гундосий, а в ролях другого плану Цукерман і Міндич, які в даний момент знаходяться на гастролях в Ізраїлі, а ще ціла плеяда лицедіїв і клоунів. За серії "Плівки Міндича" группа акторів і режисер Штіллерман висунуті НАБУ і САП на здобіуття премії "Оскар" у багатьох номінаціях.
показать весь комментарий
09.05.2026 15:58 Ответить
а шо казать ?... Хай кажуть 73% 🐑 !!! ...
показать весь комментарий
09.05.2026 09:47 Ответить
вони нічого не скажуть,бо у них засрані мозги тєлєком і зелемарафоном
показать весь комментарий
09.05.2026 10:19 Ответить
очевидно що правоохоронців в державі немає Суддів немає.
Послухали плівки і на тому все ?
Тим часом у нас як і в Європі, активно розпочали навозити мігрантів. Без дозволу. Без пояснень. Комусь так хочеться. Мало того що з ними приїде дика культура і злочинність, так ще купа хвороб яких у нас нема. Це українцям зарплата до 20 тисяч, а їм значно більше. І везуть не зруйноване будувати, а на західні території.
Влада підрів
показать весь комментарий
09.05.2026 09:47 Ответить
так, якась пішла вказівка і централізовано, одночасно, масово почали завозити мігрантів
показать весь комментарий
09.05.2026 09:53 Ответить
і головне патріотики то теж мовчать
де нацжони, де азов ?
показать весь комментарий
09.05.2026 10:02 Ответить
где наша гвардия?
показать весь комментарий
09.05.2026 10:14 Ответить
Згдгавствуйтє! Ви нас звалі? Ми пгішлі, нашє вам с кісточкой.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:21 Ответить
Аргументів у них нема
показать весь комментарий
09.05.2026 10:48 Ответить
У них є господарі які також хочуть завезти чорних замість українців, просто ніодин цей диб... бізнесмен не думає, що ті реалії і їх торкнуться. Вони бачили красиву картинку в ОАЕ, але за тією картинкою є групи пакістанців туристів колишні джихадисти, що воювали в Афгані і Іраці.

Вони їздять як заробітчани і грабують багаті маєтки, часто вбивають власників ріжуть як баранів потім на деякий час тікають. Якщо все спокійно то знову повертаються. ОАЕ контролює ЗМІ, і це замовчується та і в них простіше зробити маштабну систему моніторингу по вулицях і спіймати злочинців.

Будуть цих хто привезе мігрантів, перших грабувати і вбивати. Але нажаль і прості цивільні постраждають тому що вони і на вулицях вбивають та нападають і на помешкання звичайних людей.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:23 Ответить
Це наша з Аваковим спільна перемога, - Коломойський про президентство Зеленського
показать весь комментарий
09.05.2026 15:55 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2026 10:12 Ответить
Ці бомжі що трупи скидають в річку, потім там купаються і воду п'ють приїдуть до нас. Середня каста точно не поїде, вони краще до бритів чи канаду, або той самий ОАЕ
показать весь комментарий
09.05.2026 11:27 Ответить
У вас на квартиру і до родичів та сусідів, уже скільки розселили мігрантів отих??? Самі ви з Білорусії ??
показать весь комментарий
09.05.2026 11:52 Ответить
В Іспанії уже розселили. У них діє закон, що можна вселитись у житло в якому ніхто не проживає, навіть у власника не питати згоди. І от уявіть, чорні вже там живуть. Дід був у лікарні кілька тижнів , а повертатись нема куди.
показать весь комментарий
09.05.2026 18:14 Ответить
Системі однаково яким чином втриматися. Вони потім і прапори поміняють, якщо буде необхідно. Аби зберегти, владу, награбоване, статус-кво. Мігранти - це було передбачувано. Але ж ура-патріотам не хотілося в це вірити. Тепер Василя б'ють, пхають у бус, в Ашота зустрічають килимовою доріжкою
показать весь комментарий
09.05.2026 10:47 Ответить
Ще моя баба казали - кагал не можна до влади приводити
Українцям наче Бог розум відібрав
показать весь комментарий
09.05.2026 10:51 Ответить
Чи залишиться в світі хоч одна країна білих людей?
показать весь комментарий
09.05.2026 12:19 Ответить
зільона босота !!!
показать весь комментарий
09.05.2026 09:49 Ответить
Ніщо так не повязує шефіра, міндічя, цукєрмана і зеленського - як українське коріння та патріотизм до держави, якій служать💩
показать весь комментарий
09.05.2026 09:51 Ответить
Гадюче кубло...
показать весь комментарий
09.05.2026 09:52 Ответить
Пам'ятаю як зебіли носились з плівками Деркача.Тепер ясно хто брехав, хто наживався на війні.От би повернутись у 2019 і прямо під час дебатів на стадіоні покрутить плівки Міндіча.Тоді Зе з кварталом був борзий і нахабний.Можна спитать те саме що він у Порошенка.
показать весь комментарий
09.05.2026 09:59 Ответить
Горе президент робить вигляд що нічого не сталося корупціонера умерова знову відправлено в США на так звані переговори ,той хто розвів під час війни корупцію не бачиних маштабів ні за що не відповідає,я вже не кажу про непідготовку до війни коли всі попереджали,про здачу Півдня ,про провал мобілізації і непрофесіоналізм на всіх рівнях.
показать весь комментарий
09.05.2026 10:08 Ответить
Михайло Ткач: Фігуранти плівок Міндіча бояться що війна закінчиться
Пряма мова:
Я в цих плівках, розшифровках бачу що ці хлопці, коли мова йде про перемовини, про зупинку вторгнення - вони переживають, щоб не дай боже, ви що...
показать весь комментарий
09.05.2026 10:15 Ответить
Немає брифінгів генпрокурора по згаданим особам, інформаційне поле зачистили як на рашці, хто з журналістів ставить незручні питання до влади?
показать весь комментарий
09.05.2026 11:11 Ответить
Просто факти: Всі пам'ятають вересень 2025 року з'явився законопроєкт №14057, одна з ініціатив тотальної зачистки ЗМІ під приводом національної безпеки,але міжнародні донори швидко зреагували.
Помітно, що питання щодо Деркача-Галущенка,Баканова,Єрмака чи Шефіра в офіційному медіапросторі звучать дедалі рідше, бо якщо говорити про них, то потрібно згадувати і Зеленського, та його роль в цьому..
показать весь комментарий
09.05.2026 12:32 Ответить
Ген. прокурор має зв'язки з агресором, зам теж. Ще й погрожує прийти до кожного, хто щось каже проти нього. Які ще можуть бути питання?
показать весь комментарий
09.05.2026 20:51 Ответить
Усим безладом в Україні керує Зеленськийй !!!!!! , Ухилянт - боневтік - Зеленський,, це лихо не про Україну..... Боневтік та його потужні 5-6 крадіїв , мародерят Україну під час війни....
показать весь комментарий
09.05.2026 13:41 Ответить
Зеленський заявив, що Україна кагал все ще планує купити в Болгарії реактори для АЕС російського виробництва

30 березня 2026 року
показать весь комментарий
09.05.2026 16:00 Ответить
 
 