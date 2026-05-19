Знайти "чистих" 200 млн грн застави за Галущенка непросто, тому він в СІЗО, - Кудрицький
"Чистих" грошей, щоб внести 200 млн грн застави за екміністра Германа Галущенка, який нараз перебуває у СІЗО, у фігурантів "Міндічгейту" не знайшлося.
Про це в інтерв'ю YouTube-проєкту Цензор.НЕТ розповів ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Подробиці
"Думаю, що знайти чистих 200 млн грн, в сенсі того, що походження цих грошей зрозуміле, не так напевно і просто. Брудних грошей там і 200 млн доларів знайшлося б. А от 200 млн грн таких, які можна показати суспільству, це немала сума", - пояснив він.
Кудрицький нагадав, що навіть на "плівках Міндіча" фігуранти, обговорюючи заставу за Олексія Чернишова, казали, що у них "білих" грошей немає, а "чорних" достатньо.
"Герман Галущенко - це та людина, яка прибігла до президента Зеленського з пропозицією мене "закрити", на скільки мені передавали певні джерела в Офісі Президента, а вийшло так, що за два-три місяці людина опинилася в СІЗО та досі там перебуває.
Бо як виявилося, чистих грошенят, щоб внести заставу за Галущенка, не знайшлося. Я буду задоволений, коли всі фігуранти "Міндічгейту" будуть покарані та понесуть відповідальність. ... Є сенс подумати, чи у нас взагалі вичещені ось ті стайні "Міндічгейту", які були показані записами НАБУ. Відповідь для мене - ні", - підсумував він.
Справа Германа Галущенка
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.
Ну вибач, галущенко, де ти, а де єрмак
В українському законодавстві немає прямої заборони на внесення судової застави за рахунок кредитних коштів, але існує низка практичних обмежень та ризиків, про які важливо знати.
1. Хто може внести заставу
Заставодавцем може виступати як сама підозрювана/обвинувачена особа, так і будь-яка інша фізична чи юридична особа, наприклад, родичі або друзі. Кредит може бути оформлений на будь-кого з них. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4) 1]
2. Юридичні особливості
Походження коштів: Держава не перевіряє джерело походження коштів (це власні накопичення чи кредит у банку), головне - це факт внесення визначеної суми на спеціальний депозитний рахунок відповідного суду.