Фигурант дела "Мидас" Цукерман подал в суд на Зеленского: требует отменить наложенные санкции

Фигурант дела "Мидас" Александр Цукерман требует через Кассационный административный суд признать противоправными и отменить санкции СНБО в его отношении, введенные президентом Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале "Судебная власть Украины", сообщаетм Цензор.НЕТ.

Ответчиком в иске, зарегистрированном 15 мая, указан президент Украины Владимир Зеленский. Третьими лицами фигурируют Кабинет Министров, Совет национальной безопасности и обороны, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Кассационный административный суд назначил исковое заявление к рассмотрению.

Напомним, накануне бизнесмен Тимур Миндич подал иск в Кассационный админсуд на президента Владимира Зеленского.

В ноябре 2025 года Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана на 3 года. Оба фигурируют в деле НАБУ "Мидас" о коррупции в "Энергоатоме" под кодовыми именами "Карлсон" и "Шугармен" соответственно.

