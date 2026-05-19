Знайти "чистих" 200 млн грн застави за Галущенка непросто, тому він в СІЗО, - Кудрицький

"Чистих" грошей, щоб внести 200 млн грн застави за екміністра Германа Галущенка, який нараз перебуває у СІЗО, у фігурантів "Міндічгейту" не знайшлося.

Про це в інтерв'ю YouTube-проєкту Цензор.НЕТ розповів ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Думаю, що знайти чистих 200 млн грн, в сенсі того, що походження цих грошей зрозуміле, не так напевно і просто. Брудних грошей там і 200 млн доларів знайшлося б. А от 200 млн грн таких, які можна показати суспільству, це немала сума", - пояснив він.

Кудрицький нагадав, що навіть на "плівках Міндіча" фігуранти, обговорюючи заставу за Олексія Чернишова, казали, що у них "білих" грошей немає, а "чорних" достатньо.

Дивіться: Єрмак, схематоз і дрібна помста: інтерв’ю з ексглавою "Укренерго" Кудрицьким // Без цензури. ВIДЕО

"Герман Галущенко - це та людина, яка прибігла до президента Зеленського з пропозицією мене "закрити", на скільки мені передавали певні джерела в Офісі Президента, а вийшло так, що за два-три місяці людина опинилася в СІЗО та досі там перебуває.

Бо як виявилося, чистих грошенят, щоб внести заставу за Галущенка, не знайшлося. Я буду задоволений, коли всі фігуранти "Міндічгейту" будуть покарані та понесуть відповідальність. ... Є сенс подумати, чи у нас взагалі вичещені ось ті стайні "Міндічгейту", які були показані записами НАБУ. Відповідь для мене - ні", - підсумував він.

Читайте: Галущенко на ТСК заявив, що не знав про оренду будинку Захарченка та вимагає плівки НАБУ

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Читайте: У Єрмака та Зеленського була велика істерика, коли мене призначили головою "Укренерго", - Кудрицький