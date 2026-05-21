Бизнес-партнер Миндича Хмелев во время войны скупил землю и отели возле Буковеля на $4,5 млн, - Bihus.Info
Бизнес-партнер олигарха Тимура Миндича и бывший топ-менеджер оборонной компании "Fire Point" Игорь Хмелев с 2022 года массово скупал землю и курортные комплексы в окрестностях курорта Буковель. Только земельные участки, по нынешним расценкам, могут стоить около 4,5 миллиона долларов.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
Кто такой Хмелев?
Как отмечается, Хмелев долгое время оставался неизвестным, несмотря на то, что его имя в бизнес-реестрах фигурировало почти в четырех десятках компаний. Большинство из них относились к так называемой группе "Приват", где он был менеджером в структурах семьи Игоря Палицы и в целом ряде фирм, связанных с Тимуром Миндичем.
Имя Хмелева упоминается и в записях, сделанных детективами НАБУ в рамках операции "Мидас". Так, в частности, участники масштабной коррупционной схемы в энергетике обсуждали Хмелева в контексте его работы в компании "Fire Point", возможная причастность Миндича к которой также была зафиксирована в записях.
В дальнейшем работу Хмелева в "Fire Point" публично подтвердил и ее официальный владелец Денис Штилерман, который также упоминал, что именно он и познакомил его с Миндичем.
Буковель и "Эвентус Менеджмент"
- По данным расследователей, начиная с 2022 года Хмелев развернул активную деятельность в Карпатах. В селе Яблуница возле Буковеля он — сначала лично, а затем через свою компанию "Эвентус Менеджмент" — скупил 24 земельных участка общей площадью около 9 гектаров.
"На приобретенных участках уже находились действующие бизнесы: ресторан, отель и глэмпинг. Недавно же там построили еще один гостиничный комплекс. Только земля, по актуальным ценам, могла бы стоить около 4,5 миллионов долларов, происхождение которых вызывает немало вопросов", — отмечает "Бигус".
Однако стоимость самого построенного бизнеса оценить сложно, ведь подобных объектов в открытой продаже нет.
Хмелев сбежал за границу
Схема начала сворачиваться в ноябре 2025 года, когда правоохранители пришли с обысками к Тимуру Миндичу. По данным источников журналистов, именно в день обысков Игорь Хмелев экстренно выехал из Украины.
Оказавшись за границей, Хмелев за несколько недель начал массово переписывать свои активы. Он вышел из числа учредителей "Эвентус Менеджмент", передав фирму компании "Злагода пропертиз". Однако журналисты считают, что это изменение является чисто формальным (де-юре), поскольку де-факто компанией продолжает руководить многолетняя менеджер самого Хмелева.
Ни сам Хмелев, который находится за пределами Украины, ни новые номинальные владельцы карпатских активов на связь с журналистами не вышли.
І знаю кілька десят тіл, які тоді голосували за найвеличнішого, але тепер "на вибори нє хаділ", "галасавал за другова" (у бюлетні було всього два пункти! Навіть "Проти всіх" не було!), "іспортіл бюлєтєнь" ну або щось подібне.
Про те, що сьогодення - то є наслідок їх голосування у 2019-му навіть слухати не хочуть...
Ну і приводять "залізний" аргумент: "всі вони однакові" ( чув навіть, що "Порох=барига і вже все продав би московії/Америці/Європі/Китаю").
І досі продовжують то робити...а прості люди мають то оплачувати і за то воювать..😢