Миндич подал в суд на Зеленского: просит отменить введенные против него санкции
Тимур Миндич подал иск в Кассационный административный суд на президента Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале "Судебная власть Украины", передает Цензор.НЕТ.
Автором иска указан Тимур Миндич.
Он просит суд признать "противоправным и отменить Указ Президента Украины от 13.11.2025 года №843/2025", которым против него были введены санкции.
Ответчиком указан Президент Украины Владимир Зеленский.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует в записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
*****. Це було б круто. А преценти вже були?
А нація як нація. Маю серед них хороших друзів.
Вова нічєго не знал-Тімур єго абманул.
атракціон ,,Україна кровавого жаху,,
бджоли пішли проти медакорупціонери «наступають» проти головного «анти корупціонера».
Такої хуіти ще світ не бачив