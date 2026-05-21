Фигурант дела "Мидас" Цукерман подал в суд на Зеленского: требует отменить наложенные санкции
Фигурант дела "Мидас" Александр Цукерман требует через Кассационный административный суд признать противоправными и отменить санкции СНБО в его отношении, введенные президентом Владимиром Зеленским.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале "Судебная власть Украины", сообщаетм Цензор.НЕТ.
Ответчиком в иске, зарегистрированном 15 мая, указан президент Украины Владимир Зеленский. Третьими лицами фигурируют Кабинет Министров, Совет национальной безопасности и обороны, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Кассационный административный суд назначил исковое заявление к рассмотрению.
Напомним, накануне бизнесмен Тимур Миндич подал иск в Кассационный админсуд на президента Владимира Зеленского.
- В ноябре 2025 года Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана на 3 года. Оба фигурируют в деле НАБУ "Мидас" о коррупции в "Энергоатоме" под кодовыми именами "Карлсон" и "Шугармен" соответственно.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует в записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых — Дмитрия Басова — отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
