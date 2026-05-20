Миндич подал в суд на Зеленского: просит отменить введенные против него санкции

Тимур Миндич подал иск в Кассационный административный суд на президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале "Судебная власть Украины", передает Цензор.НЕТ.

Автором иска указан Тимур Миндич.

Он просит суд признать "противоправным и отменить Указ Президента Украины от 13.11.2025 года №843/2025", которым против него были введены санкции.

Ответчиком указан Президент Украины Владимир Зеленский.

