Бизнес-партнер Миндича Хмелев во время войны скупил землю и отели возле Буковеля на $4,5 млн, - Bihus.Info

Бизнес-партнер олигарха Тимура Миндича и бывший топ-менеджер оборонной компании "Fire Point" Игорь Хмелев с 2022 года массово скупал землю и курортные комплексы в окрестностях курорта Буковель. Только земельные участки, по нынешним расценкам, могут стоить около 4,5 миллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто такой Хмелев?

Как отмечается, Хмелев долгое время оставался неизвестным, несмотря на то, что его имя в бизнес-реестрах фигурировало почти в четырех десятках компаний. Большинство из них относились к так называемой группе "Приват", где он был менеджером в структурах семьи Игоря Палицы и в целом ряде фирм, связанных с Тимуром Миндичем.

Имя Хмелева упоминается и в записях, сделанных детективами НАБУ в рамках операции "Мидас". Так, в частности, участники масштабной коррупционной схемы в энергетике обсуждали Хмелева в контексте его работы в компании "Fire Point", возможная причастность Миндича к которой также была зафиксирована в записях.

В дальнейшем работу Хмелева в "Fire Point" публично подтвердил и ее официальный владелец Денис Штилерман, который также упоминал, что именно он и познакомил его с Миндичем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фигурант "Мидаса" Цукерман подал в суд на Зеленского: требует отменить наложенные санкции

Буковель и "Эвентус Менеджмент"

По данным расследователей, начиная с 2022 года Хмелев развернул активную деятельность в Карпатах. В селе Яблуница возле Буковеля он — сначала лично, а затем через свою компанию "Эвентус Менеджмент" — скупил 24 земельных участка общей площадью около 9 гектаров.

"На приобретенных участках уже находились действующие бизнесы: ресторан, отель и глэмпинг. Недавно же там построили еще один гостиничный комплекс. Только земля, по актуальным ценам, могла бы стоить около 4,5 миллионов долларов, происхождение которых вызывает немало вопросов", — отмечает "Бигус".

Однако стоимость самого построенного бизнеса оценить сложно, ведь подобных объектов в открытой продаже нет.

Читайте также: "Это будет взрыв, бл#ть": Цукерман и Фурсенко волнуются, что соучредитель Fire Point Хмелев идет давать интервью СМИ

Хмелев сбежал за границу

Схема начала сворачиваться в ноябре 2025 года, когда правоохранители пришли с обысками к Тимуру Миндичу. По данным источников журналистов, именно в день обысков Игорь Хмелев экстренно выехал из Украины.

Оказавшись за границей, Хмелев за несколько недель начал массово переписывать свои активы. Он вышел из числа учредителей "Эвентус Менеджмент", передав фирму компании "Злагода пропертиз". Однако журналисты считают, что это изменение является чисто формальным (де-юре), поскольку де-факто компанией продолжает руководить многолетняя менеджер самого Хмелева.

Ни сам Хмелев, который находится за пределами Украины, ни новые номинальные владельцы карпатских активов на связь с журналистами не вышли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предыдущий план финансирования "Династии" предусматривал $8,5 млн