Знайти "чистих" 200 млн грн застави за Галущенка непросто, тому він в СІЗО, - Кудрицький

Чому за Галущенка не вносять заставу? Кудрицький пояснив

"Чистих" грошей, щоб внести 200 млн грн застави за екміністра Германа Галущенка, який нараз перебуває у СІЗО, у фігурантів "Міндічгейту" не знайшлося.

Про це в інтерв'ю YouTube-проєкту Цензор.НЕТ розповів ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.



"Думаю, що знайти чистих 200 млн грн, в сенсі того, що походження цих грошей зрозуміле, не так напевно і просто. Брудних грошей там і 200 млн доларів знайшлося б. А от 200 млн грн таких, які можна показати суспільству, це немала сума", - пояснив він.

Кудрицький нагадав, що навіть на "плівках Міндіча" фігуранти, обговорюючи заставу за Олексія Чернишова, казали, що у них "білих" грошей немає, а "чорних" достатньо.

"Герман Галущенко - це та людина, яка прибігла до президента Зеленського з пропозицією мене "закрити", на скільки мені передавали певні джерела в Офісі Президента, а вийшло так, що за два-три місяці людина опинилася в СІЗО та досі там перебуває.

Бо як виявилося, чистих грошенят, щоб внести заставу за Галущенка, не знайшлося. Я буду задоволений, коли всі фігуранти "Міндічгейту" будуть покарані та понесуть відповідальність. ... Є сенс подумати, чи у нас взагалі вичещені ось ті стайні "Міндічгейту", які були показані записами НАБУ. Відповідь для мене - ні", - підсумував він.

Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

  • 17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

Топ коментарі
Ребров тоже не резиновый, хотя конечно гондон порядочный.
19.05.2026 11:24 Відповісти
Ребров-ти де?
19.05.2026 11:22 Відповісти
Судя по тому с каким трудом собирали 140 его шефу, галущенко будет чалится ещё долго
19.05.2026 11:26 Відповісти
Ну - так - гроші ше "гарячі" - от - от накрадені - не вспіли відмити
19.05.2026 11:22 Відповісти
Ніхто не пропонує 1:3, як за єрмака?
Ну вибач, галущенко, де ти, а де єрмак
19.05.2026 11:51 Відповісти
Даю 99%,аби галущенко сидів не в VIP камері,де е все для комфортного життя,а в одиночці по типу як в фільмі з Ван Дамом (У пеклі 2003р),то застава знайшлася б за пару днів.
для умовно комфортного життя,
було б бажання..взагалi не розумiю цих вистав з заставами. Бiльшiсть фiгурантiв фактично грошi мають у готiвцi, але не можуть свiтити (бо джерело походження) ну так через кредит...
В українському законодавстві немає прямої заборони на внесення судової застави за рахунок кредитних коштів, але існує низка практичних обмежень та ризиків, про які важливо знати.

1. Хто може внести заставу

Заставодавцем може виступати як сама підозрювана/обвинувачена особа, так і будь-яка інша фізична чи юридична особа, наприклад, родичі або друзі. Кредит може бути оформлений на будь-кого з них. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4) 1]

2. Юридичні особливості

Походження коштів: Держава не перевіряє джерело походження коштів (це власні накопичення чи кредит у банку), головне - це факт внесення визначеної суми на спеціальний депозитний рахунок відповідного суду.
береш декiлька кредитiв пiд заводи паразоди, вносиш заставу. Потiм iдеш ло банку з валiзою i закриваеш кредит в касi.
Доля застави після завершення справи: Якщо особа не порушувала умов, застава повертається заставодавцю. Однак, кошти повертаються саме тій особі (або на рахунок тієї особи), яка їх вносила. Якщо заставу вносила інша особа, суд поверне гроші їй, а не позичальнику.
а де знайти чистих суддів?
